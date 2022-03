Más allá de las medidas negativas, la plataforma de venta de juegos Itch.io está organizada por Necrosoft Games una pequeña campaña de caridad llamada «Bundle por Ucrania» con la que nos permitirá hacernos con una colección de 991 juegos independientes, bandas sonoras, libros, cómics, juegos de rol de mesa y herramientas de juego por una donación mínima por el módico precio de 10 dólares (tan sólo 9,20 euros), sabiendo que todas las ganancias se destinarán a organizaciones de ayuda humanitaria en Ucrania.

Y es que si bien ya de por sí cantidad y precio resultan de lo más tentadoras, muchos estarán pensando si realmente merece la pena, y la respuesta es un sí rotundo. Y es que este bundle incluye juegos como Celeste, Baba is You, Superhot, Jotun, Minit, 2064 Read Only Memories, Skatebird o Towerfall Ascension, entre muchos otros, así como una enorme selección de títulos de pequeñas desarrolladoras entre los que sin duda podremos encontrar alguna joya oculta. En total, los artículos del paquete costarían nada menos que cerca de 6.500 dólares.

Así pues, como bien decíamos todos los beneficios obtenidos durante esta campaña irán destinados a dos organizaciones benéficas en particular: la International Medical Corp., una organización humanitaria sin fines de lucro que actualmente trabaja en Ucrania para aumentar el acceso a los servicios médicos, incluido el apoyo a la salud mental, y ayudar a contener la propagación de COVID-19; y la organización ucraniana Voices of Children, que instala refugios y ayuda a los niños a sobrellevar los horrores derivados de la incipiente guerra.

Por otra parte, si bien el paquete sólo necesitará un desembolso mínimo de 10 dólares para desbloquear el surtido completo de artículos, los responsables de la campaña nos recuerdan que los donantes son libres de pagar tanto como quieran. Y es que de echo esperan alcanzar una recaudación superior al millón de dólares antes de la finalización de este evento, el próximo 17 de marzo.

A fecha de lanzamiento de esta noticia, con poco menos de 10 días restantes, la campaña de Itch.io «Bundle por Ucrania» de Necrosoft Games lleva ya recaudados cerca de 375.000 dólares,

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>I mean this is a heck of a bundle even if you just want to get new games. I really, strongly urge you to donate as much as you can since everything after card processing fees goes to the charities. Let's show the world what games can do, eh?</p>— brandon sheffield (@necrosofty) <a href=»https://twitter.com/necrosofty/status/1501000185115123715?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2022</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>