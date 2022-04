Aunque la consola portátil Steam Deck, de Valve es una de las novedades más interesantes de este mercado durante el último año, no debemos olvidar de que hablamos de una videoconsola portátil, pensada para ser empleada en cualquier lugar y que, por lo tanto, mantiene el equilibrio entre la portabilidad, medida en tamaño y peso, y los componentes con los que está construida, y de los que depende, claro, su rendimiento para mover los juegos del catálogo de Steam.

Dicho de otra manera, el hardware de la Steam Deck es cumplidor, está muy bien para lo que es y, como hemos podido ver en algunas pruebas a lo largo de los últimos meses, es capaz de mover con bastante dignidad algunos títulos bastante exigentes, como el sensacional Portal. Pero claro, enfatizo en lo de «para lo que es», y es que no le podemos pedir a una consola portátil que ofrezca componentes y rendimiento equiparables a los de un PC gaming, ¿verdad?

Pues quizá no sea del todo cierto, después de todo, y es que los modders, en ocasiones, nos sorprenden con montajes dignos de admiración, y que aunque en la práctica no resulten del todo útiles (por no decir que nada) como mínimo nos demuestran que muchas cosas no son imposibles, aunque lo pensáramos, y que con ingenio, tiempo libre y un buen presupuesto, sí que es posible ponerle el motor de un cohete Saturn IV a un Seat Panda.

Y si piensas que exagero, te invito a ver el vídeo que el youtuber ETA PRIME ha subido recientemente a su canal. Un vídeo en el que, como ya he adelantado en el título, puedes ver, paso a paso, como conectar una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6900 XT a una Steam Deck. Un proceso que, además, no es especialmente complejo, y que no requiere de manipulaciones que puedan dañar ni la tarjeta gráfica ni la Steam Deck.

¿Y cómo lo ha conseguido? Pues bien, ¿recuerdas que la Steam Deck tiene un conector PCI-Express M.2 x4? Pues con ese punto de partida, ya solo es necesario contar con un módulo externo eGPU, que nos permita conectar la tarjeta a dicha interfaz de la Steam Deck. A partir de ahí, y de realizar algunos ajustes, es posible jugar a varios títulos con resolución 4K y ajustes gráficos en modo Ultra, algo que una Steam Deck normal no podría ni soñar.

Ahora bien, en este punto es importante aclarar que, aunque funcione y sea divertido verlo, no hablamos de una opción realmente práctica. Primero, claro, porque sacrificamos la portabilidad de la consola, pero sobre todo porque el rendimiento no es, ni de lejos, el que nos gustaría. Y es que, ante esta enorme desproporción entre la GPU y la CPU, el cuello de botella es una constante, como podemos imaginar, y además lo podemos confirmar al ver, en el vídeo, que bastantes juegos no funcionan correctamente, algo que podemos achacar a este desajuste de rendimiento.