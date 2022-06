El Lenovo Legion 5i Pro 16 se perfila como un portátil gaming que adopta una propuesta muy particular, no solo por su diseño, sino también por su formato y por sus especificaciones. Estamos ante un equipo de 16 pulgadas, lo que se traduce en un tamaño considerable, y además no hace ningún tipo de concesión para reducir peso, algo que, obviamente, tiene ventajas y desventajas, como iremos viendo a lo largo de este análisis.

Este no es el primer portátil de 16 pulgadas que analizamos, de hecho hace poco tuvimos la oportunidad de probar el HP Victus 16, pero a pesar de la aparente similitud que existe entre este y el Lenovo Legion 5i Pro 16 lo cierto es que, al final, ambos se colocan en niveles muy distintos. El modelo de Lenovo es un equipo de gama alta tanto por calidad de construcción como por especificaciones, mientras que el de HP se encuadra dentro de lo que podemos considerar como gama media económica.

Normalmente, los portátiles para gaming suelen centrarse en unos objetivos bastante concretos. Por ejemplo, los ultraligeros priorizan la movilidad y el formato, lo que hace que sean más ligeros y compactos, pero utilizan componentes de consumo más bajo y por eso tienden un rendimiento inferior. También existen modelos que optan por un mayor equilibrio, y finalmente tenemos otros como el Lenovo Legion 5i Pro 16, que priorizan el rendimiento sobre la movilidad.

La verdad es que el Lenovo Legion 5i Pro 16 es todo un ejemplo de lo importante que es esa diferenciación de objetivos, y de lo relevante que puede llegar a ser el consumo de los componentes a la hora de determinar su rendimiento real. Al final, esto es tan importante que una tarjeta gráfica o un procesador con un consumo mayor puede acabar rindiendo mejor que sus versiones superiores limitadas a un consumo menor. Sobre este tema profundizaremos más adelante, así que no os quiero hacer esperar más, poneos cómodos que empezamos.

Lenovo Legion 5i Pro 16, primer contacto

Como os he dicho al principio del análisis, el Lenovo Legion 5i Pro 16 es un portátil para gaming que encaja dentro de la gama alta. Sé que por su tarjeta gráfica parece más adecuado encuadrarlo dentro de la gama media, pero no es correcto juzgar por completo un equipo partiendo de un único componente. El Lenovo Legion 5i Pro 16 es, tanto por su calidad de construcción como por su conjunto a nivel de hardware, un equipo de gama alta, y sí, su precio recomendado de 2.119 euros deja también constancia de ello.

Nada más sacar el Lenovo Legion 5i Pro 16 de la caja nos encontramos con un equipo bien diseñado y con un carácter gaming bien definido, pero sin caer en excesos ni en estridencias innecesarias. Ese lado gaming se ve potenciado por el sistema de iluminación LED RGB del teclado, y también por las salidas de aire, que le que confieren un toque «deportivo» que nos hace pensar que estamos ante un equipo bastante potente, y sí, ya os adelanto que es así.

La línea del Lenovo Legion 5i Pro 16 es marcadamente angulosa, y ha sido ejecutada con maestría para conseguir un acabado elegante que contrasta con ese lado gaming al que acabamos de hacer referencia. La terminación en doble tono que utiliza este equipo, con detalles en gris «tormenta» y negro, hace que encaje sin problemas en cualquier lugar, y que case con cualquier estilo. Por otro lado, su chasis fabricado en aluminio y magnesio transmite unas sensaciones muy buenas al tacto, y le da una solidez estructural que se deja notar desde que empezamos a utilizarlo.

En términos de diseño y de calidad de construcción Lenovo ha hecho un trabajo muy bueno con el Legion 5i Pro 16. No he apreciado la más mínima fragilidad en ninguna zona, ni siquiera un leve tambaleo en la parte de la bisagra que une la pantalla, y el tacto que transmiten tanto el teclado como la almohadilla táctil están a la altura del conjunto. Con todo, hay un detalle que creo que desmerece un poquito, y es que el teclado no tiene iluminación LED RGB individualizada por tecla. No es grave, pero creo que es un detalle a tener en cuenta en un equipo que vale más de 2.000 euros.

