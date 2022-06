30 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel

Si tienes una gráfica integrada Intel no puedes jugar, este es uno de los grandes «mantras» que se ha venido manteniendo durante muchos años en el sector tecnológico, y la verdad es que en su momento tuvo mucho sentido. Recordad por ejemplo las GPUs integradas Intel GMA X3000, una generación con un rendimiento tan bajo que no eran capaces de mover prácticamente ningún juego de su época sin convertirlo en un pase de diapositivas.

Con el paso del tiempo la clásica gráfica integrada Intel experimentó una evolución notable a nivel de arquitectura, y poco a poco pasó de ser un elemento casi anecdótico, con el que solo podíamos aspirar a tareas básicas y contenidos multimedia ligeros, a convertirse en una solución bastante competente incluso en juegos, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones, obviamente, ya que al final no podemos olvidarnos de que se trata de GPUs integradas, y que no tiene sentido esperar de ellas el rendimiento propio de una GPU dedicada.

Este tema es importante porque, aunque no lo parezca, realmente existe una base muy grande de jugadores que utilizan una gráfica integrada Intel para jugar. La última encuesta de hardware y software de Steam confirma que un 1,09% de los participantes contaba con una gráfica integrada Intel, un 0,86% utilizaba una Intel Iris Xe y un 0,62% una Intel UHD 620. Si sumamos esos porcentajes, tenemos un resultado del 2,57%, cifra que supera al porcentaje de jugadores que utilizan una GTX 1660 Super en dicha plataforma.

No podemos subestimar el peso que tienen estas soluciones cuando hablamos de jugar, ¿pero realmente es posible jugar con ellas de manera aceptable? La respuesta es un sí rotundo, aunque esto dependerá del modelo exacto de gráfica integrada Intel que tengamos, de la configuración de nuestro equipo, del juego que queramos utilizar y de la resolución de pantalla.

En general, las soluciones gráficas integradas más antiguas de Intel, como las HD 520 y anteriores, que fueron utilizadas en una gran variedad de procesadores Core Gen6, solo ofrecen una experiencia aceptable en resoluciones HD (720p) con calidades bajas o medias en la mayoría de los casos, y siempre que utilicemos juegos de la generación de Xbox 360 y PS3. Sin embargo, con las nuevas Intel Iris Xe, utilizadas en los procesadores Core Gen12, es posible mover incluso títulos actuales en 1080p, siempre que estos tengan un buen soporte a nivel de drivers, y que no resulten muy exigentes.

La gran variedad de soluciones integradas del gigante del chip que existen a día de hoy hace que resulte complicado elaborar una lista precisa de juegos que, en mayor o menor medida, pueden funcionar bien con dicho componente. Sin embargo, esto no nos ha impedido dar forma a este artículo, donde vamos a compartir con vosotros una selección con 30 juegos que funcionan bien con una gráfica integrada Intel. Para que no tengáis dudas os confirmo que todos los juegos que vamos a ver funcionan sin problemas en un equipo configurado con:

Procesador de cuatro núcleos y ocho hilos Core i7-6700.

gráfica integrada Intel HD 530.

8 GB de memoria RAM en doble canal.

Windows 10 como sistema operativo.

Si tenemos un equipo más potente que cuente, por ejemplo, con una gráfica integrada Intel Iris Xe y 16 GB de memoria RAM la experiencia será mucho mejor con todos los juegos que hemos seleccionado. En caso de que tengáis una solución inferior, como una Intel HD 4600, por ejemplo, muchos de ellos funcionarán, pero la experiencia podría no ser buena salvo que bajéis la resolución por debajo de 1.280 x 720 píxeles, algo que arruinará demasiado la calidad de imagen y que, por tanto, no es recomendable.

1.-Streets of Rage 4

Es uno de los mejores juegos de tipo «beat em up» que existen a día de hoy en PC, y podemos jugarlo sin ningún tipo de problema con una gráfica integrada Intel HD 530, ya que por su acabado en 2D no es nada exigente a nivel de GPU. Sin embargo, graciasa su estilo y a su diseño artístico tiene un acabado técnico y visual que, en general, es muy atractivo.

