5 juegos para celebrar el mes del Orgullo

Pese a que todavía le quede un largo camino por recorrer, la industria del videojuego ha convertido esta forma de entretenimiento en un medio cada día más y más inclusivo. Y qué mejor momento que este Mes del Orgullo para realizar un pequeño repaso a algunos de los últimos títulos que han dado visibilidad a este tema con diferentes historias, personajes y protagonistas pertenecientes a la comunidad LGTB+.

Si bien en esta ocasión hemos decidido por optar por cinco títulos que nos han gustado tanto por su jugabilidad como por su apuesta para fomentar la inclusión, los títulos ya se pueden contar por decenas. Así pues, a continuación podréis encontrar nuestra selección, junto con una pequeña descripción de los títulos y su aportación a la comunidad, así como las plataformas en las que podréis disfrutar de ellos.

Tell Me Why

PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X|S

Galardonado como «Mejor juego con impacto» en los pasados The Game Awards 2020 por presentarse como el primer título triple A en tener un protagonista transgénero, nos llega esta aventura narrativa de Dontnod, el estudio detrás de la aclamada franquicia Life is Strange.

En este íntimo misterio, las gemelas reunidas Alyson y Tyler (ahora convertido en un hombre) utilizarán su vínculo sobrenatural para descifrar los misterios de su amada pero problemática niñez, ambientada en un hermoso pueblito de Alaska en el que se incluyen personajes verdaderos, temas maduros y profundas elecciones. Y es que de hecho deberemos elegir bien todas nuestras acciones, ya que hasta el más pequeño detalle puede suponer un gran cambio de rumbo en la historia, y las vidas de estos personajes.

Así pues, destacar el hecho de que actualmente podemos encontrar Tell Me Why completamente gratis a través de Steam, con motivo de la celebración del mes del Orgullo, canjeable durante todo este mes de junio.

Requisitos mínimos Tell Me Why

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 4130 o AMD FX 4300

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GTX 750Ti o Nvidia GTX 1050 o AMD Radeon R7 260X o AMD Radeon RX 560

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Celeste

PC (Steam, Epic Games), PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Con una estética píxel 2D, acompañada de dibujos más elaborados para el mapa o las escenas de diálogos de los personajes, y una igualmente fantástica banda sonora, sin duda Celeste fue una de las grandes sorpresas de los últimos años, haciéndose con el título de Mejor título independiente de los Game Awards de 2018.

Enfréntate a cientos de desafíos de plataformas e ingenio, y ayuda a Madeline a sobrevivir a los demonios de su interior en su viaje a la cima de la montaña Celeste; un ajustadísimo plataforma diseñado a mano por los creadores del clásico multijugador TowerFall.

Y es que aunque el juego no ha termine de expresar realmente este hecho, la protagonista de este juego, es una mujer trans. Unas declaraciones que compartió la propia creadora del juego ha hablado de cómo la historia de Celeste tiene que ver tanto con la autoaceptación de la identidad de género Madeline, como de la suya propia.

Requisitos mínimos Celeste

Sistema operativo: Windows 7 // macOS Lion 10.7.5 // SteamOS + glibc 2.17+

Procesador: Intel Core i3 M380

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Intel HD 4000 // OpenGL 3.0+

Almacenamiento: 1200 MB de espacio disponible

DirectX: Sin especificar



Unpacking

PC (Steam), PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Si bien las mudanzas no suelen ser del agrado de nadie, particularmente por el hecho de tener la laboriosa tarea de catalogar, guardar (y muchas veces tirar) toda clase de objetos personales en estas impersonales cajas, siempre contaremos con el lado bueno de volver a abrirlas, redescubrir nuestros preciados recuerdos y reorganizar nuestra vida.

Una premisa que han sabido expresar a la perfección en Unpacking, desarrollado por el estudio Witch Beam, con un título mimado tan al detalle que se ha ganado la adoración y elogios de ambos crítica y jugadores.

Siguiendo la vida completa de una joven durante su infancia, adolescencia, y periodo de maduración hasta convertirse en una mujer, veremos todos los momentos significativos de su vida, aprendiendo poco a poco sobre la protagonista a medida que ella aprende más sobre sí misma, incluyendo su orientación sexual.

Requisitos mínimos Unpacking

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits) // macOS 10.13+ // SteamOS + Ubuntu 16.04+

Procesador: Cualquier procesador con soporte para el set SSE2

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Cualquier tarjeta gráfica con compatible para DX10

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 10

Hades

PC (Steam, Epic Games), Switch, Xbox One, Xbox Series X|S

Conocido por su gran repercusión dentro de los roguelite, acumulando grandes galardones como los BAFTA y Game Awards por su diseño artístico, narrativa, y la propia calidad del título, haciendo un uso combinado de los mejores aspectos de los aclamados títulos anteriores de Supergiant, como la acción rápida de Bastion, la atmósfera y la profundidad de Transistor y la narrativa centrada en los personajes de Pyre.

Sin embargo, siendo un extra que podemos obviar accidentalmente si nos centramos más en la exploración y el combate que en la historia, lo que muchos desconocen es que el protagonista de esta aventura, Zagreo, cuenta con diversos intereses románticos con algunos de los personajes secundarios. Y es que además de estrechar lazos, si ahondamos en la historia del hijo de Hades podemos descubrir que nos encontramos ante un protagonista bisexual, pudiendo crear una ruta que puede elegir entre dos parejas distintas.

Requisitos mínimos Hades

Sistema operativo: Windows 7 // macOS 10.13.6+

Procesador: Cualquier procesador Dual Core a 2,4 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD 5000 o cualquier tarjeta gráfica con 1GB de VRAM

Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 10



The Last of Us Part II

PS4

Después de un peligroso viaje por un Estados Unidos postapocalíptico, Ellie y Joel se asientan en Wyoming. La vida en una próspera comunidad les proporciona estabilidad, a pesar de la amenaza de los infectados y los supervivientes desesperados. Tras un hecho violento que altera la paz, Ellie comienza un viaje en busca de justicia. Al dar caza a los responsables, afronta las terribles repercusiones físicas y emocionales de sus actos.

Sin embargo, entrando en mayor detalle en la historia de la propia Ellie (y confirmando lo que ya podíamos ver en el primer DLC de la primera entrega) esta aventura no se centrará en exclusiva en la parte oscura de la aventura, sino que también dejará cabida para una historia amorosa, con la que finalmente la joven hará frente a sus sentimientos por Dina.

Si bien por el momento el juego sigue bajo la exclusividad de la consola de Sony, tras el reciente anuncio de el remake de la primera entrega, no sería de extrañar que pronto veamos la incorporación de esta saga a los títulos de la compañía que están llegando a PC a través de Steam.