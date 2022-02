Hace un año tuvimos la oportunidad de analizar el ASUS ROG Strix Scar G17 (2021), y la verdad es que fue una experiencia que disfruté muchísimo. Dicho portátil se llevó una puntuación de 9,1 porque ofrecía un diseño y una calidad de construcción sobresalientes, y porque su rendimiento era tan bueno que nos permitía disfrutar de una experiencia similar a la que tendríamos con un PC gaming de escritorio.

Ahora, un año después, he tenido la suerte de poder probar el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022), un modelo que mantiene el diseño base de la versión del año pasado pero que introduce, al mismo tiempo, cambios notables y muy acertados que mejoran la estética del portátil y que, a mi juicio, lo convierten en una opción todavía más atractiva para los amantes del gaming y, como no, de la iluminación LED RGB.

Tras probarlo durante dos semanas estoy listo para contaros mi experiencia, y para mostraros todo lo que puede dar de sí el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022). Antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a ASUS España por habernos enviado una unidad de prueba, y por habernos permitido trabajar, como siempre, con total libertad. No os entretengo más, que seguro que estáis deseando leer el análisis, poneos cómodos que empezamos.

ASUS ROG Strix Scar G17 (2022), primer contacto: Cambios menores, pero acertados

Nada más sacar el nuevo ASUS ROG Strix Scar G17 de la caja me sorprendió lo parecido, y a la vez distinto, que es frente al modelo del año pasado. La versión de 2022 mantiene esas líneas angulosas y hace gala de una estética gamer muy marcada, en la que destaca especialmente un sistema de iluminación LED RGB de gran calidad que cubre prácticamente todas las partes del portátil, incluyendo la tapa del mismo.

Ese es, precisamente, uno de los cambios más interesantes que ha introducido ASUS en el ASUS ROG Strix Scar G17 de este año, y es que el logotipo «ROG» integra iluminación LED RGB, un detalle que desde luego no dejará indiferente a nadie. El teclado mantiene la terminación doble tono con un toque transparente, pero en esta ocasión resulta mucho más marcada, gracias a los nuevos motivos de diseño que ha introducido ASUS en la línea que separa ambos tonos.

ASUS ha incrementado también la densidad de luces LED RGB para conseguir un efecto de iluminación de alta calidad. Como el modelo de 2021, el ASUS ROG Strix Scar G17 de nueva generación tiene luces LED RGB en la base, y estas se extienden a los laterales. La pantalla mantiene unos bordes muy reducidos, lo que se traduce en una experiencia más inmersiva, y en la zona de trasera donde se une la bisagra con la mitad inferior, vuelve a hacer acto de presencia una pieza de plástico con la marca «ROG» que podemos personalizar fácilmente.

Las sensaciones que transmite al tacto el ASUS ROG Strix Scar G17 son fantásticas. Se nota, desde el primer momento, que ASUS ha cuidado al milímetro la calidad de construcción, sin omitir el más mínimo detalle. El tacto de los plásticos es muy bueno, y no he notado el más mínimo signo de fragilidad al mover el portátil, ni siquiera con la pantalla abierta.

Por lo que respecta al teclado, ASUS ha confirmado que los interruptores que utilizan las teclas del ASUS ROG Strix Scar G17 tienen una vida útil de 20 millones de pulsaciones, lo que significa que, al final, acabaremos cambiando de portátil antes de que la vida útil del teclado sea un problema. También ha mejorado la respuesta de cada pulsación gracias a la integración de la tecnología «ROG Overstroke».

Echando un vistazo al sistema de iluminación LED RGB que ha montado ASUS nos damos cuenta de que no solo es acorde a la alta calidad del equipo, sino que además se puede personalizar por tecla, y se puede sincronizar con toda la iluminación LED RGB del equipo (logo «ROG», base y parte inferior del marco de la pantalla). La almohadilla táctil es grande, cómoda y desde el principio ofreció una respuesta totalmente precisa, pero está ligeramente orientada hacia la izquierda, lo que hace que, a la hora de jugar, sea muy recomendable desactivarla. Podemos hacerlo en un momento pulsando, a la vez, la tecla de función y la tecla F10.

