Windows 10, original y para toda la vida, por solo 12,5 euros, ¡más impresionante que Halloween!

Se acerca Halloween, un momento del año en los sustos están a la orden del día. Ahora bien, debemos distinguir entre los que resultan divertidos y los que no lo son. Y los problemas que nos puede ocasionar el software no legal, no son divertidos. Y es que el software pirata puede provocar fallos nuestro sistema, abrir la puerta al malware y, en resumen, en comprometer nuestra seguridad. Por suerte, Por suerte, las rebajas de Halloween de supercdk.com nos permitirán disfrutar por completo de los primeros sin tener que preocuparnos por los segundos. Y por solo 12,5 euros.

Sí, sé que parece demasiado barato para ser verdad, pero puedes creerme, estas licencias, del tipo OEM, son 100% legales, y gracias a sus condiciones especiales puedes obtenerlas por los precios tan bajos que ofrece supercdk.com. Y además, con nuestro código de descuento, que te proporcionará un descuento adicional del 30%, obtener tus licencias de Windows y de Office será tan, tan barato, que, definitivamente, esto tampoco te asustará.

Es muy probable que ahora te estés preguntando cómo comprar (con nuestro descuento especial, claro está) y utilizar una licencia de Windows 10, ¿verdad? Pues no te preocupes, que te lo explicamos a continuación y, como verás, es de lo más sencillo. En primer lugar escoge la versión de Windows 10 que quieres comprar, y haz click en el enlace a la misma que puedes encontrar más arriba. Esto te llevará a la página web de compra. Y sí, los precios que verás allí son más altos que los que te hemos indicado, pero no te preocupes, ya que al emplear el código de descuento verás cómo éste baja un 30%, ajustándose así a lo que te hemos contado.

Por ejemplo, en el caso de Windows 10 Pro, lo que verás al principio es lo siguiente:

No te preocupes, haz click en el botón «Comprar» y, en la página que se abrirá, busca el apartado «Código de promoción», escribe en el mismo nuestro código para obtener el 30% de descuento adicional, ya sabes, «MUY» (sin las comillas), haz click en el botón «Solicitar» e, inmediatamente, se aplicará el descuento y ya verás el precio especial.

Ahora ya puedes completar la compra con el medio de pago de tu elección y, de manera inmediata, obtendrás la clave de Windows 10, Windows 11 y/o Microsoft Office que acabas de comprar.

¿Cómo activar Windows 10?

Al contar con una licencia legítima, activar Windows 10 es un proceso de lo más sencillo, si bien es cierto que varía si deseas hacerlo durante la instalación del sistema operativo, o en una instalación ya existente del mismo. En cualquiera de los casos, eso sí, basta con que tengas a mano la clave que acabas de comprar.

En el primer caso, para una instalación nueva, ve siguiendo los pasos que te indicará el asistente y, al llegar a este punto

introduce la clave y sigue con el proceso de instalación, con la tranquilidad de que el sistema operativo estará activado desde el primer momento.

En el caso de una instalación de Windows 10 ya existente, escribe “Activar Windows” en el recuadro de búsqueda de la barra de tareas y, en la lista de resultados, escoge “Ver si Windows está activado”, aunque ya sabes de antemano la respuesta a esa pregunta. Pero lo importante no es la respuesta, sino la ventana en la que se mostrará dicha información. Busca, en en la misma, el enlace “Cambiar la clave de producto” y, en el recuadro que se abrirá, escribe la clave de Windows 10 que acabas de comprar:

Haz click en siguiente, sigue los pasos que te indicará el asistente y, al concluir, tu instalación de Windows 10 ya estará activada y 100% operativa.