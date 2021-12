Seguimos con nuestra ronda de especiales centrados en conceptos básicos de redes. Hoy, ponemos el punto de mira en WPS, un concepto que no es nuevo, pero que se mantiene, sin duda, como uno de los más importantes cuando hablamos de redes Wi-Fi.

En este artículo os vamos a explicar qué es exactamente el WPS, y también veremos por qué es importante. Como siempre, si tras leer el artículo os queda cualquier tipo de duda, no os preocupéis, podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla.

Por el principio: ¿Qué es y para qué sirve el WPS?

Estamos ante las siglas de «Wi-Fi Protected Setup», un estándar que llegó en 2007, es decir, hace ya unos 14 años, y que tiene como objetivo facilitar la conexión de redes WLAN, es decir, de conexiones a Internet de tipo inalámbrico.

Lo que acabamos de decir es muy importante, ya que WPS no es ningún tipo de estándar de seguridad, ni actúa como un sistema de protección. Nada más lejos de la realidad, es una característica que nos permite establecer una conexión a Internet, de forma inalámbrica, de una manera rápida, sencilla y fiable.

El estándar WPS trabaja de una manera muy sencilla. Podemos activarlo en nuestro router a través del menú de configuración del mismo, y utilizarlo posteriormente pulsando un botón dedicado que puede venir en un lateral, en el frontal o incluso en la parte trasera del mismo. Todo dependerá del router que estemos utilizando, obviamente.

Cuando pulsemos el botón podremos, durante un corto espacio de tiempo, conectar, de forma inalámbrica, un dispositivo que se encuentre cerca. Lo normal es que, para poder hacerlo, tengamos que introducir un código PIN, y no la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Esto es especialmente útil en aquellos casos en los que utilizamos una contraseña muy larga y compleja.

¿Por qué es importante el WPS?

Es verdad que, durante los últimos años, este estándar ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por cuestiones de seguridad, pero la verdad es que al final es una opción que puede ser muy útil en ciertos casos. Yo mismo, sin ir más lejos, recurrí a él recientemente para conectar una impresora a mi red Wi-Fi en segundos.

Pero ese no es el único ejemplo que puedo daros. Recuerdo también que, hace ya bastantes años, no era capaz de conectar otra impresora más antigua que tuve, y el WPS me salvó de un auténtico calvario. Al final, me ha demostrado con hechos que puede ser una opción muy útil, y nunca he tenido un problema de seguridad con dicho estándar.

Sí, su seguridad se ha visto comprometida en más de una ocasión, pero en situaciones normales, y con un uso mínimamente sensato, no tiene por qué darte ningún tipo de problema, ya que, para poder aprovecharse del WPS, no basta con conocer el PIN, también es necesario tener acceso físico al router. En mi caso, lo tengo desconectado porque no tengo previsto utilizarlo, pero cuando es necesario no dudo en recurrir a él.

