Microsoft cumple hoy 47 años

Tal día como hoy, hace 47 años, dos jóvenes emprendedores constituían legalmente su proyecto empresarial, en el contexto del boom de la informática en los años 70. Corría el mes de abril, esos dos jóvenes eran Bill Gates y Paul Allen y, efectivamente, estaban constituyendo Microsoft, una de las empresas más importantes de la historia de la informática y la tecnología, amén de una de las más influyentes en su desarrollo y evolución.

Cuesta creer, a día de hoy, que Gates y Allen fueran conscientes de hasta dónde llegaría el proyecto que acababan de poner en marcha. Su primera aspiración comercial era, sin duda, bastante más humilde, al punto de que, pese a haber creado Microsoft, ambos mantuvieron sus anteriores trabajos durante un tiempo. Ahora bien, eso no significa que no tuvieran confianza en su proyecto. De ello Gates, que en aquel momento estudiaba en la Universidad de Hardvard, hizo el petate y se trasladó a Alburquerque, Nuevo México, para instalarse junto a la empresa que sería su primer cliente.

Ese cliente al que Gates y Allen se acercaron con Microsoft era MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), creadores del Altair 8800. Este ordenador, por sí mismo, ya merece ríos de tinta, pero baste decir que, tras protagonizar una portada de Popular Electronics, se convirtió en la chispa que prendió la rama de la revolución de la informática. Y el objetivo de Microsoft era sumarse a esa revolución pero no con el hardware, como ya estaban haciendo otros muchos, sino con el software. No en vano su nombre nace de la contracción de MICROcomputadora y SOFTware.

Microsoft y el BASIC

La relación de Microsoft con el que, durante muchos años, ha sido el lenguaje de programación más sencillo de aprender (no en vano, la B de su nombre viene de Begginers, principiantes), y es que la propuesta de Microsoft a MITS para el Altair 8800 fue una versión de este lenguaje para su máquina, el Altair BASIC. Microsoft no lo creo, frente a cierta creencia popular, en realidad su origen se remonta a 1964, cuando fue creado por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurtz en el Dartmouth College de New Hampshire, pero sí que fueron los primeros en ver una gran oportunidad de negocio.

Alcanzado el acuerdo con MITS, sabiendo que Altair BASIC sería el primer lenguaje de programación para el Altair 8800, Gates y Allen constituyeron Microsoft, que tras este éxito inició un rápido crecimiento, gracias al cual pudieron abrir su primera oficina internacional solo tres años después, en 1978, en Japón. Y su presencia en el país del sol naciente tuvo mucho que ver en que una nueva versión del BASIC de Microsoft fuera la responsable del funcionamiento de los ordenadores MSX.

Sin embargo, aunque en aquellos tiempos cada ordenador era «de su padre y de su madre», la llegada de los estándares se acercaba, Gates, Allen y Steve Ballmer, que se había sumado al equipo en 1980, supieron verlo, y en ello identificaron un enorme potencial de negocio en algo que sería elemental para los ordenadores que estaban por llegar: el sistema operativo, un área de negocio que no hace falta desgranar lo importante que ha sido (y sigue siendo) para Microsoft a lo largo de su historia.

El resto, claro, es historia: la llegada del IBM PC, MS-DOS, las primeras interfaces gráficas con Windows, el salto a otras áreas del software con las hojas de cálculo como mascarón de proa (he conocido a personas que conocieron a Gates en presentaciones «de tú a tú» de las virtudes de las hojas de cálculo), todo con una Microsoft que, aún capitaneada por un grupo de jóvenes que vieron la oportunidad perfecta en el momento preciso, subió como la espuma. Con luces y sombras, sin duda, pero firmando lo que nadie puede negar que es una historia de éxito de esas que no se ven tan habitualmente.

A día de hoy la metamorfosis experimentada por Microsoft es total. Primero fue una compañía de interpretes de lenguajes de programación, después de sistemas operativos, después de aplicaciones, después de servicios, después de dispositivos… y claro, como recordábamos hace unos días, muchos proyectos se quedaron por el camino, pero al final ese es el tributo a pagar cuando tu campo de batalla es un espacio tan dinámico como el de la tecnología.

