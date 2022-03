Hace unos días los probadores de Insiders descubrieron un nuevo tipo de publicidad en Windows 11. Los anuncios aparecieron a modo de «sugerencias» en el explorador de archivos del sistema y como era de esperar las críticas de usuarios se acumularon. No es un sitio ese para meter publicidad, ni para camuflarla como si fueran «consejos».

Brandon LeBlanc, gerente senior de programas de Windows, ha tenido que salir a escena para rebajar la polémica explicando que era un «experimento» y que no debería haber sido visto por los usuarios: «Este era un banner experimental que no estaba destinado a publicarse externamente y se ha eliminado». Esta breve declaración no descarta que en el futuro vuelvan los anuncios a esta u otras aplicaciones porque Microsoft ha mostrado que tiene capacidad para ello. Y ganas de hacerlo para impulsar sus servicios o monetizar el sistema de una manera que resulta bastante frustrante para los usuarios.

Publicidad en Windows 11

El último sistema operativo de Microsoft llega pleno de Bloatware, igual que sucede con Windows 10. Software «basura», innecesario o no deseado, que se suma a un montonazo de herramientas internas, aplicaciones y servicios de Windows. Y si compras un equipo nuevo tendrás que añadir otra decena de aplicaciones del fabricante. Muy pocas son útiles y la gran mayoría no son necesarias para el funcionamiento del sistema operativo penalizan la experiencia del usuario, el rendimiento del equipo, su estabilidad y hasta la seguridad como vimos en el caso Superfish de Lenovo.

Suma la publicidad y el spam. Microsoft ha estado experimentando con anuncios dentro de Windows durante la última década. En Windows 10 y 11 coloca anuncios en la pantalla de bloqueo y en el menú Inicio, y otros todavía más molestos en la barra de tareas o en la herramienta de Configuración donde no se corta en promocionar su servicio de almacenamiento en nube OneDrive o la suite Microsoft Office. El WordPad ya se usó para promocionar Office Online y el cliente de correo Mail para publicitar Office, sin olvidar los intentos desesperados para impulsar la cuota de mercado del navegador Edge y el motor de búsqueda Bing. También se usó el explorador de archivos en Windows 10 para estos fines.

La publicidad en Windows 11 es abundante. Unos son más sutiles y otros más directos. Si bien algunos de estos anuncios pueden descartarse en la configuración, hay otros que no se pueden eliminar y camuflarlos como «consejos» cuando es publicidad pura y dura no ayuda a la experiencia del usuario. Por no hablar de las dificultades añadidas en Windows 11 para que el usuario pueda cambiar las aplicaciones predeterminadas y siga usando las de Microsoft.

Lamentablemente, Microsoft no está solo a la hora de promocionar sus servicios en su sistema operativo o aplicaciones. Si compras un iPhone, recibirás spam de Apple con ofertas de Apple Music, Apple Fitness o iCloud. Y si compras hardware de TV de Apple, verás anuncios a pantalla completa del servicio TV Plus. Y de Google en Android qué contarte que no sepas. Por ejemplo, lo de promocionar la suscripción a YouTube Premium cada vez que abres la app del portal de vídeo.

Ya conoces nuestra opinión. Los sistemas operativos sean de escritorio o móviles deben llegar lo más limpios posibles y el proveedor en cuestión ofrecer el resto de servicios y aplicaciones como descarga opcional del usuario. Y lo mismo con el spam y la publicidad. Se puede entender que las marcas quieran promocionar sus propias suscripciones, en sistemas que son ya mayoritariamente «gratuitos», pero el nivel que estamos alcanzando llega al acoso. Tampoco es lo mejor infantilizar al usuario camuflándolos de «recomendaciones, consejos o sugerencias«, ni usar aplicaciones centrales como un explorador de archivos para introducirlas.