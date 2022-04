Ya quedan pocas semanas para el WWDC 2022 y, aunque muchas miradas se posan en iOS, puede que ipadOS, la variante del sistema operativo dirigido a los iPad, sea uno de los grandes protagonistas del evento. Y es que desde que Apple empezó a poner el foco de su tablet en los entornos de productividad y en cómo el dispositivo puede llegar a rivalizar con con sistemas de sobremesa, hay algunos cambios que están en la lista de espera para acercar más ipadOS a ese contexto.

Por rendimiento, como ya hemos podido comprobar de un tiempo a esta parte, esta equiparación cada día es más factible. No en vano, y como ya te contamos en su presentación, Apple ha iniciado el salto de las líneas de iPad que no son Pro de SoCs Bionic (los que emplea en iPhone) a los chips M, es decir, los de sus ordenadores. Esto, cuando probamos el iPad Air 2022, nos dejó claro que el rendimiento ni es ni será un problema en todos los iPads equipados con este chip. Y eso que los Bionic ya hacían muy bien su trabajo. Esto, en lo referido a rendimiento, es otro nivel.

Sin embargo, y aunque año tras año vemos mejoras en iPadOS, ocasiona que la lista de exigencias al sistema operativo de las tablets de Apple se mantenga en constante evolución, si bien hay algunos elementos que llevan ya tiempo formando parte de la misma. La buena noticia es que, según podemos leer en GizChina, tres de ellas podrían en la próxima generación de ipadOS que, como ya hemos adelantado, verá la luz el próximo mes de junio en la WWDC 2022.

La primera mejora que se espera de ipadOS tiene que ver con el soporte multiaplicación o, para ser más exactos, multiventana. Por norma general, smartphones y tablets permiten emplear, de manera simultánea, una o dos apps compartiendo pantalla. Sin embargo, y en base a un proyecto en el que los ingenieros de Apple llevarían ya un tiempo trabajando, es posible que en la próxima versión del sistema operativo, sea posible mantener abiertas simultáneamente varias ventanas, del mismo modo en el que lo hacemos habitualmente en PC.

Otra novedad esperada y que podría estar cerca es el soporte multiusuario. Y no solo por si queremos compartir nuestro dispositivo con otra persona, también por si queremos tener perfiles separados para el uso profesional y el doméstico, la llegada del soporte multiusuario en el sistema operativo es otra de las funciones que se esperan para avanzar en la equiparación de tablets y PCs.

Y probablemente la más importante, la llegada de apps realmente exigentes. Y que no se me malinterprete, creo que un iPad con un chip M1 puede ofrecer grandes cosas, el problema es que creo que prácticamente no hay apps capaces de sacarle el máximo partido, es decir, las apps que sabemos que son más exigentes en los sistemas de escritorio e incluso en las estaciones de trabajo. Con la próxima versión de ipadOS esto podría cambiar, pues se apunta a la llegada de Final Cut (el software de edición de vídeo profesional de Apple) al iPad.