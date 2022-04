Windows 11 22H2 ya estaría cerca de llegar a los insiders

Todavía tendremos que esperar unos meses hasta la llegada de Windows 11 22H2 «Sun Valley 2», es decir, la primera gran actualización de Windows 11 desde su lanzamiento en octubre del año pasado. Y esto es comprensible, claro, todavía está reciente el lanzamiento de Windows 11 22H1, su primera actualización que, pese a traer mejoras y novedades, personalmente me recuerda más a los parches del primer día, tan comunes en el mundo de los videojuegos, que a las actualizaciones de gran calado de Windows.

Esto no es algo negativo, ojo, esto quiero aclararlo. Al contrario, me parece muy sensato por parte de Microsoft que, tras algunos problemas tras intentar mantener el ritmo de dos grandes actualizaciones anuales, hayan decidido cambiar el chip. Y es que todos recordamos todavía los problemas que tuvo con Windows 10 2004. Ahora, con una actualización intermedia entre las grandes, podemos esperar que tanto unas como otras sean mucho más fiables, y precisamente eso es a lo que apunta Windows 11 22H2.

Como decía al principio, la mayoría de los usuarios todavía tendremos que esperar unos meses para optar a ella, y me consta que hay gente (yo entre ellos) esperando a dicha revisión para dar el salto a Windows 11. Y es que además de las novedades que vendrán de su mano, de las cuales te vamos informando puntualmente tal y como se hacen públicas, Windows 11 22H2, también se recuperarán algunas funciones relacionadas con arrastrar archivos a la barra de inicio que, al menos en mi caso, son de uso muy, muy frecuente.

Ahora bien, si para la inmensa mayoría la espera se prolongará, muy probablemente, hasta el próximo otoño, los Windows Insiders, más concretamente los del canal Dev, podrían estar ya cerca, bastante cerca, de recibir la primera compilación de prueba de Windows 11 22H2, según afirma WindowsLatest. Y es que ya han aparecido señales, como una nueva compilación en Github. denominada Windows 11 Build 22603, que apunta a ser la base del primer despliegue de Windows 11 22H2 para los insiders del canal más avanzado del programa de pruebas de Windows.

Esto todavía no nos permite calcular plazos concretos, pues posiblemente Microsoft todavía tenga que pulir algunos aspectos de la misma. Sin embargo, recordemos que a diferencia de lo que ocurre en otros canales, el contenido de Dev puede ser bastante inestable (al fin y al cabo hablamos de versiones beta, así que es lo normal), en este caso Microsoft no solo no tiene que esperar a que sea estable para liberarla, más bien al contrario, el propio feedback del canal ayuda a detectar los problemas de estabilidad, rendimiento y funcionamiento para poder corregirlos.

Si observamos el calendario del año pasado, vemos que Windows 10 21H2 empezó a llegar a los insiders a mitades de mayo de 2021, si bien es cierto que el año pasado fue un tanto atípico. Aún así, esto nos pone sobre la pista, ya que el año pasado también se produjo la secuencia de actualización «menor» (21H1) y actualización mayor (Sun Valley). Por lo tanto, si sumamos la aparición de esta compilación en Github y los plazos del año pasado, tiene sentido pensar que la primera versión de Windows 11 22H2 llegará a los insiders del canal Dev en algún momento del mes que viene, mayo.

¿Llegará con todas las novedades? Esa es la gran duda, pues es mucho de lo que esperamos de Windows 11 22H2, desde el nuevo editor de vídeo hasta las funciones relacionadas con la barra de tareas que mencionaba al inicio, nuevas funciones de seguridad, alguna interfaz actualizada… en fin, mucho, quizá demasiado para debutar en una primera beta. Ahora bien, el nuevo ciclo de actualización de Microsoft podría permitirlo, así que tendremos que esperar para comprobarlo.