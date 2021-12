Google Play Games estará disponible para la plataforma Windows PC el año próximo bajo un proyecto oficial de Google, según el anuncio realizado por el gigante de Internet en el marco de los The Game Awards 2021.

Una de las grandes novedades que Microsoft anunció para Windows 11 fue el subsistema de Android para Windows (WSA) o la capacidad de ejecutar nativamente apps o juegos del sistema móvil en el de escritorio. La función no llegó a tiempo para el lanzamiento de Windows 11, pero ya se está probando en los canales Insiders y se espera disponibilidad general el año próximo.

Microsoft destacó que esta capacidad llegaría a través de una asociación con Amazon, por la cual desde el WSA podría descargarse software de la Appstore del gigante del comercio electrónico. No está mal, pero obviamente la tienda de Amazon está muy limitada respecto a todo lo que ofrece Google Play. Quizá por ello, algunos desarrolladores crearon hacks para poder instalar Google Play en Windows 11. También limitadamente. Google tiene la solución.

Google Play Games en Windows PC

De forma sorpresiva, Google ha subido al escenario de los Game Awards para revelar que está trabajando para llegar los juegos Android a Windows bajo un proyecto oficial. Curiosamente, la compañía no se ha asociado con Microsoft, BlueStacks o cualquier otra compañía y en cambio, está promocionando esto como un proyecto de cosecha propia. Tampoco estará limitado a Windows 11, ya que estará disponible para Windows 10, lo que indica que la tecnología de emulación de Google no está vinculada a WSA, que (por el momento) será una función exclusiva para Windows 11.

En una declaración a The Verge , el portavoz de Google, Alex García-Kummert, mencionó que: «A partir de 2022, los jugadores podrán experimentar sus títulos favoritos de Google Play Games en más dispositivos: cambiar sin problemas entre un teléfono, tableta, Chromebook y, pronto, en PCs con Windows. Este producto creado por Google lleva lo mejor de Google Play Games a más computadoras portátiles y de escritorio, y estamos encantados de expandir nuestra plataforma para que los jugadores disfruten aún más de sus juegos favoritos de Android«.

Esta característica será posible a través de una aplicación nativa de Windows distribuida por Google, que será compatible con Windows 10 y versiones posteriores. No se conoce el tipo de emulación a usar, pero lo que sí se sabe es que no implicará a funciones de transmisión, es decir, los juegos se ejecutarán localmente y no desde la nube. También permitirá a los usuarios cambiar entre dispositivos sin problemas sin perder su contenido o el progreso en los juegos de Android. O aplicaciones, porque se podrían ejecutar de la misma manera.

Google no ha mencionado una fecha concreta para la llegada del servicio, pero entre el WSA de Microsoft, el soporte de BlueStacks y el proyecto oficial de Google, la integración de Android en Windows será total en 2022.