Muy recomendable en general, tanto si eres un amante del género como si no. Funcionará en 1080p y calidad alta con total fluidez con la configuración que te hemos indicado al principio.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo E8400 o AMD Athlon 64 X2 5600+.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel UHD 4000.

8 GB de espacio libre.

2.-Mad Max

Es uno de los juegos de tipo mundo abierto más espectaculares que podemos disfrutar con una gráfica integrada Intel HD 530, y sin tener que configurar todo al mínimo, ya que funciona bastante bien en 720p con una mezcla de ajustes en normal y bajo (entre 30 y 40 FPS, dependiendo de la zona y de la intensidad de la acción).

También es uno de mis juegos favoritos, especialmente por lo fiel que es a la franquicia cinematográfica, lo bien planteada que está su jugabilidad y las posibilidades que ofrece tanto de exploración como de desarrollo del personaje y del coche.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i3 o AMD FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 640 o Radeon HD 7730.

32 GB de espacio libre.

3.-Metal Gear Rising Revengeance

Este título nos pone en la piel de Raiden, uno de los personajes más populares de la conocida franquicia creada por Hideo Kojima, y nos lanza una propuesta totalmente alejada del núcleo duro de aquella, puesto que abandona el sigilo y se centra en una experiencia de acción frenética pura y dura.

Aunque ya tiene unos años encima la verdad es que ha envejecido muy bien, es accesible y desafiante a la vez y funciona muy bien con una gráfica integrada Intel HD 530 en 720p y con calidad alta.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core i5 o AMD Phenom II X4 955.

2 GB de RAM.

GPU integrada Intel HD 4000. Recomendado una UHD 630.

25 GB de espacio libre.

4.-Guild Wars 2

Uno de los mejores MMORPG que podemos encontrar a día de hoy en PC, y uno de los más longevos ya que llegó al mercado en 2012 y aquí sigue, fresco como el primer día graciasa las mejoras gráficas que ha introducido Arena Net durante los últimos años.

Dichas mejoras gráficas han incrementado los requisitos, pero la verdad es que Guild Wars 2 sigue funcionando bien con una gráfica integrada Intel HD 530, especialmente si lo jugamos en resoluciones 720p o 1080p ajustando la calidad gráfica.

Requisitos mínimos (juego base):

Windows 7.

Core 2 Duo o Athlon X2 64.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel Iris 5100 o superior.

50 GB de espacio libre.

5.-Fortnite

Creo que es un juego que no necesita presentación. Fue el que desató una auténtica fiebre por el género Battle Royale, y el que dio pie a una oleada de títulos con un enfoque similar que, sin embargo, no fueron capaces de igualar su enorme éxito.

Es un título que conserva todo su encanto y que puede ofrecernos horas y horas de diversión. Cuenta, además, con la ventaja de ser gratuito y de ofrecer una fluidez muy buena incluso con una gráfica integrada Intel HD 530, gracias al modo «rendimiento» que integra, y que configura el juego en calidad muy baja.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Core i3-3225.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel HD 4000 o superior.

6.-GTA V

Otro de los grandes clásicos que no podía faltar en esta selección. Ha envejecido muy bien, tiene un modo historia impresionante y un apartado técnico tan bueno que cuesta creer que estemos ante un título de transición intergeneracional de la época de PS3 y Xbox 360 que, posteriormente, llegó a PS4, Xbox One y PC.

Gracias a ese enfoque de título de transición intergeneracional está profundamente optimizado, y podemos jugarlo con una gráfica integrada Intel HD 530 en calidad media y resolución 720p con una fluidez más que aceptable.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Intel Core 2 Quad o AMD Phenom X4 a 2,5 GHz.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel UHD 630.

72 GB de espacio libre.

7.-Genshin Impact

Es un título de rol de acción de tipo mundo abierto que destaca por contar con un acabado técnico muy cuidado, y con un diseño y una dirección artística sobresalientes. No es un título para todo el mundo, eso está claro, pero incluso aunque no te guste su estética anime te animo a darle una oportunidad, ya que tiene un modo historia que logra enganchar al jugador, y tiene una jugabilidad verdaderamente única.

