NES-OS, un sistema operativo para la Nintendo NES que la convierte en algo único

Nintendo NES fue una de las videoconsolas más importantes de toda la historia, y uno de los pilares clave en el crecimiento del hoy gigante japonés durante la década de los años ochenta. En España también tuvo un gran éxito, y estoy totalmente convencido de que muchos de nuestros lectores, especialmente los más veteranos, la recordaréis con sumo cariño.

Al ser un sistema de 8 bits con unos recursos muy limitados (utilizaba una CPU Ricoh 2A07 a 1,66 MHz en Europa y tenía 2 KB de RAM) no contaba con un sistema operativo propiamente dicho, lo que hacía que la consola no mostrase nada si no se introducía un cartucho, salvo que tuviera juegos en la memoria, en cuyo caso los iniciaba de forma directa o mostraba un menú para elegir uno de ellos.

Ha llovido mucho desde que Nintendo NES llegó al mercado, y hoy por hoy es solo un artículo para coleccionistas y amantes de lo retro, pero esto no quiere decir que no tenga cierto potencial sin explotar a pesar todos los años que tiene encima. NES-OS es un claro ejemplo de ello, se trata de un sistema operativo lo suficientemente ajustado y afinado como para funcionar en una Nintendo NES, y no, no se limita a líneas de comandos, sino que tiene una interfaz gráfica muy característica, tanto que es propia de lo que podríamos esperar de un juego de dicha consola.

Que haya sido posible desarrollar un sistema operativo para Nintendo NES es ya todo un logro en sí mismo, pero que este funcione con una interfaz gráfica fácil de utilizar es ya algo digno de mención. No debemos olvidarnos de que, cuando esta consola llegó al mercado, los ordenadores equipados con sistemas operativos basados en una interfaz gráfica de usuario eran una rareza y tenían precios prohibitivos. La verdadera democratización de la interfaz de usuario en el mundo del PC se produjo a mediados de los noventa con Windows 95.

Por otro lado, crear un sistema operativo para Nintendo NES es un enorme desafío porque, al final, es un sistema con solo 2 KB de RAM y una CPU que apenas llega a los 1,66 MHz. A pesar de todo, el creador de NES-OS ha sido capaz de dar forma a un sistema operativo que funciona sin problemas en Nintendo NES, y que encima es compatible con el teclado que salió en Japón para la Famicom.

Interesante, aunque este sistema operativo solo nos permite hacer dos cosas, acceder a una aplicación llamada «Ajustes» y a un procesador de textos. Sí, puedes convertir una Nintendo NES en un procesador de textos, y si tienes el teclado podrás disfrutar de una experiencia retro verdaderamente única. Con todo, ten en cuenta que solo podrás crear archivos con un máximo de 832 caracteres (cada uno de esos caracteres ocupa un byte). En total, podremos crear nueve archivos de texto con dicho número de caracteres, que equivalen a los 8 KB de NVRAM que tiene un cartucho de Nintendo NES.