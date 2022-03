El Moto G 5G de Motorola se ha convertido, en poco más de un año, en una más que destacable opción de la gama media. Ya te hablamos de lo prometedor que resultaba, allá por finales de 2020, y antes incluso, del lanzamiento del Moto G 5G Plus. Así, lo que hemos podido ver durante este tiempo, es que hablamos de un modelo que parece haberse convertido en uno de los ejes de la marca y que, en consecuencia, podemos esperar renovaciones periódicas del mismo.

Y posiblemente no tengamos que esperar demasiado, puesto que ya se han filtrado algunos datos, así como imágenes del que podría ser el Moto G 5G 2022. Dicho contenido se ha filtrado en Prepp, tiene la firma del filtrador OnLeaks, y nos cuenta entre otras cosas que el nombre en clave con el que se refieren a este prototipo en Motorola es Motorola Austin, un dato a tener en cuenta, pues es posible que dicho nombre se deje ver, más adelante, en los resultados de algún benchmark popular, así como en registros en algunos reguladores.

Y es que no sería la primera vez. En realidad ya se produjo un primer avistamiento del Motorola Austin el pasado mes de noviembre, que nos mostraba un smartphone con una pantalla perforada en el centro y un sistema de cámara triple en la parte trasera presidido por un sensor de 5 megapíxeles. Entonces no lo sabíamos, pero ya nos encontrábamos frente a los primeros datos del todavía inédito Moto 5 5G 2022.

Las novedades que hemos conocido del mismo, gracias a esta nueva filtración, señalan que hablamos de un smartphone con una pantalla de 6,6 pulgadas motorizado por un SoC Snapdragon 750G, un integrado presentado hace alrededor de año y medio y compuesto por una CPU octacore Kryo 570 (cuatro núcleos Cortex A77 a 2,2 gigahercios y otros cuatro Cortex A55 a 1,8 gigahercios) junto a una GPU Adreno 619, capaz de proporcionar hasta 120 hercios cn resoluciones FullHD+. Y, claro, como el propio nombre del smartphone lo indica, conectividad 5G.

Según se afirma, este SoC iría acompañado de 4 gigabyte de memoria RAM y 128 gigabytes de almacenamiento, ampliable con una tarjeta de memoria de hasta 512 gigabytes. Todo este conjunto se alimentaría de una batería de 5.000 miliamperios, con función de carga rápida (sin especificarse la velocidad de la misma). En cuanto a su exterior, el Moto G 5G 2022 tiene un control de volumen en el lateral derecho, junto con un botón de encendido que también funciona como un escáner de huellas dactilares. En la parte inferior encontramos un puerto USB-C flanqueado por un altavoz, un micrófono y un conector para auriculares.

Si la filtración de noviembre nos contaba que la cámara principal estaba compuesta por tres elementos, y que el principal era un sensor de 50 megapíxeles, ahora se suma información sobre los otros dos elementos, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente de macro de dos megapíxeles.

Se nos cuenta también, para desconcierto de muchos (entre los que me incluyo), que el Moto G 5G 2022 llegará al mercado con Android 11. Esta es una de esas cosas que no termino de entender en la gama de entrada, y menos aún en la media. Hace ya meses que Android 12 llegó al mercado (es más, ya llevamos tiempo hablando del que será su sucesor, Android 13), pero pese a ello, nos encontramos con dispositivos recientes y, peor aún, con algunos que ni siquiera han llegado todavía al mercado, pero que lo hacen con una versión anterior del sistema operativo, y no con la actual.

Las predicciones apuntan a que el Moto G 5G llegará al mercado en junio de este año, y que su precio se sitúe alrededor de los 275 euros.