Podemos moverlo en 1080p y calidad baja si cumplimos con la lista de componentes que hemos dado al principio del artículo. La gráfica integrada Intel HD 530 es capaz de conseguir medias bastante estables de 30 a 40 FPS.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Intel Core i5.

8 GB de RAM.

GPU GeForce GT 1030.

30 GB de espacio libre.

8.-Overwatch

Uno de los mejores títulos multijugador que ha desarrollado Blizzard, y también uno de los mejor optimizados. Divertido, adictivo y con una gran variedad de personajes cargados de carisma. Sigue contando con una legión de jugadores y ha bajado de precio en numerosas ocasiones, lo que significa que podremos conseguirlo por menos de 15 euros.

Con la gráfica integrada Intel HD 530 podremos jugarlo en 1080p y calidad baja-media manteniendo un buen nivel de fluidez, siempre que reduzcamos la distancia de renderizado.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Core i3 o Phenom X3.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel UHD 630.

30 GB de espacio libre.

9.-Battlefield V

Es uno de esos juegos que parece imposible que vaya a funcionar con una gráfica integrada Intel HD 530, pero lo hace, y la verdad es que la experiencia no es mala, ya que podemos conseguir medias de 30 FPS bastante estables en 720p y calidad baja. Con todo, hay que tener en cuenta que en algunas zonas el rendimiento puede subir, y también puede bajar un poco.

Si ajustamos la escala de resolución podemos multiplicar el rendimiento de forma exponencial, pero el juego lucirá cada vez más borroso y esto arruinará la experiencia de uso. No os recomiendo bajar de 720p y calidad baja con un escalado del 100%, pero si necesitáis un poco más de fluidez podéis probar a reducirlo ligeramente hasta el 90 o el 80 por ciento.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Core i5-6600K o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GPU GeForce GTX 1050 o Radeon RX 560.

50 GB de espacio libre.

10.-FIFA 22

La entrega más reciente del conocido título deportivo de EA no es nada exigente con el hardware, y esto tiene una explicación, la compañía estadounidense ha llevado a PC una adaptación de la versión de PS4 y Xbox One, en lugar de portar la versión de las consolas de nueva generación. Esto tiene un lado positivo, y es que el juego funciona incluso en equipos poco potentes.

Con la gráfica integrada Intel HD 530 podemos jugarlo en 1080p y calidad baja manteniendo medias de 40 FPS bastante estables.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Core i3-6100 o AMD Athlon X4 880K.

8 GB de RAM.

GPU GeForce GTX 660 o Radeon RX 7850.

50 GB de espacio libre.

11.-League of Legends

Es otro de los títulos tan conocidos y famosos que prácticamente podríamos omitir las presentaciones. Para muchos es el MOBA por antonomasia, y la verdad es que Riot Games ha sabido mantenerlo en lo más alto gracias a su apuesta por renovar gráficos y jugabilidad sin renunciar a los pilares clave que lo hicieron grande.

Uno de dichos pilares es la optimización, y sí, League of Legends sigue funcionando bien en una gráfica integrada Intel HD 530. Podrás jugarlo en 1080p y mantener un buen nivel de calidad gráfica.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Core i3 de primera generación o AMD FX-4100.

2 GB de RAM.

GPU integrada Intel HD 4600, recomendado una Intel UHD 630.

12 GB de espacio libre.

12.-Wolfenstein The New Order

Este juego tiene ya unos cuantos años encima, pero la implementación que hizo id Software del motor gráfico idTech 5 fue tan buena que sigue luciendo realmente bien. Como cabía esperar es una clara apuesta por la acción frenética, y tiene una ambientación fantástica. Muy recomendable, sobre todo si eres fan de la franquicia, ya que es una de las mejores entregas.

Con la gráfica integrada Intel HD 530 podemos moverlo en 720 y calidad baja manteniendo más de 30 FPS bastante estables. No es lo ideal, pero se puede jugar bien con esos ajustes.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

GPU integrada Intel UHD 630 o superior.