Las conexiones se reparten entre los laterales y la parte trasera del equipo. Esto último es algo que me parece acertado, ya que al colocar el conector de alimentación y carga en la parte trasera nos quitamos un «estorbo» cuando queremos jugar conectados para disfrutar del máximo rendimiento, y no gastar batería. Y hablando de la batería, el ASUS ROG Strix Scar G17 que hemos probado viene con una unidad de 90 Wh que ofrece, en teoría, hasta 12 horas de autonomía. Como veremos, ese valor es una estimación máxima que, al final, no se aleja demasiado de la realidad, y esto es bueno.

ASUS ha confirmado que el ASUS ROG Strix Scar G17 utiliza metal líquido como material conductivo aplicado al procesador. Dicho material puede reducir la temperatura hasta en 15 grados, y tiene además una mayor vida útil que la pasta térmica (siempre que se aplique sobre las superficies adecuadas), lo que es toda una garantía.

Y hablando temperaturas, para que estas no sean un problema ASUS ha montado un sistema de refrigeración activa que incorpora dos ventiladores Arc Flow Fan mejorados, terminados con aspas curvadas de grosor variable que mejoran hasta en un 35% el flujo de aire a la CPU, y hasta en un 21% el flujo de aire a la GPU.

El sistema de radiadores del ASUS ROG Strix Scar G17 también ha dado un salto importante, ya que ha mejorado en un 13% la disipación de calor, y la conductividad hasta en un 69%. Esto ha sido posible gracias a una reducción del tamaño de las aletas, y a un aumento de la densidad de estas. Para rematar el conjunto, tenemos un sistema de autolimpieza de segunda generación que evita que se acumulen la suciedad y el polvo.

Especificaciones del ASUS ROG Strix Scar G17 (2022)

Tras la clásica introducción, vamos a ver qué especificaciones tiene el ASUS ROG Strix Scar G17 que hemos analizado. Esto es importante porque nos da la base técnica que necesitamos para que podáis entender mejor todo lo que os vamos a contar más adelante, y también los resultados de las pruebas técnicas.

Pantalla de tipo IPS y 17,3 pulgadas de tamaño.

Resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, y tiene un brillo de 300 nits.

Tasa de refresco de 240 Hz, ángulos de visión de 178 grados y tiempo de respuesta de 3 ms.

Tecnología Adaptative Sync (G-Sync compatible).

Procesador Intel Core i9-12900H (45 vatios), con seis núcleos de alto rendimiento (Golden Cove) y ocho núcleos de alta eficiencia (Gracemont). 14 núcleos y 20 hilos en total.

32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz.

SSD PCIE Gen4 x4 de 1 TB.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.x.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB de GDDR6 (TGP de 125 vatios + 25 vatios, 150 vatios en total).

GPU integrada Intel Iris Xe G7 con 96 unidades de ejecución.

Tecnología MUX «Switch», que permite desactivar la gráfica integrada.

Dos conectores USB 3.2 Gen1 Type-A.

Un conector USB Gen 3.2 Gen2 Type-C (funciona como conector DisplayPort).

Un conector Thunderbolt 4.

Conector 2.5G LAN RJ-45 jack.

Conector HDMI 2.1

Una ranura keystone.

Jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono.

Teclado con tecnología «ROG Overstroke» y una vida útil de 20 millones de pulsaciones. Cuenta con iluminación LED RGB personalizable.

Almohadilla táctil de gran tamaño orientada ligeramente hacia la izquierda.

Chasis fabricado en plástico, con zonas equipadas con iluminación LED RGB personalizable.

Sonido Dolby Vision HDR y Dolby Atmos apoyado por IA.

Micrófono bidireccional con cancelación de ruido mediante IA.

Cuatro altavoces.

Sistema de refrigeración Arc Flow Fan con dos ventiladores mejorados.

Metal líquido para mejorar la disipación de la CPU.

Batería de 90 vatios con una autonomía de hasta 12 horas, compatible con recarga rápida.

Windows 11 de 64 bits como sistema operativo.

