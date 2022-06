Renueva tu impresora por poco dinero y disfruta del servicio HP Instant Ink con las nuevas HP Envy Inspire

Para muchos las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Estas fechas son un buen momento para poner al día nuestros equipos informáticos, y también para renovar aquellos dispositivos que ya empiezan a acusar el paso del tiempo. Puede que uno de ellos sea tu impresora, y que te hayas decidido por fin a cambiarla este año, pero te preocupa hacer una inversión que no consigas amortizar. Si te encuentras en esta situación es porque no conoces el servicio HP Instant Ink y las nuevas impresoras HP Envy Inspire.

Está claro que cambiar la impresora supone gastar dinero. Como hemos dicho es una inversión, pero si la hacemos con el enfoque adecuado podremos amortizarla prácticamente al instante, y disfrutaremos de todas las ventajas asociadas a una impresora de nueva generación. Las HP Envy Inspire son todo un referente en este sentido, ya que ofrecen todas las prestaciones que podríamos esperar de una impresora de última generación, tienen un precio muy asequible y son compatibles con el servicio HP Instant Ink.

Al comprar una impresora HP Envy Inspire no solo estás haciendo una buena inversión, sino que además estás simplificando tu vida gracias a todas las ventajas que podrás disfrutar con el servicio HP Instant Ink. Seguro que estás deseando descubrir por qué son una inversión tan interesante, y no te vamos a hacer esperar. Como te hemos contado, estas impresoras tienen un precio de venta muy económico, lo que significa que están al alcance de cualquier bolsillo.

Por ejemplo, la HP ENVY Inspire 7221e se puede comprar por menos de 140 euros en numerosos comercios, y viene con una promoción especial que nos permitirá disfrutar de una suscripción sin coste a HP Instant Ink durante 6 meses, y en el plan que nosotros queramos, siempre que nos registremos en un plazo de siete días tras la compra de la impresora. Esto es lo que nos permitirá amortizar la compra de la impresora, ya que si aprovechamos esa promoción de seis meses de suscripción para darnos de alta en el plan de impresión que incluye 700 páginas al mes por 24,99 nos habremos ahorrado, en total, 149,94 euros, más de lo que nos ha costado la impresora.

HP Envy Inspire y HP Instant Ink: Juntos para hacerte la vida más fácil

Gracias al servicio HP Instant Ink podrás simplificar y mejorar la relación con tu nueva impresora. Cuando te das de alta, la impresora pasa a controlar los niveles de tinta de los cartuchos, y en el momento en el que detecta que estos están bajos realiza un nuevo pedido sin que tú tengas que hacer nada. De esta manera, podrás despreocuparte por completo, y nunca más volverás a quedarte sin tinta en el peor momento posible.

Cuando se realice un nuevo pedido de cartuchos HP se ocupará de enviártelos a domicilio, y sin gastos de envío. Los recibirás en la puerta de casa, o de tu oficina, y no tendrás que perder el tiempo yendo a comprar tinta. El tiempo es un recurso muy valioso, así que esta es sin duda una de las ventajas más importantes que ofrece el servicio HP Instant Ink, pero sigue leyendo, que todavía hay más.

A diferencia del modelo de compra de cartuchos, donde nuestros gastos de impresión se determinan en gran medida por el consumo de tinta, cuando utilizamos el servicio HP Instant Ink esto ya no importa, solo importan las páginas que imprimimos y no la tinta que gastamos. Gracias a esto una página impresa a todo color y con calidad alta nos costará lo mismo que una página impresa en blanco y negro, y podremos ahorrar hasta un 70% en tinta.

Comodidad y ahorro son dos ventajas muy importantes, ¿pero sabías que HP Instant Ink es un servicio sostenible y respetuoso con el medio ambiente? Pues así es, desde el momento en el que te das de alta estás cuidando del planeta, porque los cartuchos de tinta original HP que utiliza son de alta capacidad, lo que reduce el número de envíos y de recursos, y un 85% están fabricados con materiales reciclados. Una vez que gastes los cartuchos que recibas podrás cerrar el círculo reciclándolos a través del programa gratuito de reciclaje que incluye tu suscripción, y no tendrás que asumir ningún tipo de compromiso para disfrutar de todas las ventajas del servicio HP Instant Ink.

¿Qué plan debería elegir para empezar a disfrutar del servicio HP Instant Ink?

Puedes elegir entre un total de cinco planes diferentes. Todos los planes incluyen pedidos automatizados, envío de los cartuchos de tinta a domicilio y sin gastos de envío y el reciclaje gratuito de los cartuchos que vayamos gastando. Esto quiere decir que, independientemente del plan que elijas, disfrutarás de todas las ventajas que ofrece el servicio HP Instant Ink. Todos los planes incluyen una cantidad determinada de páginas que podrás imprimir con total libertad, en color o en blanco y negro, por una cuota fija al mes.

10 páginas al mes por 0,99 euros: podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: con este plan podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Si dispones de una promoción de suscripción sin coste durante seis meses al servicio HP Instant Ink porque acabas de renovar tu impresora, te recomendamos que la aproveches eligiendo el plan de impresión de 700 páginas al mes, y que lo utilices para imprimir aquellas fotos que tenías pendientes, o esos dibujos que tanto te gustaban.

Una vez que finalice esa promoción puedes cambiarte a un plan inferior sin ningún problema, así que no te preocupes. Con el servicio HP Instant Ink no te atas a un plan, y como ya hemos dicho no tienes que aceptar ningún compromiso. Tú decides en todo momento cuánto tiempo quieres quedarte, y en qué plan quieres estar.

Contenido ofrecido por HP.