50 GB de espacio libre.

13.-Sleeping Dogs

Es uno de mis juegos de tipo «sandbox» favoritos, y uno de los mejor optimizados ya que funciona incluso en PCs muy limitados en potencia gráfica. Algunos lo definen como el GTA chino, pero la verdad es que no es un simple clon de la obra maestra de Rockstar, tiene personalidad y encanto propios, y es muy recomendable.

La gráfica integrada Intel HD 530 nos permitirá jugarlo en resolución 720p con calidad media sin problemas de fluidez. Si no lo has probado y te gusta el género no deberías perdértelo, tiene una ambientación muy buena, un acabado gráfico muy cuidado, una jugabilidad bien resuelta y una historia bien narrada que logra enganchar al jugador.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

GPU integrada Intel UHD 630.

20 GB de espacio libre.

14.-Mirror’s Edge Catalyst

Fue un título exclusivo de la nueva generación de consolas, y de PC, y representa un importante salto frente al original, lo que obviamente hizo que sus requisitos mínimos y recomendados también fuesen más elevados. A mi juicio, fue un sucesor más que digno de la primera entrega, y es uno de los juegos más originales y atractivos dentro de su género.

Con la gráfica integrada Intel HD 530 podremos moverlo en calidad baja y resolución 720p manteniendo medias de entre 25 y 30 FPS, según la carga gráfica de cada zona.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core i3-3250 o AMD FX 6350.

6 GB de RAM.

GPU GTX 650 Ti o Radeon R9 270X.

25 GB de espacio libre.

15.-Fallout 4

Este ha sido uno de los juegos a los que más horas he dedicado en los últimos años, y lo sigo considerando como mi juego favorito de tipo mundo abierto con ambientación posapocalíptica. A nivel gráfico representa una mejora enorme frente a Fallout 3, aunque para poder jugarlo en todo su esplendor hace falta un PC muy potente.

Si tenemos una gráfica integrada Intel HD 530 podemos configurarlo en 720p con calidad baja y texturas en medio y disfrutar de una fluidez bastante buena.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core i5 o AMD Phenom II X4.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 550 Ti o Radeon HD 5830 con 1 GB.

30 GB de espacio libre.

16.-DOOM 2016

Este título generó una gran expectación, no solo porque sacó de la nevera a la franquicia DOOM, sino porque además supuso el debut del motor gráfico idTech 6, uno de los más potentes y mejor optimizados de la última generación de consolas. Su calidad gráfica y su diseño artístico son simplemente sublimes, y es cierto que es un juego altamente escalable, pero requiere que cumplamos con un nivel mínimo de potencia.

Podemos disfrutar de una experiencia fluida con la gráfica integrada Intel HD 530 si lo configuramos en calidad baja, resolución 720p y ajustamos el escalado de resolución al 75%. Es una configuración muy al límite, pero nos permitirá jugarlo con un rendimiento estable.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core i5-2400 o AMD FX 8320.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 670 o Radeon HD 7870.

55 GB de espacio libre.

17.-Diablo III

Muchos no lo consideraron como un sucesor realmente digno de Diablo II, y la verdad es que como fan de la franquicia entiendo perfectamente los argumentos que se dieron en su contra, pero al final esto no cambia el hecho de que es un juego con un diseño artístico sobresaliente, una calidad gráfica que cumple sin problemas y una jugabilidad bien resuelta que nos mantendrá enganchados durante mucho, mucho tiempo.

También es un título poco exigente a nivel de hardware, y esto siempre se agradece. Si tenemos una gráfica integrada Intel HD 530 podremos jugarlo en 1080p con calidad media y mantener una buena fluidez.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

18.-Batman Arkham City

Es uno de los juegos que mejor apartado gráfico ofrece para los requisitos reales que tiene, y esto es muy positivo porque quiere decir que podremos moverlo bien incluso con esa modesta gráfica integrada Intel HD 530. Funcionará en 720p y con calidad media de forma fluida.