Y hablando del teclado, este es de membrada y gracias al formato de 16 pulgadas que utiliza el Lenovo Legion 5i Pro 16 ha sido posible introducir un pad numérico completo y mantener un buen tamaño por tecla. Las teclas tienen un tacto suave, un acabado ligeramente cóncavo y utilizan la tecnología TrueStrike, lo que significa que tiene un recorrido por pulsación de 1,5 y que es totalmente antighosting. Como dije en el párrafo anterior, tenemos un sistema de iluminación LED RGB, pero este no se ha integrado de forma individualizada por tecla, sino que se divide en cuatro zonas, así que las opciones de personalización son limitadas.

Echando un vistazo a la pantalla, nos encontramos con un panel IPS de 16 pulgadas que ofrece una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (16:10). Su tasa de refresco es de 165 Hz, es compatible con NVIDIA G-Sync y con NVIDIA Optimus, reproduce el 100% del espacio de color sRGB, tiene certificación Vesa Display HDR400 y ofrece unos ángulos de visión perfectos en 178 grados. La calidad del panel y su conjunto de prestaciones son excelentes, eso salta a la vista, y encima Lenovo lo ha integrado en unos marcos muy reducidos, lo que mejora la inmersión y la experiencia de uso.

En el marco superior el Lenovo Legion 5i Pro 16 monta una webcam con resolución HD que incluye un obturador electrónico, y redondea su apartado multimedia con dos altavoces de 2 vatios con sonido Nahimic que, francamente, me han impresionado bastante, ya que ofrecen una calidad bastante buena incluso con el volumen al máximo. El peso del Lenovo Legion 5i Pro 16 es de 2,49 kilogramos, y viene con Windows 11 como sistema operativo.

Lenovo Legion 5i Pro 16: especificaciones

Portátil gaming construido en aleación de aluminio y magnesio.

Procesador Intel Core i7-12700H (Alder Lake-H), con 6 núcleos de alto rendimiento (Golden Cove) y 8 núcleos de alta eficiencia (Gracemont). Tiene 14 núcleos y 20 hilos en total.

Tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe G7 con 96 unidades de ejecución.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3060 Mobile con un TGP de 140 vatios y 6 GB de memoria GDDR6.

16 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz en doble canal.

Dos unidades de almacenamiento SSD PCIe Gen4 x4 en RAID 0.

Batería de 80 Wh con una autonomía de hasta 5 horas y soporte de carga rápida.

Panel IPS de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y 165 Hz de tasa de refresco. Compatible con NVIDIA G-Sync y NVIDIA Optimus. Reproduce el 100% del espacio de color sRGB, tiene certificación HDR400 (brillo de 500 nits) y ofrece unos ángulos de visión de 178 grados.

Cámara frontal con resolución 720p con obturador electrónico.

Teclado de membrana con tecnología TrueStroke. Tiene un recorrido de 1,5 mm por pulsación, es 100% antighosting y el modelo que hemos probado viene con iluminación LED RGB en cuatro zonas.

Dos altavoces estéreo de 2 vatios con sonido Nahimic.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1.

Conectores: Thunderbolt 4 (USB 4, DisplayPort 1.4), dos USB Type-C 3.2 Gen2, jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, tres USB Type-A 3.2 Gen1, una salida HDMI y un conector Ethernet (RJ45).

Color del modelo analizado: Storm Gray.

Medidas y peso: 19,9-26,6 mm x 359,9 mm x 264,4 mm, 2,49 kilogramos.

Software Lenovo IA para el control y la gestión de diversos aspectos del equipo.

Windows 11 como sistema operativo.

Precio: 2.119 euros.

