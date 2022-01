Un análisis de mercado, al que hace referencia Seeking Alpha, indica que buena parte de los jugadores de PC tienen una GPU menos potente que la que monta PS5, y, por tanto, menos potente también que la que monta Xbox Series X. Como recordarán nuestros lectores habituales, la consola de Microsoft tiene la solución gráfica más potente de la nueva generación, y por ello la referencia mínima debe quedar fijada en PS5.

En ese estudio, se indica claramente que un 50% de los jugadores de PC que con tarjetas gráficas NVIDIA utilizan un modelo que tiene más de cinco años de antigüedad. Vamos a poner esto en contexto, porque es un dado muy importante. Partiendo de hoy, ¿a dónde nos llevaría, por ejemplo, retroceder 6 años en el sector gráfico? Pues a enero de 2016, una fecha en la que las GTX 900 eran las tarjetas gráficas estrella de NVIDIA. Las GTX serie 10 no llegaron hasta mayo de 2016.

Seguimos revisando los datos de ese estudio, y nos encontramos con otro dato muy interesante: un 70% de los jugadores de PC, que utiliza soluciones gráficas de NVIDIA, no tienen una tarjeta gráfica capaz de acelerar trazado de rayos por hardware. Seeking Alpha habla de «capacidades de trazado de rayos», pero eso no es correcto, ya que esta tecnología está disponible en GPUs compatibles con APIs como Vulkan, pero la aceleración por hardware es la clave que hace que sea viable cuando se ejecuta en tiempo real junto a una geometría compleja.

Interesante, ¿pero cuántos jugadores de PC han actualizado a Ampere? Solo un 14% han tenido la posibilidad de hacerlo, un porcentaje que contrasta con el 40% de media que nos solía dejar cada nuevo ciclo generacional en el sector gráfico. Esto tiene una explicación, y es que la crisis que ha vivido el mercado de las tarjetas gráficas de consumo general, cuyos efectos todavía se dejan notar en unos precios demasiado altos, ha impedido a muchos usuarios actualizar sus tarjetas gráficas.

Vivek Arya, analista de Bank of America y fuente original de esta información, nos ha dado la razón, ya que ha comentado que el precio, y la baja disponibilidad, han sido las dos claves que ha motivado, precisamente, esa pobre renovación generacional entre los usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA. Esto tiene, no obstante, un fondo positivo, y es que cuando la situación se normalice podemos esperar que un número mayor de jugadores dé el salto a la nueva generación de NVIDIA.

Los jugadores de PC están dispuestos a comprar tarjetas gráficas más caras

Esa es, sin duda, una de las claves más interesantes que nos deja este estudio. Según los datos que ha compartido Arya, los jugadores de PC no se mostraban reacios a comprar tarjetas gráficas a precios inflados, lo que significa que NVIDIA tiene un margen importante de maniobra si decidiera, por cualquier razón, comercializar sus soluciones gráficas de nueva generación a precios más altos que los que hemos visto con Turing y con Ampere.

Si te preguntas de qué margen estamos hablando, ya te adelanto que de una cifra considerable, ya que el precio medio de las tarjetas gráficas Ampere de NVIDIA ronda los 482 dólares, mientras que otras generaciones gráficas del gigante verde rondaron entre los 200 y los 300 dólares. Por su parte, las soluciones gráficas de AMD rondaron una media de 399 dólares, cifra que también están muy por encima de las medias de generaciones anteriores, que se situaron entre los 150 y los 200 dólares.

Los jugadores de PC se están acostumbrando a los precios inflados de las tarjetas gráficas, y esto podría crear el escenario perfecto para que las próximas generaciones de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD sean más caras que las actuales, es decir, para que lleguen a un precio recomendado más alto. Para que nos entendamos, la RTX 3080 llegó a un precio recomendado de 719 euros, pero la inflación la ha llevado a costar más del doble. Pues bien, con eso en mente, al consumidor no le parecía «malo» ver una GeForce RTX 4090 con un precio de 999 euros.

Parece que, al fina, la situación que venimos arrastrando desde finales de 2020 podría transformar por completo el sector de las tarjetas gráficas de consumo general, y la actitud de los consumidores hacia estos productos. Todavía es pronto para asegurar nada, pero os puedo confirmar que en más de una ocasión me han pedido ayuda para elegir una tarjeta gráfica, y a pesar de mi recomendación de «esperar», la mayoría de los que me han consultado han acabado aceptado los precios inflados del sector. Curiosamente, la RTX 3080 Ti ha acabado siendo una de las más elegidas porque, al final, es la que menos inflación ha sufrido (en proporción).

¿Qué tarjeta gráfica debemos tener para superar a PS5?

No quiero dejaros con la curiosidad. En su momento me arriesgué con este artículo, y debo decir que, a pesar de la gran cantidad de críticas que recibí, estuve a punto de hacer un pleno. Dije que la GPU de PS5 iba a ser capaz de ofrecer un rendimiento a medio camino entre una RTX 2060 y una RTX 2060 Super, y está claro que no me equivocaba, y las versiones de Watch Dogs Legion y de Control para PS5 lo confirman.

En general, si tienes una RTX 2060 puedes estar tranquilo, tu tarjeta gráfica es superior a la GPU que monta PS5, y si tenemos en cuenta el valor de la tecnología DLSS la cosa mejora todavía más. Es evidente que la optimización y los ajustes de calidad que tendrán los exclusivos para dicha consola acabará marcando una diferencia en algunos casos, pero al final no es posible hacer magia cuando un sistema toca fondo, y los análisis de Digital Foundry lo han confirmado en más de una ocasión.

También hemos podido ver que, aunque la nueva generación de consolas acelera trazado de rayos por hardware, lo hace a medio gas, es decir, reduciendo resolución y detalle, y recurriendo a técnicas como la interpolación para que el impacto en términos de rendimiento no sea tan grande. Esto quiere decir que no están al nivel de un PC, un tema que también tuvimos la ocasión de tratar en este artículo.