Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y la semana viene con un poco de todo, así que no te quedes en la portada ni creas que Pam & Tommy es lo mejor que vas a encontrar, porque eso va a gustos. Es simplemente lo más destacado, pero la oferta nutrida.

Disney+

Disney+, sí: solo ahí se podrá ver Pam & Tommy, aunque la historia de un escándalo sexual no parezca lo más apropiado para «la casa del ratón». Es lo que tiene la época en la que vivimos…

Y, contra todo pronóstico, Pam & Tommy se ha convertido en el lanzamiento más destacado de la semana: un escándalo sexual que se remota a los años noventa del pasado siglo, en los que Pamela Anderson era lo que se llamaba por aquel entonces un sex symbol, toda una estrella de la pequeña pantalla gracias a su participación, bikini mediante, en Los vigilantes de la playa, uno de los grandes éxitos televisivos de la época. Tommy Lee, por su parte, no gozaba del tirón mediático de ella, pero ya había amasado su cuota de éxito como batería de la banda de hard rock americano Mötley Crüe.

Si te interesa remontarte a los inicios de la carrera de Tommy Lee antes de encarar Pam & Tommy, hace tres años que Netflix estrenó The Dirt, la adaptación de la autobiografía de Mötley Crüe.

Volviendo con Pam & Tommy, la serie va de lo que todo el mundo recuerda -el que los recuerda, que muchos jóvenes no sabrán ni quiénes son- de ellos, y no es su increíble historia de amor, sino el vídeo porno que grabaron y que les robaron, uno de los ‘sex tape’ más famosos de la historia ya que Pamela Anderson se encontraba en la cima de su carrera. ¿Para qué rescatar semejante momento? Dicen los creadores de Pam & Tommy que la serie no trata de atraer con el morbo, sino que refleja lo vil del acto -el robo de algo tan íntimo- y el escándalo público, que no sexual, que se montó.

Es decir, que Pam & Tommy se correspondería más con una vuelta de tuerca al estilo de los tiempos actuales de inquisición tuitera que a lo que realmente es, la explotación de la historia del primer vídeo sexual viral ed Internet. No se lo creen ni Hulu que produce, ni la mojigata de Disney+ que se ha agenciado la distribución internacional de una serie protagonizada por Lily James (Cenicienta) y Sebastian Stan (el Soldado de Invierno del UCM) en los papeles de Pam & Tommy, respectivamente. En fin, que es lo que más está dando que hablar y aquí lo tienes…

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal con lo que trae bajo el brazo Amazon Prime Video, incluyendo varios estrenos exclusivos y, atención, un montonazo de pelis -y alguna serie- en el que se pueden encontrar clásicos de toda índole, que siempre viene bien.

Con respecto a los contenidos exclusivos, Reacher es sin duda lo más destacado, aun cuando todo parece indicar que Prime Video ha pinchado con su adaptación en formato serie de las novelas del cachas detectivesco de Jack Reacher, estupendamente interpretado en el cine por Tom Cruise. Y puede que ahí esté el problema: la serie no es más que otra de policías, protagonizada por un tipo muy mamado, pero con muy poco carisma. Una mala combinación, aunque las críticas están siendo dispares (o sea, que hay a quien le está gustando). Por cierto, puedes hacer la comparación sin salir de Prime Video, porque han puesto las dos pelis de Jack Reacher.

Por otro lado, Mi hijo es un estreno apenas promocionado de una película que se lanzó en cines el año pasado con más pena que gloria. Una suerte de drama con tintes de suspense, pero con un enfoque… ¿diferente? Dicen que a James McAvoy (X-Men) no se le dio guión, sino que tuvo que improvisar con lo que se iba encontrando en escena. De su coprotagonista Claire Foy (The Crown) no se dice nada, que conste que está ahí.

Efecto Kilian: La carrera por el medio ambiente . «Kilian Jornet es el deportista de montaña total. Campeón del mundo de Ultra Trail, ha corrido más de 150km sin descanso y ha coronado en tiempo récord las mayores cimas del planeta sin oxígeno.»