Lenovo Legion 5i Pro 16: experiencia de uso

Como anticipamos, el Lenovo Legion 5i Pro 16 es un portátil que está pensado para juegos, pero esto no quiere decir que no sea capaz de ofrecer una buena experiencia en otras tareas. Es cierto que debido a sus dimensiones y a su peso no es un equipo que queramos llevar con nosotros durante largos periodos de tiempo, pero gracias a la calidad de su pantalla y de su teclado, y a su excelente nivel de rendimiento, trabajar con él es un placer, aunque este no sea su objetivo principal.

El panel de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles que ha montado Lenovo raya a un gran nivel, tanto por la reproducción de colores como por el nivel de brillo y la densidad de píxeles por pulgada, que está perfectamente equilibrada. La tecnología IPS nos permite disfrutar de ángulos de visión perfectos en 178 grados, y la inclusión de NVIDIA G-Sync y de NVIDIA Optimus representa un importante valor añadido.

La primera sincroniza la tasa de refresco del panel, que en este caso es de 165 Hz, con la tasa de fotogramas de cada juego, y gracias a ello nos libra de problemas tan molestos como el stuttering, o tartamudeo de la imagen, y del tearing, o ruptura de la imagen. La segunda alterna entre la GPU dedicada y la integrada en función de lo que estemos haciendo para maximizar la autonomía.

Volviendo al teclado, la experiencia de escritura es muy buena gracias al tamaño de las teclas, a su terminación ligeramente cóncava y a su recorrido por pulsación de 1,5 mm, que genera la respuesta necesaria para que podamos escribir con bastante rapidez sin cometer errores. La almohadilla táctil cumple sin problema, y la iluminación LED RGB le da un toque de color al equipo, aunque sigo pensando que por su gama, y por su precio, el Lenovo Legion 5i Pro 16 debería haber integrado un sistema de iluminación individualizado por tecla.

El Lenovo Legion 5i Pro 16 tiene una calidad de construcción realmente buena. Puede que alguno me pregunte si cabía esperar otra cosa de un equipo de su rango de precios, y mi respuesta es muy sencilla, nunca debemos dar nada por hecho. Este portátil tiene una solidez estructural excelente, no presenta ningún espacio o zona blanda en el chasis, y la pantalla se mantiene firme y estable, es decir, no se mueve por las vibraciones ni por los movimientos que hagamos del equipo. Las sensaciones que transmite son fantásticas, y la aleación de magnesio y aluminio se deja notar.

Con el Lenovo Legion 5i Pro 16 tenemos, además, todo lo que necesitamos para realizar videollamadas y para trabajar con distintas aplicaciones. La inclusión del pad numérico es todo un guiño a esa versatilidad como equipo para trabajar, y gracias a la potencia de sus componentes podemos utilizarlo sin problemas incluso con herramientas y plataformas muy exigentes. En este sentido hay que destacar que la GeForce RTX 3060 Mobile es compatible con los drivers NVIDIA Studio, optimizados para ofrecer el máximo rendimiento y funciones exclusivas con diferentes aplicaciones profesionales de diseño, renderizado y creación de contenidos.

No podemos cerrar este apartado sin mencionar el software dedicado que integra, ya que a través de él podemos configurar y controlar numerosos aspectos del portátil, incluyendo el uso de recursos, la iluminación del teclado, el sistema de sonido, el estado de la batería, el perfil de color y las actualizaciones, entre otras cosas. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Pruebas de rendimiento sintético

Como habréis podido imaginar el Lenovo Legion 5i Pro 16 hace que Windows 11, y todas las aplicaciones que trae preinstaladas, vuelen, ¿pero qué es capaz de ofrecer este equipo en juegos? No os voy a dejar con la duda, pero antes de descubrirlo vamos a ver nuestra clásica ronda de pruebas sintéticas. Empezamos con CPU-Z, una prueba que nos sirve como referencia para tener una primera impresión del potencial del Intel Core i7-12700H que monta este portátil. Como podemos ver en la captura adjunta, dicho chip arrolla al Ryzen 7 3700X tanto en rendimiento monohilo como en multihilo.

