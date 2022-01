iSIM: una inesperada vuelta a los orígenes

Al hablar de iSIM hay dos posibles perspectivas, que dependen principalmente de la edad de las personas. Y es que para algunos, los más jóvenes, supone una más que interesante novedad, mientras que para otros, los que ya peinamos canas, nos retrotrae a los tiempos de la telefonía móvil analógica, en la que las tarjetas SIM todavía no existían y al contratar el servicio y recibir el terminal, éste ya tenía asignada y configurada su línea móvil.

Tras la llegada de la telefonía móvil digital y, de su mano, las tarjetas SIM, empezamos a ver cómo el tamaño de los teléfonos se iba reduciendo, al punto de que el tamaño de las SIM originales, similar al de una tarjeta de crédito, empezó a convertirse en un problema, y así fue como llegaron las tarjetas SIM de tamaño completo pero con troqueles alrededor del chip (cuyo tamaño no ha cambiado en décadas), que nos han llevado al actual ecosistema, en el que nanoSIM se ha convertido en el formato imperante.

Con la llegada de eSIM, hace ya algunos años, empezamos a ver la desaparición de la tarjeta SIM física, que de este modo se virtualiza. Sin embargo, su nivel de implantación es limitado, y aunque Apple ha apostado fuerte por este formato, su presencia en el mercado no ha terminado de generalizarse. Y es que para no pocos fabricantes, eSIM no es el paso definitivo para virtualizar la tarjeta SIM, razón por la que llevan tiempo trabajando en iSIM. En concreto, hablamos de Qualcomm, Samsung Thales y Vodafone, según información del primero.

¿Y cuál es la principal diferencia entre eSIM e iSIM? Pues que con esta nueva propuesta, la virtualización de la tarjeta SIM se lleva directamente al SoC, lo que según sus promotores, aporta múltiples ventajas de rendimiento y compatibilidad, además de incrementar sustancialmente la capacidad de almacenamiento de la misma y, para demostrarlo, las tecnológicas implicadas en este desarrollo de iSIM ya han llevado a cabo una primera prueba de concepto.

Para esta prueba, cada socio ha aportado su parte de conocimiento. En primer lugar, Qualcomm ha aportado su SoC Snapdragon 888 con las modificaciones necesarias para soportar iSIM. Samsung, por su parte, ha aportado su Galaxy Z Flip3 con el SoC confeccionado para la prueba por Qualcomm. El grupo francés Thales ha desarrollado la implementación de iSIM partiendo de eSIM, y Vodafone ha sumado su experiencia en redes.

El sistema de iSIM es plenamente compatible con las normas establecidas por la GSMA, un factor clave para que su adopción sea más sencilla, al no hacer necesarios cambios en la infraestructura de red celular ya existente. Pero lo más interesante es que, de extenderse, puede llevar la conectividad celular a muchos dispositivos que, por su naturaleza, no son compatibles ni con SIM ni con eSIM.

¿El futuro de la tarjeta SIM es desaparecer? Todavía es pronto para afirmarlo con rotundidad, pero cada vez parece más claro que, efectivamente, será así. Ahora dependerá, claro, de que la industria decida adoptar iSIM o cualquier otro formato de tarjeta virtual que pueda surgir en el futuro.