. «Kilian Jornet es el deportista de montaña total. Campeón del mundo de Ultra Trail, ha corrido más de 150km sin descanso y ha coronado en tiempo récord las mayores cimas del planeta sin oxígeno.» Flashback . «Flashback es una comedia, dirigida por la cómica Caroline Vigneaux, sobre la historia de los derechos de la mujer.»

. «Flashback es una comedia, dirigida por la cómica Caroline Vigneaux, sobre la historia de los derechos de la mujer.» Phat Tuesdays (T1). «En palabras de Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Steve Harvey o Regina King, entre otros, Phat Tuesdays narra la historia de cómo un hombre, Guy Torry, movió montañas para montar una velada de cómicos negros en el Comedy Store.»

(T1). «En palabras de Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Steve Harvey o Regina King, entre otros, Phat Tuesdays narra la historia de cómo un hombre, Guy Torry, movió montañas para montar una velada de cómicos negros en el Comedy Store.» Se terminó el tiempo. «Un accidente obligará a Vivien y a Roy a hacer un alto en su vida para reconstruirla paulatinamente y empezar a vivir un presente que quizá resulte más emocionante que cualquier otro que tuvieran previsto.»

HBO Max

Seguimos con HBO Max, que tiene un par de lanzamientos con los que engatusar a sus suscriptores este fin de semana.

En primer lugar nos encontramos con el estreno de los primeros capítulos de la segunda temporada de Raised by Wolves, una de las series de ciencia ficción más interesantes de la actualidad cuya aparición se remonta a un par de años atrás, aunque a España llegó el año pasado. Y poco más puedo añadir a lo que comenté en su momento. Si te gusta la ciencia ficción de altos vuelos y estás suscrito a HBO Max, vela.

Por otro lado, HBO Max incluye por fin la última peli de El Escuadrón Suicida, antesala de su más reciente éxito, la serie de El Pacificador, ambas escritas y dirigidas por James Gunn. Lo cierto es que parecía más de lo que fue, pero es entretenida si aún no la has visto y muy aconsejable de ver si quieres saltar después a la serie de John Cena.

And Just Like That, el documental. «Un exhaustivo recorrido por el trabajo que hay detrás de ‘And Just Like That’… tras el regreso de los personajes más icónicos de Sexo en Nueva York y de su equipo.»

Netflix

Netflix sigue a la suya, esto es, estrenando cantidades ingentes de material original o exclusivo, bastante cutre por lo general. Habrá que ver si esta forma de hacer las cosas les sirve para mantener usuarios con las constantes subidas de precio de las suscripciones.

Así, lo más anunciado de Netflix para esta semana es la serie Murderville, una comedia policíaca del montón para quien guste de algo ligero y con un punto de frescura, pues se trata de una serie en la que prima la improvisación.

Y mucho más interesante, pero sin un mínimo de caso por parte de la plataforma es la serie fantástica Bulgasal: Almas inmortales, una producción coreana de las que tan en boga están actualmente. Ahora, como con la anterior, Netflix España no se ha dignado ni en poner un mísero tráiler con subtítulos.

A través de mi ventana . «La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, a pesar de la oposición de su familia.»

. «La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, a pesar de la oposición de su familia.» Dulces magnolias (T2). «Maddie, Helen y Dana Sue, amigas de toda la vida, se animan unas a otras mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el pueblecito sureño de Serenity.»

(T2). «Maddie, Helen y Dana Sue, amigas de toda la vida, se animan unas a otras mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el pueblecito sureño de Serenity.» Educar a un superhéroe (T2). «Una madre viuda se propone descubrir el misterio en torno a los superpoderes de su hijo al mismo tiempo que intenta mantenerlos en secreto.»

(T2). «Una madre viuda se propone descubrir el misterio en torno a los superpoderes de su hijo al mismo tiempo que intenta mantenerlos en secreto.» El aprendiz: Edición ONE Championship (T1). «Concursantes internacionales compiten por un trabajo de 250 000 dólares en el imperio de los medios deportivos ONE Championship. Para ganar necesitarán cerebro y músculo.»