Cómo podemos ver, el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) es, por derecho propio, un portátil de última generación que cuenta con todos los avances del sector, incluyendo un potente procesador Core i9-12900H, una GeForce RTX 3070 Ti Mobile, memoria DDR5 de alto rendimiento, un sistema de refrigeración de primer nivel y una pantalla pensada para jugadores exigentes gracias, sobre todo, a la inclusión de Adaptative Sync, una tecnología que marca una gran diferencia en juegos.

GeForce RTX 3070 Ti Mobile: Un vistazo técnico

La GeForce RTX 3070 Ti Mobile fue presentada por NVIDIA en el CES de 2022, y es uno de los componentes más importantes del ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) ya que, al final, el rendimiento de un portátil para gaming depende principalmente de su tarjeta gráfica dedicada. Esta solución de NVIDIA es un modelo de gama alta, y está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en 1440p, y para activar el trazado de rayos con garantías. Vamos a ver sus especificaciones y sus claves:

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

5.888 shaders a 915 MHz-1.410 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT.

184 núcleos tensor.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6.

La GeForce RTX 3070 Ti Mobile cuenta con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, y es compatible con todo el abanico de tecnologías Max-Q de cuarta generación de NVIDIA, incluyendo:

Dynamic Boost 2.0: realiza un ajuste dinámico de las frecuencias de trabajo, de forma inteligente y en tiempo real, para valorar el uso de la CPU y de la GPU, y distribuir entre ambas la potencia disponible de la manera más eficiente posible.

realiza un ajuste dinámico de las frecuencias de trabajo, de forma inteligente y en tiempo real, para valorar el uso de la CPU y de la GPU, y distribuir entre ambas la potencia disponible de la manera más eficiente posible. WhisperMode 2.0: utiliza algoritmos personalizados y adaptados al portátil para gestionar de forma inteligente el nivel de ruido, teniendo siempre en cuenta el uso y las temperaturas de la CPU y de la GPU.

utiliza algoritmos personalizados y adaptados al portátil para gestionar de forma inteligente el nivel de ruido, teniendo siempre en cuenta el uso y las temperaturas de la CPU y de la GPU. Advanced Optimus: mejora la vida de la batería sin tener que renunciar al valor que ofrece G-Sync a la hora de jugar sin «tearing», y sin «stuttering».

mejora la vida de la batería sin tener que renunciar al valor que ofrece G-Sync a la hora de jugar sin «tearing», y sin «stuttering». Resizable BAR: permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica que tiene disponible la GPU, 8 GB de GDDR6 en este caso, lo que permite mejorar el rendimiento en algunos casos.

permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica que tiene disponible la GPU, 8 GB de GDDR6 en este caso, lo que permite mejorar el rendimiento en algunos casos. DLSS de segunda generación: una tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen que puede mejorar enormemente el rendimiento, y sin que ello suponga una pérdida de calidad de imagen.

una tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen que puede mejorar enormemente el rendimiento, y sin que ello suponga una pérdida de calidad de imagen. Battery Boost: busca el equilibrio óptimo entre el consumo de energía de la CPU y la GPU, descarga de la batería, calidad de imagen y tasa de fotogramas para alagar la vida útil de la batería.

busca el equilibrio óptimo entre el consumo de energía de la CPU y la GPU, descarga de la batería, calidad de imagen y tasa de fotogramas para alagar la vida útil de la batería. Escalado rápido de núcleos: realiza un escalado inteligente del número de núcleos óptimo y los hace trabajar a una frecuencia mayor, lo que se traduce en un mayor rendimiento en escenarios concretos.

realiza un escalado inteligente del número de núcleos óptimo y los hace trabajar a una frecuencia mayor, lo que se traduce en un mayor rendimiento en escenarios concretos. Optimizador de CPU : la GPU se coordina mejor con la CPU, lo que permite mejorar el rendimiento y el consumo.

: la GPU se coordina mejor con la CPU, lo que permite mejorar el rendimiento y el consumo. Ajustes óptimos jugables: esto permite encontrar, y configurar, de forma automática, los juegos para que ofrezcan la mejor experiencia según las especificaciones del equipo.

