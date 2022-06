¿Recuerdas que durante el primer semestre del año pasado los términos de uso de WhatsApp llevaron a la compañía a una gran polémica? En determinadas versiones regionales de los mismos, Meta (entonces Facebook) obligaba a sus usuarios a permitir la cesión de datos de WhatsApp a Facebook, so pena de no poder volver a emplear el servicio. Las reacciones no tardaron en sucederse, y la propia compañía reconoció errores en la comunicación sobre dichos cambios.

Pese a que, desde entonces, Meta afirma haber llevado a cambios para mejorar su comunicación en este sentido, leer los términos de uso de WhatsApp a día de hoy sigue siendo una tarea un tanto ardua y, lo que es peor, con suficientes ambigüedades como para suscitar dudas sobre qué es lo que estamos permitiendo exactamente. Ojo, y esto no es una crítica exclusiva a WhatsApp y a Meta, en realidad los ToS (Terms of Service), que ya eran bastante complejos hace dos y tres décadas en lo referido al software, no han hecho más que ir a peor.

Afortunadamente hay entidades dedicadas a vigilar estos movimientos, precisamente para proteger a los usuarios de potenciales abusos, y en este aspecto la Unión Europea es lenta, muy lenta, pero por norma general tiende a ser segura. Así, y según podemos leer en el resumen informativo de hoy de la Comisión Europea, Europa ha instado a WhatsApp a mejorar su comunicación sobre políticas de datos y actualizaciones de sus términos de servicio.

Este movimiento de la Comisión Europea se produce a consecuencia de varias quejas en entidades nacionales de protección al consumidor que han sido presentadas entre 2021 y 2022, es decir, a consecuencia de la caótica situación que se produjo a partir de enero del año pasado, cuando Facebook anunció los cambios que afectarían a la protección de datos y privacidad de los usuarios de WhatsApp. Así, aunque ahora el movimiento viene por la comisión, varias agencias nacionales ya han emitido comunicaciones en este sentido con anterioridad.

No es, tampoco, el primer movimiento de la Comisión Europea en este sentido. El organismo ya contactó con Meta anteriormente para pedir mejoras en este sentido, a consecuencia de lo cual la compañía ha introducido ciertas mejoras desde entonces. Sin embargo, los reguladores europeos consideran que todavía no es suficiente, que los términos de WhatsApp deben ser más claros para que resulten comprensibles, sin ambigüedades, para los ciudadanos europeos.

Ahora la gran duda es cómo actuará la Comisión si Meta desatiende esta petición y no mejora la legibilidad e interpretabilidad de los términos de uso de WhatsApp. Modificaciones recientes en las regulaciones en este sentido hacen posible la imposición de sanciones económicas bastante elevadas. Y no tendremos que esperar mucho, puesto que la Comisión concede un plazo de tan solo un mes para que se produzcan dichos cambios.