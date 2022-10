Discord Nitro baja de precio

Discord es, sin duda, uno de los servicios online que más y mejor ha sabido crecer a la sombra del ecosistema del gaming y del streaming. Y es que no es una plataforma ni un servicio de juegos, pero proporciona una plataforma de comunicación sensacional, trufada de funciones que no dejan de crecer (el esfuerzo de sus desarrolladores por sumar novedades es encomiable), por ejemplo hace unas semanas sumaron una nueva función de foros, y que además en su modalidad gratuita ya ofrece funciones más que de sobra para la inmensa mayoría de los usuarios. Y esto lo digo por experiencia propia, pues hace ya alrededor de dos años que soy usuario, y durante mucho tiempo lo he sido del plan básico, el gratuito.

Tanto es así que, en realidad, son bastantes los usuarios de Discord que desconocen que la plataforma cuenta con varios planes de pago, denominados Nitro, y que suman algunas funciones interesantes. En la actualidad están disponibles dos planes: Nitro Classic, que contiene todas las funciones incluidas en la primera modalidad de pago que se instauró en la plataforma, y Discord Nitro, que toma todas las del plan anterior y suma algunas adicionales, como la posibilidad de mejorar un servidor de tu elección, pues incluye dos boosts (mejoras) de libre disposición. Sus precios son de 4,99 dólares y 9,99 dólares.

No obstante, e incluso con Discord Nitro Classic ofreciendo la modalidad de pago anual por 49,99 (es decir, con el ahorro de la cuota de dos meses), ocurre lo que indicaba al principio, que es un servicio muy valorado, pero que pese a ello no cuenta con tantas personas que hayan contratado Nitro como cabría pensar. En mi círculo de amistades, conocidos y demás, soy la única persona que ha optado por pagar para hacer uso de las funciones de Nitro, lo que me indica que no parece haber demasiada intención, por parte de muchos, de pasar por caja.

Esto puede deberse a dos razones: limitaciones económicas o falta de interés sin más. En el segundo caso poco se puede hacer claro, salvo empezar a sustraer funciones del nivel gratuito para hacerlas exclusivas de los de pago, pero por lo que conozco el servicio, se me haría bastante extraño que dieran algún paso en este sentido. En el primero, sin embargo, y siguiendo la tendencia que vemos en otros servicios de múltiples tipos, la clave puede estar en ofrecer una suscripción más barata.

Y eso es, según podemos leer en su blog, lo que pretende ofrecer la compañía que, a partir del próximo 20 de octubre, se pondrá en marcha Discord Nitro Basic, el nivel de entrada de suscripción al servicio, con una cuota mensual de 2,99 dólares, y que incluirá dos de las funciones más comúnmente empleadas con los planes superiores: emojis animados y personalizados en cualquier lugar y la posibilidad de subir archivos de mayor tamaño (hasta 50 megas).

YouTube Premium inició hace un tiempo las pruebas de una modalidad más económica, Netflix y Disney+ verán debutar en breve sus planes más baratos con publicidad… parece que, en general, los servicios están buscando la manera de ofrecer planes más económicos, en parte para ganar nuevos usuarios, y por otra parte para retener a aquellos cuya permanencia pende de un hilo. Tiene sentido, desde luego, que Discord Nitro se sume a este movimiento, pues la caída en el consumo de streams también ha debido afectar. Sin embargo, y en mi percepción externa, creo que es el servicio relacionado con todo ese ecosistema que más y mejor está sabiendo capear el temporal.