Batman Arkham City mantiene el enfoque de Batman Arkham Asylum, pero lo amplía y lo potencia al permitirnos explorar una enorme ciudad. Muy recomendable, e imprescindible si eres fan del hombre murciélago.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB.

17 GB de espacio libre.

19.-Shadow Warrior

Uno de los juegos de acción en primera persona más gamberros, únicos y divertidos que he tenido la oportunidad de disfrutar, y también es uno de los mejor optimizados, ya que podemos jugarlo con total fluidez en 720p y calidad baja con una gráfica integrada Intel HD 530.

Puedes subir un poco la calidad gráfica y optar por una mezcla de ajustes medios y bajos, pero creo que en este título prima la rapidez y la agilidad, y que es mejor dejarlo todo en bajo para no tener problemas cuando nos encontramos en combates contra varios enemigos.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon HD 3870 o GeForce 8800 GT.

8 GB de espacio libre.

20.-Call of Duty Modern Warfare Remastered

El remaster de uno de los juegos más queridos de la franquicia de acción bélica de Activision recibió críticas muy positivas, no solo por la ejecución y la puesta en escena, también por su excelente optimización. Con la gráfica integrada Intel HD 530 podremos jugarlo en 720p y calidad media manteniendo una fluidez realmente buena.

No soy fan de la franquicia, pero debo reconocer que esta entrega ha sido una de las pocas que me ha llegado a gustar. Si eres un amante de la saga y crees que no puedes disfrutarla porque tu PC no tiene una GPU dedicada está claro que te equivocas.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i3 530 o Phenom II X4 810.

6 GB de RAM.

GeForce GTS 450 o Radeon HD 7850 con 1 GB de VRAM.

55 GB de almacenamiento.

21.-RAGE

Creo que este juego fue un gran incomprendido, y también que se vio profundamente afectado por el enorme «hype» que generó en su momento. Abanderado del motor idTech 5 y de la tecnología «megatexture», su debut fue accidentado, pero la verdad es que es una auténtica maravilla, sobre todo por la excelente ambientación que tiene, y por el grado de detalle de algunas de sus localizaciones. En este sentido destaca sin duda la «Ciudad Muerta».

A título personal me parece hasta mejor que RAGE 2, un título que creo que podría haber dado mucho más de sí, y que realmente no llegó a enamorarme como lo hizo el original con su ambientación y su cuidado por el detalle. Podemos jugarlo en 720p y con un buen nivel de calidad gráfica sin que la fluidez sea un problema.

Requisitos mínimos:

Windows XP SP3.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 x2.

2 GB de RAM.

GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

25 GB de almacenamiento.

22.-Resident Evil HD Remaster

El original fue uno de los mejores remakes de la historia, y la edición remasterizada añadió mejoras gráficas muy atractivas que hicieron que su combinación de personajes en 3D y escenarios pre-renderizados lucieran mejor que nunca.

Sigue siendo uno de los mejores juegos de tipo survival horror, tanto por diseño como por calidad gráfica, y también por jugabilidad y optimización. La gráfica integrada Intel HD 530 nos permitirá jugarlo en 720p y calidad media con fluidez. Muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

20 GB de espacio libre.

23.-Tomb Raider (2013)

Fue la última entrega de esta conocida franquicia que llegó al mercado como un título de transición generacional, puesto que tuvo versiones para Xbox 360 y PS3, y también para PS4, Xbox One y PC. Esto hizo que sus requisitos en compatibles no fuesen muy elevados, y que sea viable jugarlo con una gráfica integrada Intel HD 530.

Si reducimos la resolución a 720p y la calidad a «media-baja» podremos jugarlo sin problemas, cosa que no es posible hacer con las entregas más recientes de la franquicia, ya que se mueven en niveles inaceptables.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

GPU integrada Intel HD 4000.

12 GB de espacio libre.

24.-Project Cars

Fue un título que generó mucha expectación en su momento por su calidad gráfica, y también por su apuesta por el realismo en la experiencia de conducción que ofrecía. Con el paso del tiempo ha sido superado por otros títulos, pero es cierto que se mantiene como uno de los mejores de su clase.

