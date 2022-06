[Actualización 10:06] Cloudflare confirma en su web que el incidente ya ha sido resuelto.

Si bien el primer día de verano nos ha liberado un poco del calor, parece que no nos ha dejado relajarnos. Y es que sólo unas horas después de celebrar el Día del Wi-Fi, una caída en los servidores de CloudFlare impide el acceso a miles de webs y servicios como Discord, dentro del territorio español. Aunque no se trata de una caída a nivel global, la compañía asegura que el impacto alcanza a todos los datos de su red en «varias regiones».

Detectada aproximadamente a las 8:43 de la mañana, actualmente la compañía está tratando de implementar algún parche rápido para tratar de solventar el problema, por lo que se espera volvamos a la normalidad durante las próximas horas. Aun así, todavía son muchas webs las que continúan funcionando con normalidad, por lo que podremos seguir todos los avances a través de su cuenta de Twitter oficial:

The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here. https://t.co/22Yiyu3lKJ

— @Cloudflare June 21, 2022