(T1). «Concursantes internacionales compiten por un trabajo de 250 000 dólares en el imperio de los medios deportivos ONE Championship. Para ganar necesitarán cerebro y músculo.» El timador de Tinder . «Él se hacía pasar por magnate de los diamantes y seducía a mujeres en internet para estafarles millones de dólares. Ahora sus víctimas piensan vengarse.»

. «Él se hacía pasar por magnate de los diamantes y seducía a mujeres en internet para estafarles millones de dólares. Ahora sus víctimas piensan vengarse.» En busca de Ola (T1). «Después de un gran cambio en su vida, Ola emprende un viaje de autoconocimiento y afronta los retos que implica educar a dos hijos y llegar a fin de mes.»

(T1). «Después de un gran cambio en su vida, Ola emprende un viaje de autoconocimiento y afronta los retos que implica educar a dos hijos y llegar a fin de mes.» Kid Cosmic (T3). «El sueño de un niño de ser superhéroe se hace realidad cuando encuentra cinco poderosas piedras cósmicas. Pero salvar el mundo es muy difícil… y va a necesitar ayuda.»

(T3). «El sueño de un niño de ser superhéroe se hace realidad cuando encuentra cinco poderosas piedras cósmicas. Pero salvar el mundo es muy difícil… y va a necesitar ayuda.» La casa de muñecas de Gabby (T4). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.»

(T4). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.» La cascada . «Tras tener que hacer cuarentena juntas durante la COVID-19, una madre y su hija se ven forzadas a afrontar sus obstáculos personales y las tensiones en su relación.»

. «Tras tener que hacer cuarentena juntas durante la COVID-19, una madre y su hija se ven forzadas a afrontar sus obstáculos personales y las tensiones en su relación.» Meat Eater: Caza y cocina (T6). «El cazador, escritor y ecologista Steven Rinella se aventura en las regiones más remotas y bellas del mundo, demostrando sus dotes culinarias con las piezas que caza.»

(T6). «El cazador, escritor y ecologista Steven Rinella se aventura en las regiones más remotas y bellas del mundo, demostrando sus dotes culinarias con las piezas que caza.» Mi gran amiga Ana Frank . «Basada en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Goslar: desde el Ámsterdam ocupado por los nazis hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración.»

. «Basada en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Goslar: desde el Ámsterdam ocupado por los nazis hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración.» Noche de fuego . «En una región montañosa de México repleta de amapolas, tres niñas se refugian en su amistad para sobrellevar las tragedias provocadas por un cártel de la droga.»

. «En una región montañosa de México repleta de amapolas, tres niñas se refugian en su amistad para sobrellevar las tragedias provocadas por un cártel de la droga.» Oscuro deseo (T2). «Alma, una mujer casada, pasa un fatídico y apasionado fin de semana fuera de casa que acaba en tragedia y la lleva a cuestionarse quién dice la verdad.»

(T2). «Alma, una mujer casada, pasa un fatídico y apasionado fin de semana fuera de casa que acaba en tragedia y la lleva a cuestionarse quién dice la verdad.» Un bucle sin fin. «Cuando su novio pierde el dinero de un mafioso, Savi tiene que actuar rápidamente para salvarle. Pero antes debe escapar de un curioso bucle de callejones sin salida.»

Apple TV+

Por último, también hay novedades en Apple TV+, o más bien novedad: una nueva serie original que tampoco parece estar entrando muy bien.

Sospechosos es la nueva serie de Apple TV+, una policíaca de secuestros y despariciones como mil se han hecho antes, en la que lo único que llama a simple vista es la presencia de Uma Thurman (Kill Bill, Gattaca) al frente de la misma. La crítica, además está siendo tajante: o la ensalzan, o la califican de bodrio. ¿En el término medio está la verdad? Sinceramente, no voy a perder el tiempo comprobándolo.