A pesar de sus exigencias, la gráfica integrada Intel HD 530 nos permitirá jugarlo en 720p y calidad baja con medias de entre 30 y 35 FPS, dependiendo de las exigencias de cada situación.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Intel Core 2 Quad o AMD Phenom II X4 940.

4 GB de RAM.

GPU GeForce GTX 260 o Radeon HD 5770.

25 GB de espacio libre.

25.-Metro Last Light

La segunda entrega de la franquicia Metro se estrenó con un apartado gráfico mejorado, pero mantuvo todas sus claves a nivel de diseño, y también a nivel jugable. Ofrece una experiencia única también por la historia que cuenta, y por la excelente narrativa que adopta, con elementos gráficos que refuerzan el hilo. Muy recomendable.

Podemos jugarlo en 720p y calidad media, sin teselación, con la gráfica integrada Intel HD 530 manteniendo una buena fluidez, pero tened en cuenta que en exteriores el rendimiento puede bajar bastante en ciertos momentos.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS o Radeon HD 3870 con 1 GB.

10 GB de espacio libre.

26.-DiRT 4

No está al nivel de DiRT 5 en calidad gráfica, pero la verdad es que ha envejecido bastante bien y sigue ofreciendo una experiencia muy divertida y asequible. Tiene la ventaja de ser, además, mucho menos exigente que la última entrega.

Con la gráfica integrada Intel HD 530 podremos jugarlo en 720p con una mezcla de ajustes en medio y bajo y movernos en la franja de los 40 FPS de forma bastante estable.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core i3 o AMD FX 4000.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 440 o Radeon HD 5570 con 1 GB.

50 GB de espacio libre.

27.-Ninja Gaiden Master Collection

La reedición de la conocida saga de KOEI Tecmo llegó a PC envuelta en una profunda polémica porque, al final, la adaptación fue casi directa, y las mejoras brillaron por su ausencia. A pesar de todo, este pack es un auténtico caramelo para los fans de la saga, y también para los amantes de la acción, y de los ninjas.

Funciona bien en una gráfica integrada Intel HD 530, sobre todo si nos mantenemos en resolución 720p. La primera entrega es la menos exigente, así que tenedlo en cuenta, ya que la segunda y la tercera no rinden igual de bien, aunque se pueden jugar sin problemas.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core i3 o AMD FX 4000.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 440 o Radeon HD 5570 con 1 GB.

20 GB de espacio libre.

28.-Street Fighter V

La entrega más reciente de la conocida franquicia de lucha de Capcom supuso un salto evidente en calidad gráfica frente a Street Fighter IV, pero esto tuvo como contrapartida un aumento notable de los requisitos. Dicha entrega funciona de maravilla con una gráfica integrada Intel HD 530, así que aprovecho para recomendárosla como alternativa en caso de que no os convenza el rendimiento que muestra Street Fighter V con dicha GPU.

Para que la experiencia sea jugable con la gráfica integrada Intel HD 530 tenemos que moverlo en 720p y calidad baja.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core i3 o AMD FX 4000.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 480 o Radeon HD 5870.

29.-The King of Fighters XIV

Un excelente juego de lucha. Ha sido superado por The King of Fighters XV, y en todos los sentidos, pero este último no funciona bien en una gráfica integrada Intel HD 530, así que por eso prefiero recomendaros directamente la entrega anterior que, todo sea dicho, no está envejeciendo nada mal.

Con dicha GPU integrada podemos moverlo en 720p y calidad media sin que la fluidez sea un problema.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Core i3 4160 a 3,4 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 400, Intel HD 4400 o Radeon HD 5000.

16 GB de espacio libre.

30.-Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Es la última entrega, hasta la fecha, de una de las franquicias más populares y queridas de la historia de los videojuegos. Fue también un título de transición intergeneracional, y esto también se deja notar en la optimización del juego, ya que funciona bien en una modesta gráfica integrada Intel HD 530 a pesar del buen acabado gráfico que ofrece.

Podemos jugarlo en 720p con calidad baja y mantener más de 30 FPS estables. Si subimos la calidad a nivel medio la fluidez no será aceptable.

Requisitos mínimos: