Firefox Relay permitirá crear números de teléfono temporales

Hablando de llamadas fraudulentas, hay novedades en torno a Firefox Relay que podrían venir bien en determinados escenarios.

Como seguramente ya sabes, y si no te lo recordamos, Firefox Relay es un servicio de Mozilla que «permite la creación de alias de correo electrónico con un clic para que el usuario no tenga que exponer su dirección real cada vez que se registre en un sitio nuevo, evitando así el spam y otros inconvenientes potencialmente dañinos para la seguridad de su cuenta».

El servicio echó a andar el año pasado y este mismo se extendía a los usuarios de Chrome (o derivados de Chromium) mediante una extensión, ya que Firefox Relay nunca fue un servicio exclusivo del navegador de Mozilla y se puede utilizar sin instalar nada, simplemente accediendo a su correspondiente sitio web. No obstante, hay novedades y una de ellas es, precisamente su integración con Firefox.

Pero las hay mucho más interesantes, como es el extender la funcionalidad base de Firefox Relay, del correo electrónico a las llamadas y mensajes de teléfono. En otras palabras, Mozilla permitirá crear alias de números de teléfono temporales para realizar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto, e incluso registrarse a servicios de que requieren de un número telefónico, como puede ser WhatsApp.

Cómo lo harán está por ver, pero lo cierto es que esta ampliación de la funcionalidad es cuando menos interesante. Se espera que esta funcionalidad se integre en el servicio el próximo mes de octubre, así que no falta mucho para comprobar si merece la pena el pago o no… porque no hay que olvidar que Firefox Relay es un servicio de pago.

Es decir, Firefox Relay se puede usar gratis de manera muy limitada, pero su esencia pasa por el pago de una suscripción mensual que este septiembre subirá, estableciéndose en los 1,99 dólares / euros por mes u 11,88 dólares / euros por años (con la suscripción anual la mensualidad sale por 0,99 dólares / euros, que es lo que cuesta ahora).

Y si además eres usuario de Firefox, para mayor accesibilidad y comodidad, dentro de poco lo tendrás todo integrado en el mismo navegador.

Si aún no lo has hecho y te interesa probar Firefox Relay, ahí lo tienes. Puedes probar también el servicio premium al coste actual de 0,99 dólares / euros al mes, pero date prisa porque la promoción acaba en nueve días. No inventa nada, pero es un servicio útil y conveniente.

Y barato, por lo que es una forma de colaborar económicamente con Mozilla recibiendo algo a cambio, más allá del navegador. Habrá que ver si con la implementación de los alias de teléfono o como los llamen, se incrementa el precio del servicio.