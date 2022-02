Google permitirá añadir notas a las contraseñas

Casualmente, esta miasma mañana hablaba con un amigo sobre Google, más concretamente sobre su gestor de contraseñas. No diré su nombre, para no ponerlo en un compromiso, pero el caso es que me contaba que hace ya algún tiempo creó un documento para guardar algunas contraseñas. Guardó dicho documento para poder recuperarlo cuando lo necesitara y, evidentemente, lo protegió con una contraseña, con una contraseña bastante segura. El problema es que era tan segura que ahora no la recuerda, por lo que imagino que en este momento andará restableciendo claves en varios servicios.

El primer instinto al saber de una situación así es reírse, claro, pero ahora que levante la mano quien nunca haya olvidado una contraseña. Y es que lejos quedan los tiempos en el que una clave sencilla era más que suficiente para proteger los accesos. Las filtraciones de datos, los ataques que combinan fuerza bruta con diccionarios, la ingeniería social… han hecho que debamos optar por contraseñas mucho más complejas, que no podamos repetir nunca una clave entre varios servicios y, además, que las cambiemos cada cierto tiempo. Todo esto para la enorme cantidad de servicios en los que nos damos de alta en la actualidad.

Hace unos años, emplear un gestor de contraseñas era una buena opción, algo recomendable, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una necesidad, en algo que debemos hacer si queremos velar por la seguridad de nuestras cuentas. En Google son muy conscientes de ello, desde hace ya tiempo, y en respuesta añadieron, hace ya bastantes años, una función en Google Chrome que permitía guardar las contraseñas y, además, la sumó a la función de autocompletado, permitiendo así que no fuera necesario escribir el usuario y la contraseña cada vez que queremos iniciar sesión en algún servicio.

Desde entonces, el gestor de contraseñas de Google Chrome se lo ha puesto difícil al resto de servicios de gestión de contraseñas, pues la posición dominante de Google Chrome entre los navegadores, sumada a la comodidad de esta función y, algo importante, la gratuidad del servicio (en mi caso pago unos 30 euros anuales por el que empleo) son muchos puntos a favor. ¿En contra? Pues que el servicio de Google cuenta con menos funciones que los de pago.

Sin embargo, Google parece decidida a recortar dicha brecha, y de un tiempo a esta parte ha ido mejorando las funciones en este sentido. Hace algo menos de año y medio dio un paso muy importante, al permitir que los usuarios pudieran editar sus claves, y más recientemente mejoró la función para identificar y cambiar contraseñas débiles, además de ofrecer múltiples opciones de administración.

Y ahora sabemos, por Android Police, que el gestor de contraseñas de Google próximamente permitirá añadir notas a los registros, otra función común en los gestores de contraseña, y que personalmente me parece de las más útiles. Con este cambio, el gestor de contraseñas de Google se acerca todavía más a los servicios de este tipo, e independientemente de que seas usuario de los mismos o no, pues en el primer caso, verás sumarse una nueva función al mismo, y en el segundo, el resto de servicios tendrán que ser creativos para pensar qué ofrecer a sus usuarios para que sigan siéndolo.

Personalmente, como ya he indicado antes, empleo un servicio de pago para gestionar mis contraseñas, pero lo que no dije antes es que de un tiempo a esta parte también utilizo el gestor de Google, y cada cierto tiempo me planteo si merece la pena mantener el otro servicio. Hasta el momento la respuesta siempre ha sido que sí, pero si los del buscador siguen sumando funciones a su gestor de contraseñas, y el resto de servicios no reaccionan, no tengo tan claro que esa vaya a seguir siendo mi respuesta en el futuro.

Y en un apunte más personal: Jose, no te preocupes, en mi caso tuve suerte y pude recuperarla, pero yo también he olvidado una clave maestra. Y pongo la mano en el fuego a que también le ha ocurrido a más de una de las personas que están leyendo.

¿Es tu caso? ¿Has olvidado una clave especialmente importante? ¿Utilizas un gestor de contraseñas? Y sí, no me he olvidado de que existen algunas opciones muy recomendables, gratuitas y de código abierto, ¿utilizas alguna de ellas?