ASUS ROG Strix Scar G17 (2022): Experiencia de uso y rendimiento

Nada más sacar el ASUS ROG Strix Scar G17 tuve una sensación de «déjà vu», y es normal, ya que como os he contado al principio del análisis el modelo de 2022 mantiene la misma base que el modelo de 2021. Sin embargo, los cambios que ha introducido ASUS en este nuevo modelo se dejan notar desde el primer momento, y en general me parecen acertados.

El ASUS ROG Strix Scar G17 de este año es más atractivo que el del año anterior, y también es superior en materia de hardware. A nivel de diseño, los cambios que más me han gustado han sido la introducción de iluminación LED RGB en el logo «ROG» de la parte posterior y el realce del acabado en doble tono. La calidad de materiales, y de construcción, están al nivel de lo que cabe esperar de un portátil gaming de gama alta, ¿pero qué hay del rendimiento? Pues como habréis podido imaginar al ver sus especificaciones, no desentona en absoluto.

Bajo un uso normal con Windows 11, el ASUS ROG Strix Scar G17 vuela. La respuesta del sistema operativo es instantánea, los tiempos de encendido y de apagado son mínimos, y en general tenemos una fluidez que hace que la experiencia de uso sea sobresaliente. Esto se ve reforzado por tres grandes claves:

La calidad de la pantalla, que ofrece una reproducción del color muy buena y unos ángulos de visión perfectos en 178 grados.

La respuesta del teclado y de la almohadilla táctil, que rozan la perfección.

Lo silencioso que es el ASUS ROG Strix Scar G17 cuando trabaja a baja carga.

Quiero profundizar un poco en el teclado, ya que me ha gustado mucho el tacto y las sensaciones que me transmitía con cada pulsación, tanto al escribir como al jugar. La pulsación es rápida pero marcada, se deja notar, y esto nos permite disfrutar de una sensación de control absoluto. Creo que ASUS ha hecho un trabajo excelente con el teclado del ASUS ROG Strix Scar G17 de este año, y también con la base sobre la que nos apoyamos, ya que esta se calienta muy poco incluso bajo un uso intensivo.

También quiero hacer una mención especial al software «Armoury Crate» que trae el ASUS ROG Strix Scar G17, ya que representa un valor importante y actúa como centro «neurálgico» a la hora de controlar numerosos aspectos del portátil, incluyendo desde las temperaturas hasta la personalización de las teclas y de la iluminación LED RGB, así como la creación de macros. Podéis ver algunas de sus funciones más importantes ampliando la galería que encontraréis justo debajo de estas líneas.

El ASUS ROG Strix Scar G17 hace que Windows 11 vuele, e interactuar con el equipo es un auténtico placer Sí, ya sé que viendo sus especificaciones es lo que cabía esperar, pero no os preocupéis, sé que estáis deseando ver los resultados que hemos obtenido en nuestras pruebas de rendimiento y no os vamos a hacer esperar más.

Empezamos con los resultados que hemos obtenido en Cinebench R23. Como podemos ver en la imagen adjunta, el Core i9-12900H que utiliza el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) ofrece un rendimiento soberbio en monohilo y en multihilo, tanto que es capaz de superar a otros procesadores que tienen una mayor cantidad de núcleos, y un consumo mucho mayor. Sin ir más lejos, el Core i9-12900H rinde más que el Threadripper 1950X, un chip que suma 16 núcleos y 32 hilos.

Esos buenos resultados se repiten en CPU-Z, donde vemos que el Intel Core i9-12900H supera sin problemas al Ryzen 9 3950X. En la captura también podéis ver las claves más importantes del procesador, y la configuración de memoria (tiene latencias CL40). Recordad que aunque se indique una configuración de cuádruple canal estamos, en realidad, ante una configuración de doble canal. Esto se debe a que la memoria DDR5 tiene dos canales de 32 bits de datos y 8 bits ECC por módulo.

Vamos ahora a ver el rendimiento de la unidad de almacenamiento. Los resultados que hemos obtenido con CrystalDiskMark son muy claros, el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) viene con una unidad de alto rendimiento que está por encima, incluso, de la unidad de almacenamiento que utiliza PS5, ya que esta tiene un pico máximo en lectura secuencial de 5,5 GB/s.

