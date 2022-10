Konami anuncia un evento en torno a Silent Hill para el 19 de octubre

Konami, otrora una de las compañías de videojuegos más respetadas de la industria, lleva muchos años bastante retirada de la producción de títulos triple A de gran presupuesto. La actual dirección de la compañía se acentuó después de la salida de Hideo Kojima y desde entonces mucha gente sueña con el regreso de algunas de sus grandes franquicias. Afortunadamente, Silent Hill podría volver, aunque eso sí, a modo de remake o remasterización de al menos uno los juegos que han sido comercializados.

Las cuentas oficiales de Silent Hill y Konami en Twitter han compartido un enlace hacia una web en la que se anuncia un evento programado para el día 19 de octubre, a las 11 de la mañana del huso horario de España peninsular y Baleares, en el que se mostrarán “las últimas actualizaciones” de la saga. Tras cumplimentar el formulario indicando la región y su fecha de nacimiento, el usuario será redirigido a otra web en la que se le mostrará el día y la fecha del evento, los enlaces a las cuentas oficiales de Silent Hil en Twitter y Facebook, además de otro enlace hacia una una lista de los títulos lanzados hasta la fecha (incluidos las remasterizaciones en HD).

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/18sulbhIaR