Saltamos ahora a Cinebench R23, todo un referente para probar el rendimiento de cualquier procesador actual, y nos encontramos también con un excelente rendimiento. Es importante tener en cuenta que el Intel Core i7-12700H que monta el Lenovo Legion 5i Pro 16 tiene un TDP configurable de 45 vatios, y que cuenta con un modo turbo que escala de forma dinámica en función de la cantidad de núcleos e hilos activos.

Gracias a su alto IPC lidera en monohilo, y es capaz de superar en multihilo al Threadripper 1950X de AMD, un chip que tiene 16 núcleos y 32 hilos. Esto es todo un logro, y al mismo tiempo es un buen ejemplo del excelente trabajo que ha hecho Lenovo con el sistema de refrigeración del Legion 5i Pro 16, ya que permite al Intel Core i7-12700H desarrollar todo su potencial incluso con todos sus núcleos e hilos activos. No es un tema baladí, estamos diciendo que un chip para portátil de 14 núcleos y 20 hilos ha superado a uno HEDT de 16 núcleos y 32 hilos.

Pasamos ahora a ver el rendimiento general del equipo en PassMark, una prueba que también nos vale como referente para hacernos una idea de lo que podemos esperar de este equipo. Que todo esté en verde implica que estamos ante una configuración potente y equilibrada, aunque destacan especialmente los excelentes resultados en CPU, 3D y almacenamiento.

Terminamos nuestra ronda de pruebas sintéticas con CrystalDisk Mark, aunque antes de analizar el resultado hay que destacar que CrystalDisk Info confirma que el Lenovo Legion 5i Pro 16 viene con dos unidades SSD Samsung PCIe Gen4 x4 de 1 TB en RAID 0. Dicha configuración utiliza ambas unidades SSD como si fuesen una sola, por eso Windows 11 muestra un solo SSD de 2 TB. Esto tiene una ventaja importante, y es que mejora enormemente el rendimiento, como podemos ver en esos impresionantes 13.366 MB/s y 10.373 MB/s de velocidad en lectura y escritura secuencial.

Pruebas de rendimiento en juegos

Saltamos ahora a ver el rendimiento en juegos, y nos encontramos con valores sorprendentemente buenos para una GeForce RTX 3060 Mobile, aunque esto tiene una explicación, y es que el Lenovo Legion 5i Pro 16 monta la versión de mayor TGP, es decir, el modelo de 140 vatios. Para que os hagáis una idea de la diferencia que esto puede marcar os recuerdo que el ASUS TUF Dash F15 que analizamos también en su momento venía con el modelo de 85 vatios. Os recuerdo las especificaciones de la GeForce RTX 3060 Mobile antes de entrar a ver el rendimiento en juegos:

Núcleo gráfico GA106.

3.840 shaders a 1.000 MHz-1.525 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

120 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

Hasta 10,94 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de memoria de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6.

Empezamos con Gears 5, un título que sigue siendo un referente porque es muy exigente, sobre todo cuando se configura en calidad máxima y con iluminación global activada. Como podemos ver en la gráfica adjunta, la GeForce RTX 3060 Mobile que monta el Lenovo Legion 5i Pro 16 puede mantener 60 FPS estables bajo resolución nativa con dicha configuración, lo que se traduce en un resultado realmente bueno.

Vamos ahora con otro de los clásicos de nuestro banco de pruebas, Red Dead Redemption 2. Lo hemos configurado con calidad máxima de forma manual, es decir, sin las optimizaciones que introduce la configuración automatizada, así que tenedlo en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Incluso en 1600p y sin DLSS, la GeForce RTX 3060 Mobile es capaz de mantener más de 40 FPS estables, lo que se traduce en una buena experiencia. Si utilizamos el DLSS en modo rendimiento podemos conseguir un extra de fluidez que, desde luego, marca la diferencia, y sin hacer un sacrificio importante en calidad de imagen.

En Control vemos que el Lenovo Legion 5i Pro 16 también da la talla gracias a la potencia de su GeForce RTX 3060 Mobile, un modelo que, recordamos, tiene un TGP muy alto en este portátil, lo que le permite subir mucho las frecuencias de trabajo, como veremos más adelante. En 1200p tenemos una experiencia perfectamente jugable incluso con trazado de rayos y sin DLSS, aunque dicha tecnología tiene un impacto tan grande que llega a doblar el rendimiento.

