El esperado Pixel Watch finalmente se deja ver

Parece que fue ayer, pero lo cierto es que llevamos hablando del Pixel Watch, es decir, del smartwatch de Google, desde nada menos que 2018, momento en que el proyecto empezó a filtrarse, en un momento en el que se afirmaba que la compañía del buscador tenía abiertos tres proyectos con nombre en clave Ling, Triton y Sardine, y la suposición, finalmente no cumplida, de que al menos uno de ellos llegaría al mercado de la mano del Google Pixel 3.

No se cumplió aquel pronóstico, y durante bastante tiempo no se supo nada del mismo, lo que indicaba o que Google estaba siendo particularmente hermética en su desarrollo, o que éste había sido cancelado. Y así estuvimos hasta hace poco más de un año, cuando no solo se confirmó que el proyecto del Pixel Watch seguía adelante, y en aquel momento ya con ese nombre, sino que incluso pudimos ver filtraciones sobre el que sería su diseño. De nuevo, los plazos previstos no se cumplieron, pues el reloj no debutó el año pasado, pero sí que apuntaba a estar bastante más cerca, probablemente en 2022.

Tanto es así que a finales de 2021, por filtraciones anónimas que supuestamente tenían su origen en Google, supimos que el nombre en clave del Pixel Watch era Rohan, que efectivamente Google pretendía traerlo al mercado en 2022, y que el diseño visto en la filtración de mayo se confirmaría, aunque quizá con algún cambio menor, en la versión definitiva del smartwatch. Definitivamente, podíamos empezar a pensar que este año llegaría su momento, y así lo hemos estado esperando hasta ahora, pese a que oficialmente Google no ha dicho ni mu.

Pero entonces, si Google no ha confirmado oficialmente el Pixel Watch, ¿por qué lo damos ya por seguro y no por una posibilidad basada en un rumor persistente? Pues porque según nos muestra y cuenta Android Central, un Pixel Watch ha sido encontrado en un restaurante de algún lugar de Estados Unidos (la persona que lo encontró ha querido mantener ocultos tanto su nombre como la ubicación del hallazgo), pero a cambio ha compartido múltiples imágenes del mismo.

Lo primero que podemos comprobar al ver dichas imágenes es que se confirma el diseño del Pixel Watch que se filtró el año pasado, con un cuerpo esférico, una corona y un botón junto a la misma. Personalmente, al verlo, me ha recordado a los clásicos relojes de bolsillo (obviamente sin la tapa, claro) con leontina. Solo en una de las imágenes se muestra la pantalla encendida, con la G de Google en el centro de la misma, por lo que no podemos ver qué parte total de su superficie es pantalla.

También podemos ver que el Pixel Watch cuenta con un puerto, con aspecto de ser magnético, que entendemos que será el responsable de la conexión cableada de datos. También podría ser el puerto de carga, pero dada la tendencia en el mercado de los smartwatches a emplear la carga por inducción, este punto estaría bastante menos claro. También es posible, no obstante, que este conector sea específico del prototipo, pero que no sea el que encontremos en la versión final del Pixel Watch.

En su parte trasera, la que está en contacto con la muñeca del usuario, podemos ver un rectángulo de bordes ovalados (un diseño de pastilla) con cuatro pequeños rectángulos que apuntan a ser sensores biométricos, por lo que podemos esperar funciones de cuantificación, algo que en realidad ya podíamos dar por sentado, pues es una función estándar en todos los smartwatches actuales, y no tendría sentido alguno que el Pixel Watch se quedará atrás en este sentido.

En lo referido a su correa, las imágenes nos muestran un diseño muy parecido a las de fluoroelastómero del Apple Watch, y que otros fabricantes han replicado en silicona, si bien hay algún elemento de la misma que parece señalar a un diseño propietario y, por lo tanto, exclusivo del Pixel Watch. No obstante, es posible que cuando se produzca su llegada al mercado, lo veamos llegar con más variedad en este sentido, tal y como han hecho otros fabricantes a lo largo de los años.

¿Y cuándo verá la luz el Pixel Watch? Recientes cambios en el diseño de la tienda de Google apuntan a que ésta ya está preparada para dar cabida al reloj, por lo que podemos especular con que finalmente sea presentado en el próximo Google I/O, y que su llegada al mercado se produzca o en ese momento (o poco después) o bien con la próxima generación de los smartphones Pixel, un poco más adelante.