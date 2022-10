Se filtran unos «renders» de la NVIDIA GeForce RTX 4070

El canal de YouTube Moore’s Law is Dead ha encargado a un artista de diseño 3D la creación de unos renders de la GeForce RTX 4070 a partir de una serie de fotografías reales que no han sido mostradas. Aunque suene cutre, es una forma de proceder empleada por los filtradores de móviles para proteger a sus fuentes, así que estos renders están basados en un dispositivo que existe realmente, pero que ha sido recreado de forma digital para evitar la exposición de evidencias que podrían delatar a la persona que ha filtrado la imagen real.

Obviamente, los renders muestran lo que tendría que ser la Founders Edition de la GeForce RTX 4070 de NVIDIA, el modelo de la generación Ada Lovelace orientado a la gama media-alta o alta, aunque ya podrían en el espectro x86 preocuparse algo más de aprovechar mejor el hardware mediante el software en lugar de subir la potencia del hardware de manera desenfrenada.

En las imágenes se puede apreciar una gráfica que emplea como sistema de disipación activa un concepto de doble ventilador, con cada uno colocado en un extremo y siendo uno de ellos algo más grande que el otro. El motivo de por qué se ha optado por esta disposición, según ha explicado la propia NVIDIA cuando fue desarrollando los prototipos de la RTX 4090, es la de generar menos ruido a la vez que se mejora el flujo de aire.

Eso sí, a pesar de que los renders se basan en fotografías reales, no deja de ser un material procedente de una filtración, así que es posible que al final este no termine siendo el diseño final de la Founders Edition. Por otro lado, a buen seguro que tendremos a ensambladores proponiendo otros diseños y modelos de disipación, con la posibilidad de que exista alguno con tres ventiladores, si bien las Founders Edition de NVIDIA han mejorado mucho en los últimas generaciones y se han convertido en un objeto de deseo para más de uno.

Todo apunta a que la RTX 4070 empleará un procesador gráfico AD104 reducido, así que la versión completa estaría reservada para una GeForce RTX 4070 Ti de la que por ahora no se tiene información. Para terminar, el sinsabor provocado por la cancelación de la RTX 4080 de 12GB sigue dando que hablar. Moore’s Law is Dead dice que NVIDIA se habría planteado modificar el producto, pero no de manera radical, ya que a fin de cuentas su diseño estaba terminado o eso se supone.