Al subir la resolución a 1600p vemos que ya no es posible mantener un buen nivel de fluidez al activar el trazado de rayos, y que la experiencia es algo justa en resolución nativa sin dicha tecnología. Activar el DLSS hace «magia», ya que impulsa el rendimiento enormemente y nos permite disfrutar de una experiencia perfecta incluso con trazado de rayos activado.

En Cyberpunk 2077, uno de los juegos más exigentes de esta generación, tenemos un rendimiento excelente en 1200p, aunque al activar el trazado de rayos es imprescindible recurrir al DLSS en modo calidad para conseguir un buen nivel de fluidez. Al pasar a 1600p la tasa de fotogramas por segundo sigue siendo buena en modo nativo, pero el impacto del trazado de rayos es mayor por el aumento de píxeles y solo podemos jugarlo en condiciones si activamos el DLSS en modo rendimiento.

Tened en cuenta que Cyberpunk 2077 estaba configurado con un nivel de calidad gráfica que no estaba disponible en versiones anteriores del juego, y que esto aumenta la exigencia y hace que no se pueda comparar directamente con resultados anteriores que no incluían esas mejoras de calidad gráfica, como las sombras de contacto, que afectan bastante al rendimiento.

Dying Light 2 es uno de mis juegos favoritos, especialmente por la ambientación, por las posibilidades de exploración y por lo bien que implementa el trazado de rayos. También es uno de los juegos más exigentes de esta generación, algo que salta a la vista en la prueba de rendimiento que hemos realizado con el Lenovo Legion 5i Pro 16. La GeForce RTX 3060 Mobile puede moverlo sin problemas en 1600p con calidad máxima, pero para lograr un buen rendimiento al activar el trazado de rayos es imprescindible recurrir al DLSS en modo rendimiento.

Shadow of the Tomb Raider funciona realmente bien sobre el Lenovo Legion 5i Pro 16. Incluso en resolución 1600p y con calidad máxima nos acercamos a los 60 FPS de media, y al activar el trazado de rayos la tasa de fotogramas por segundo sigue siendo jugable. Solo con activar el DLSS en modo calidad ya tenemos un aumento de fluidez importantísimo, y si queremos más de 60 FPS estables podemos conseguirlo sin problema con el DLSS en modo rendimiento.

Metro Exodus Enhanced Edition fue el primer juego en requerir una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar. Es uno de los títulos más exigentes que podemos encontrar en PC a día de hoy, y para llevar al límite al Lenovo Legion 5i Pro 16 y a su GeForce RTX 3060 Mobile lo hemos configurado en calidad ultra y con trazado de rayos al máximo. Los resultados son excelentes, como podéis ver en la gráfica.

Terminamos nuestras pruebas en juegos con GhostWire Tokyo, otro de mis juegos favoritos y también uno de los que mejor ha implementado el trazado de rayos. Es un título muy exigente cuando se activa dicha tecnología, como podemos ver en la gráfica adjunta, pero gracias al DLSS podemos jugarlo sin problemas incluso con calidad máxima y trazado de rayos configurado a tope.

En líneas generales está claro que el Lenovo Legion 5i Pro 16 tiene una configuración equilibrada y que la pantalla de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles le viene como anillo al dedo. Su GeForce RTX 3060 Mobile tiene potencia suficiente para ofrecer una buena experiencia en 1600p con calidades máximas, y gracias al DLSS podemos conseguir un extra de rendimiento que nos permite aprovechar mejor su tasa de refresco de 165 Hz, o utilizarlo para activar el trazado de rayos sin que tengamos que renunciar a un buen nivel de fluidez.

Temperatura, consumo y autonomía

Tanto el procesador como la tarjeta gráfica del Lenovo Legion 5i Pro 16 utilizan un modo turbo que escala la frecuencia de forma dinámica en función de la temperatura, pero también del consumo y de la carga de trabajo. Esto es importante porque dependiendo del perfil de usuario que utilicemos el consumo puede bajar, y con ello se reducirá también la velocidad de trabajo, el rendimiento y la temperatura.

