Sucedió ayer. Por la tarde noche en España; o por la mañana, si es que vives en la costa oeste de Estados Unidos, que al parecer es donde más se ha notado y reportado el incidente. ¿Qué incidente? El no poder entrar en ninguno de los servicios de Google, el gigante de Internet. Y como no es algo que suela acontecer a menudo, las alarmas saltaron rápidamente: ¿se había caído Google?

La respuesta es que no, como como confirmaron ayer muchos usuarios a quienes se estaban viendo afectados por el problema. Porque no poder entrar en alguno de los servicios de Google puede ser una mera anécdota, o todo un problema, cuando lo que intentas es comunicarte o trabajar. Como muestra, un botón que, como digo, no es algo que pase habitualmente, por fortuna para quienes dependen de estar en línea con Google.

Según recogen en 9to5Google, lo primero que hicieron muchos fue preguntar y lo segundo, echar un vistazo a DownDetector, donde se informaba de que tanto el dominio principal de Google (google.com) como Google Search, eran inaccesibles para muchos usuarios. Pero no para otros, que en las mismas circunstancias -o sea, en el mismo sitio- usaban los servicios de Google con total normalidad. Era culpa de Malwarebytes.

We are aware of a temporary issue with the web filtering component of our product that may be blocking certain domains, including https://t.co/LnURsrOUW1. We are actively working on a fix and will update Twitter as soon as we have more information.

— Malwarebytes (@Malwarebytes) September 21, 2022