Tras este «aperitivo» nos toca entrar de lleno a ver los resultados de rendimiento que hemos obtenido en juegos, pero antes quiero profundizar en un tema muy importante, ya que marca una gran diferencia. El ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) utiliza un panel de 240 Hz con tecnología Adaptative Sync, que es compatible con G-Sync. Esto significa que se produce una sincronización de los fotogramas generados por la GPU y la tasa de refresco, lo que se traduce en una fluidez muy buena incluso cuando jugamos a menos de 50 FPS.

En juegos muy exigentes con trazado de rayos activo esa tecnología marca un mundo de diferencia, ya que aunque se muevan en la franja de los 30 o 40 FPS tenemos una sensación de fluidez muy buena, y la experiencia es totalmente sólida, incluso en el caso de usuarios exigentes, os lo digo yo, que ya sabéis cómo soy en este sentido. Con esto claro, vamos a ver el rendimiento del ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) en juegos. Podéis ampliar todas las imágenes, y las gráficas, haciendo clic en ellas.

Los resultados que hemos obtenido son muy claros, y confirman lo que habíamos dicho al principio, que la GeForce RTX 3070 Ti es una tarjeta gráfica capaz de mover con soltura juegos exigentes en resolución 1440p.

El ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) ha podido mover con fluidez todos los juegos que hemos utilizado en nuestras pruebas. Ni siquiera títulos tan exigentes como Cyberpunk 2077, configurado al máximo y con trazado de rayos activo, ha sido un problema para este portátil, aunque eso sí, hay que destacar que, en este caso, el milagro ha venido de la mano del DLSS, una tecnología que ya ha demostrado sobradamente que merece ser reconoce como uno de los avances más importantes del sector.

Quake 2 RTX es una de las mejores pruebas que existen para valorar el rendimiento de una tarjeta gráfica con trazado de rayos, y resulta sorprendente ver que la GeForce RTX 3070 Ti Mobile ha podido moverlo en 1440p nativos, y con iluminación global alta, manteniendo 47 FPS de media estable. Solo con jugar un poco con la escala de resolución podemos llegar a 60 FPS estables, aunque no es necesario gracias al Adaptative Sync.

Otros títulos, como Guardianes de la Galaxia, Shadow of the Tomb Raider o DOOM Eternal, han sido «un paseo» para el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022), incluso con el trazado de rayos activo, y el exigente Dying Light 2, que ha resultado ser demasiado para la nueva generación de consolas, funciona de maravilla con el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022).

Temperaturas, frecuencias, consumo y autonomía

Saltamos ahora a ver tres claves importantes que nos permitirán completar el análisis del ASUS ROG Strix Scar G17 (2022). Empezamos con las temperaturas de la GeForce RTX 3070 Ti, en la gráfica adjunta podemos ver la temperatura media y el pico máximo que alcanzó esta tarjeta gráfica en nuestras pruebas. La GPU se mantiene siempre por debajo de los 90 grados, lo que es positivo, y no he notado en ningún momento problemas de estabilidad ni de pérdida de rendimiento por exceso de calor.

Por otro lado, debemos poner este resultado en contexto con el TGP, algo que veremos un poco más adelante, así que atentos.

Nos toca ver los valores que ha obtenido el Intel Core i9-12900H. En reposo y con carga ligera, los resultados de temperatura son muy buenos, aunque es cierto que con una carga del 100% se dispara hasta los 97 grados de media (el pico fue de 99 grados, pero solo duró un instante).

Esto tiene una explicación que muchos de vosotros ya sabéis, y es que los procesadores actuales están diseñados para escalar al máximo en función de la potencia, y de la temperatura, todo para ofrecer el máximo rendimiento manteniéndose siempre dentro de unos valores seguros. En este caso, aunque el valor máximo en multihilo intensivo es alto, nunca noté el más mínimo problema de estabilidad ni de «thermal throttling», lo que significa que el procesador estaba «cómodo», y que por tanto no tenemos nada que temer.