Con el equipo conectado y bajo el perfil de máximo rendimiento, el Intel Core i7-12700H puede activar el modo turbo y llevarlo al máximo desde el principio para, posteriormente, ir ajustándolo en función de las temperaturas, evitando de esta manera que la CPU pueda mantenerse demasiado tiempo en niveles peligrosos.

El trabajo que hace el procesador afinando el turbo es excelente, como demuestran los buenos resultados obtenidos en Cinebench R23, y bajo un uso normal las temperaturas se mantienen en la franja de los 82 grados de media, un nivel totalmente seguro. La prueba monohilo de Cinebench R23 registró picos de 85 grados, pero en la segunda mitad de la prueba estas bajaron notablemente, así que la media fue de 77 grados. El pico más alto registrado fue de 99 grados con una carga de la CPU del 100%, pero solo duró un instante, y la media final fue de 94 grados, una temperatura alta pero comprensible teniendo en cuenta la caga que afrontaba el procesador.

La GeForce RTX 3060 Mobile que monta el Lenovo Legion 5i Pro 16 tiene un TGP que, como anticipamos, es muy generoso, ya que alcanza los 140 vatios. Esto permite al modo turbo escalar por encima de los 1.900 MHz sin ningún problema, y en mis pruebas he podido confirmar que, dependiendo del juego y de la configuración, la velocidad de la GPU se mueve entre los 1.865 MHz y los 1.927 MHz. Esas altas frecuencias de trabajo explican que las temperaturas lleguen a superar los 80 grados, aunque en ningún momento tenemos valores preocupantes, ni problemas de thermal throttling.

En lo que respecta al consumo, los resultados que he obtenido se mueven dentro de lo que cabía esperar. La GeForce RTX 3060 Mobile va ajustando de forma dinámica el consumo y se mueve entre los 130 y los 139 vatios. Si jugamos con la batería y activamos el modo de ahorro de energía y la tecnología «NVIDIA BatteryBoost 2.0» el consumo de la GPU baja a 41 vatios, y podemos alcanzar una autonomía de unos 46 minutos jugando a Cyberpunk 2077 (1200p y calidad ultra, sin trazado de rayos ni DLSS).

Notas finales: Uno de los mejores Legión que ha creado Lenovo

El Lenovo Legion 5i Pro 16 es, sin duda, uno de los mejores portátiles para gaming en de su categoría y rango de precios, y también es uno de los mejores equipos que ha lanzado hasta la fecha el gigante chino, ya que no desmerece en ningún aspecto, ni siquiera en el diseño o en la calidad de construcción puesto que, como os hemos contado en este análisis, tiene una línea atractiva y está fabricado en aleación de aluminio y magnesio.

A nivel de hardware, el Lenovo Legion 5i Pro 16 está perfectamente equilibrado. El Intel Core i7-12700H ofrece un rendimiento fantástico tanto en monohilo como en multihilo, y la GeForce RTX 3060 Mobile que monta es suficiente para mover de forma óptima su pantalla de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. La calidad de dicha pantalla es sobresaliente, sin ningún tipo de duda.

Las pruebas de rendimiento nos han dejado unos valores muy claros, podremos jugar con calidad máxima bajo resolución nativa sin problemas, y gracias al DLSS y a los núcleos RT de segunda generación que trae la GeForce RTX 3060 podremos disfrutar del trazado de rayos en juegos sin que estos se conviertan en un pase de diapositivas.

Excelente calidad de construcción, muy buen diseño y gran rendimiento, esos son los valores globales del Lenovo Legion 5i Pro 16, un equipo que tiene, como únicas notas negativas, sus dimensiones, su peso (es bastante voluminoso y pesado) y su escasa autonomía. El valor que ofrecen en relación precio-prestaciones es bastante bueno, así que es una opción a tener muy en cuenta si nuestra prioridad es el rendimiento y no la movilidad.