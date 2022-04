Si no conoces Reddit Place o r/reddit, lo mejor será empezar por el principio. Como el nombre ya te indica, hablamos de un espacio de Reddit, y en su momento fue un interesante proyecto colaborativo, en el que todos los usuarios pueden participar. Imagínate un inmenso panel en blanco, de 2.000 por 2.000 píxeles (cuatro millones de puntos en total) , y la comunidad creando, modificando el color de dichos puntos. A lo largo de los años ha sido un espacio pacífico, en el que los usuarios, al menos en su mayoría, participaban colaborativamente.

Este año, sin embargo, algo ha cambiado en Reddit Place, y es que la longeva rivalidad entre España y Francia ha explotado en este espacio, y lo ha hecho de manera bastante virulenta. Y digo este año porque, año tras año, Reddit Place se abre solo unos días, y el panel resultante se mantiene visible durante el resto del año, hasta que se abra la siguiente edición. Así, el enfrentamiento, que se alargará hasta las seis de la mañana, dentro de siete horas, cuando el panel quede cerrado hasta el año que viene.

Así, usuarios españoles y franceses están atacando los diseños del país rival, algo que no habría pasado de una pequeña anécdota, de no ser porque streamers de Twitch tan relevantes como Ibai, ElRubius y AuronPlay del lado español, y otros igualmente relevantes del otro lado de los Pirineos se han sumado a la confrontación, y llevan ya varios días movilizando a sus seguidores para que se den de alta en Reddit (los que no tengan ya cuenta, claro), y que se unan al boicot de los diseños de Reddit Place del país rival.

Además, para decantar la balanza, ambas partes están intentando sumar apoyos de lo más diversos. Desde la comunidad de ForoCoches hasta el movimiento fan del grupo musical coreano BTS, que se hacen llamar Army, cualquier apoyo suma, aunque en este juego de lealtades y apoyos nada es gratuito. De hecho, la Army ha pedido, para apoyar a la comunidad española, que ésta a su vez colabore en mantener la presencia de BTS en Reddit Place.

El bando francés, más organizado, lleva ya un tiempo empleando scripts que facilitan la coordinación de los usuarios franceses que defienden su porción del panel y atacan a las de los creadores españoles y latinoamericanos. un movimiento que algunos de los streamers rivales, principalmente Ibai, han pretendido evitar hasta el último momento. Sin embargo, y ante la evidencia de que la coordinación tiene un valor clave, durante los últimos minutos han cambiado de parecer, por lo que durante las últimas horas del enfrentamiento también los utilizarán.

También hay sospechas de que la comunidad francesa estaría empleando bots, e incluso hay usuarios y streamers que afirman que, por error, los franceses han filtrado el código en Python que estarían empleando en este conflicto. Como puedes imaginar, si no sabías lo que estaba ocurriendo, se ha producido una gran movilización al respecto, con varios cientos de miles de usuarios de cada lado, y el panel de Reddit Place como campo de batalla.

¿Y cómo funciona Reddit Place? Para poder interactuar con el panel, los usuarios deben estar registrados, y tras modificar el color de un píxel, el usuario tendrá que esperar cinco minutos para poder modificar otro. Además, si dos o más usuarios editan simultáneamente el mismo pixel, solo permanece una de ellas. Y esa es, precisamente, la razón por la que los scripts que permiten coordinar las acciones son tan importantes, y la razón por la que Francia ha conseguido preservar, hasta el momento, el amplio espacio que se han tomado en la esquina inferior izquierda de Reddit Place.

En unos tiempos en los que la palabra guerra nos pone la piel de gallina, con las imágenes del reguero de muerte dejado por las tropas rusas en Bucha, poder hablar de un enfrentamiento en Reddit Place, en el que la confrontación, evidentemente amistosa, se limita a cambiar píxeles de color en un tablero de 2.000 por 2.000 puntos, aporta una nota de humor y de color (nunca mejor dicho), pues sirve para arrancar una sonrisa y dejarnos un mejor sabor de boca. Así pues, ¡a combatir en Reddit Place, esa esquina inferior izquierda debe ser nuestra (y de BTS)!