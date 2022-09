Las fake news se han convertido en uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo, y Microsoft es una de las tecnológicas que mayor preocupación ha venido mostrando por este tema. Es totalmente comprensible, al fin y al cabo las noticias falsas ya han demostrado el daño que pueden hacer tanto a nivel económico como social y político.

En este sentido creo que es importante destacar que existen otros problemas profundos que al final acaban influyendo enormemente en el éxito de las fake news. Uno de ellos es el educacional, es decir, la falta de conocimientos de muchas personas para poder razonar si algo puede ser falso o no, lo que vendría a ser la capacidad cognitiva, y otro se encuentra en la capacidad volitiva, que podemos definir como el deseo de actuar partiendo de una motivación determinada, y que implica que muchas personas son propensas a creer fakes news que cuadran con sus intereses, con sus creencias o con sus motivaciones. Encaja con el clásico meme de «cómo va a ser falso si dice exactamente lo que pienso».

Si te preguntas por qué se utilizan tanto las fake news la razón es muy sencilla, porque permiten influenciar y manipular a grandes masas, y porque tienen un alcance enorme a través de redes sociales. La pasividad de estas también es otro de los grandes culpables de que hayan alcanzado un nivel casi «pandémico», y es que hemos llegado a un punto en el que confundimos libertad de expresión y censura con una clave muy importante, la veracidad de la información.

Microsoft ha hecho una profunda valoración de esta cuestión, y ha llegado a la conclusión de que etiquetar las fake news como noticias falsas, que es precisamente lo que son por muchas vueltas que intentemos darle, puede ser interpretado como una forma de censura. Por ello, en lugar de cazar y etiquetar como tales los contenidos que cuadren como fake news podría optar por exponer a clientes y agencias que se dedican a la creación y distribución de propaganda.

Esto plantea otro problema, y es que complica todavía más la identificación de las noticias falsas, ya que requiere que el usuario tenga una mayor capacidad cognitiva para asociar que una noticia es falsa por su autor. Me parece absurdo que estemos teniendo miedo a llamar a las cosas por su nombre real, y me horroriza pensar que con ello estamos dando fuerza y poniendo las cosas más fáciles a la mentira y a la desinformación. Microsoft no parece haber ponderado bien esto.

Marcar una noticia como falsa cuando realmente lo es no es censura ni coarta en modo alguno el derecho a la libertad de expresión. Mentir con la intención de manipular a una persona o a una masa de personas no puede encajar nunca con la idea de libertad de expresión, y eso es precisamente lo que ocurre con las fake news. También debemos tener claro que una fake news no es una opinión que pueda tener más o menos verdad en ella, es una noticia, un artículo que tiene objetivo informar, o más bien desinformar, para generar esa manipulación e influenciar para conseguir un determinado objetivo, o para impedir a otros la consecución de los suyos. Es un tema muy serio, y no podemos tomárnoslo a la ligera.