Saltamos a la gráfica que recoge el consumo de la GeForce RTX 3070 Ti, y como podemos apreciar ASUS no iba de farol cuando prometía un TGP de 125 vatios + 25 vatios, ya que esta tarjeta gráfica registró en mis pruebas un pico de 149 vatios. Obvia decir que esto se traduce en un extra de potencia que permite a la tarjeta gráfica trabajar a mayores frecuencias, lo que supone un mayor rendimiento frente a configuraciones con un TDP inferior.

Como anticipamos al ver las temperaturas de la GeForce RTX 3070 Ti, el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) la implementa en una configuración de 150 vatios, algo que incrementa el rendimiento, como hemos dicho, pero que también eleva el calor generado, y las temperaturas de trabajo.

Tenemos claro el consumo que alcanza la tarjeta gráfica dedicada del ASUS ROG Strix Scar G17 (2022), ¿pero cómo afecta esto a las velocidades de trabajo de la GeForce RTX 3070 Ti? En la gráfica adjunta podéis ver los valores mínimos, medios y máximos que obtuve en mis pruebas. Estas variaciones son consecuencia no solo de la variabilidad del conocido modo turbo dinámico que utiliza NVIDIA, sino también de las particularidades de cada juego. Incluso en el peor escenario posible, esta GPU se mantiene por encima del valor turbo máximo listado en sus especificaciones (1.410 MHz).

Terminamos hablando de la autonomía, un punto que siempre es complicado cuando hablamos de portátiles gaming ya que, para maximizar la autonomía, tenemos que prescindir de una de sus señas de identidad, la iluminación LED RGB, y también debemos reducir el brillo de la pantalla. Cumpliendo esas condiciones, y con un uso muy muy ligero, podemos situarnos en la franja de las 9 horas de autonomía, pero en cuanto le empezamos a exigir la autonomía se reduce notablemente. Obvia decir que, si ejecutamos un juego, el equipo trabaja a plena potencia, y esto puede drenar la batería en menos de dos horas.

En cualquier caso, hay que tener presente que el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) no es un equipo que priorice la movilidad, todo lo contrario, es un equipo de alto rendimiento, y como tal debemos valorar esos resultados con un enfoque totalmente distinto. Con esto en mente, esas 9 horas con un uso ligero representan un resultado positivo.

Notas finales: Una puesta al día ejecutada con maestría

El ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) representa una evolución clara frente al ASUS ROG Strix Scar G17 de 2021, tanto en términos de diseño como de rendimiento, y la verdad es que esto es algo loable, ya que la compañía no lo tenía nada fácil, puesto que el modelo del año pasado ya tenía un diseño sobresaliente y ofrecía un rendimiento sobresaliente.

Superar lo que parecía casi imposible, tengo muy claro que ese era el reto al que se enfrentaba la compañía taiwanesa con el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022), y está claro que lo ha conseguido. Este portátil tiene un diseño mejorado, y dichas mejoras se aprecian a simple vista, la calidad de construcción raya a un gran nivel, y la utilización del plástico como material base es muy acertada, ya que reduce la acumulación de calor en la zona del teclado incluso tras largas sesiones de gaming.

Por lo que respecta al hardware, el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) representa un importante salto tanto cuantitativo como cualitativo, ya que no se limita a ofrecer una configuración más potente, sino que además incorpora una plataforma de última generación, y el modelo que hemos probado cuenta con el doble de memoria RAM (32 GB), lo que unido a su potente procesador de 14 núcleos y 20 hilos y a la GeForce RTX 3070 Ti, que es compatible con los Studio Drivers de NVIDIA, lo convierten en un equipo que no solo nos permitirá jugar con todas las garantías, sino que también podremos utilizarlo para trabajar.

Lamentablemente, no tengo detalles sobre el precio de venta de este equipo, así que no puedo realizar una valoración en este sentido. Si ASUS nos facilita el precio de venta oficial en España, actualizaremos el análisis y la puntuación acorde a las conclusiones que saquemos. Con todo, y teniendo en cuenta todo lo que ofrece, y la experiencia que crea gracias a su calidad de construcción, su cuidada iluminación LED RGB y el valor diferencial que da ASUS a sus portátiles gaming, puedo decir sin ninguna duda que el ASUS ROG Strix Scar G17 (2022) es una buena opción dentro de su gama.