Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y sí, hay estrenos contantes y sonantes, de entre los cuales The Peripheral es el más destacado, que no el único que te puede interesar conocer, así que sigue leyendo.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se mantiene en cabeza en la sección y no por rebote, sino por los méritos propios de The Peripheral, una nueva serie original de la plataforma que viene a intentar cubrir el hueco imposible que ha dejado El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Pero ojo, porque no es lo único nuevo que vas a encontrar por estos lares.

De los creadores de Westworld llega The Peripheral, una nueva serie original de Amazon que nos traslada a un futuro también distópico en el que, haciendo honor al título, los «periféricos» juegan un papel importante para las sociedades de la «periferia». Pero que las palabras no te confundan: The Peripheral es un thriller de ciencia ficción que no parece haber empezado todo lo bien que se esperaba, a juzgar por la reacción de la crítica, pero a la que todavía le quedan cartuchos con los que recuperarse, y es que de los ocho capítulos que se espera que tenga su primera temporada, solo han salido un par de ellos.

Estrenada en cines el año pasado en oriente y este en occidente, El rey ciervo está basada en las novelas de Nahoko Uehashi, tuvo su adaptación en formato de manga y ahora hace lo propio como película de animación. Y huele a Studio Ghibli con razón: ahí está, entre otros, Masashi Ando, director de animación de esa obra maestra llamada El viaje de Chihiro y también de la más reciente Your Name. No es una exclusividad como tal de Amazon, pero ahí es donde la puedes ver, en Prime Video.

Más contenidos exclusivos:

Argentina, 1985 . «‘Argentina, 1985’ está inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina.»

Netflix

Seguimos con Netflix, que trae un montón de cosas para un montón de públicos diferentes. No obstante, sí tiene un estreno que destaca por encima del resto como es…

La Escuela del Bien y del Mal es ese estreno destacado, una nueva película basada en las novelas de Soman Chainani que, a grandes rasgos, es una mezcla muy cutre entre Harry Potter y las princesas de cuento de Disney, y que a pesar de contar con un reparto de refuerzo conformado por rostros bien conocidos como los de Charlize Theron, Kerry Washington o Laurence Fishburne, no deja de ser otro fuego fatuo made in Netflix a medio camino entre el entretenimiento más vulgar para féminas adolescentes y la vergüenza ajena.

Más contenidos exclusivos:

28 días paranormales (T1). «Tres equipos pasan 28 días en algunos de los lugares con más acontecimientos paranormales de EE. UU. durante un experimento basado en las teorías de Ed y Lorraine Warren.»

(T1). «Tres equipos pasan 28 días en algunos de los lugares con más acontecimientos paranormales de EE. UU. durante un experimento basado en las teorías de Ed y Lorraine Warren.» Atrapados de nuevo (T1). «En esta secuela de ‘Atrapados’, Hinrika y Andri investigan un asesinato relacionado con una desaparición y el enfrentamiento de una banda de motoristas con una secta.»

(T1). «En esta secuela de ‘Atrapados’, Hinrika y Andri investigan un asesinato relacionado con una desaparición y el enfrentamiento de una banda de motoristas con una secta.» Bárbaros (T2). «El conflicto de lealtades de un oficial romano, dividido entre el imperio en el que creció y la gente de su propia tribu, desemboca en un épico enfrentamiento histórico.»

(T2). «El conflicto de lealtades de un oficial romano, dividido entre el imperio en el que creció y la gente de su propia tribu, desemboca en un épico enfrentamiento histórico.» Confesiones de una ‘mula’ en Ibiza (T1). «Michaella McCollum, detenida por contrabando de cocaína, narra en primera persona su estremecedora experiencia en el mundo del tráfico de drogas.»

(T1). «Michaella McCollum, detenida por contrabando de cocaína, narra en primera persona su estremecedora experiencia en el mundo del tráfico de drogas.» Depredadores de la India: Diario de un asesino en serie (T1). «Un caso de asesinato se da por cerrado cuando detienen al sospechoso… hasta que un diario secreto insinúa actos de canibalismo y la existencia de 13 víctimas más.»

(T1). «Un caso de asesinato se da por cerrado cuando detienen al sospechoso… hasta que un diario secreto insinúa actos de canibalismo y la existencia de 13 víctimas más.» Descendientes . «Los descendientes de esclavos africanos que llegaron a Alabama en 1860 buscan justicia y consuelo tras el descubrimiento de los restos del barco que los transportó allí.»

. «Los descendientes de esclavos africanos que llegaron a Alabama en 1860 buscan justicia y consuelo tras el descubrimiento de los restos del barco que los transportó allí.» Desde cero (T1). «Una artista se enamora de un chef en Italia y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos.»

(T1). «Una artista se enamora de un chef en Italia y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos.» El extraño . «Un policía de incógnito forja una relación intensa y personal con un sospechoso de asesinato mientras intenta ganarse su confianza para sonsacarle una confesión.»

. «Un policía de incógnito forja una relación intensa y personal con un sospechoso de asesinato mientras intenta ganarse su confianza para sonsacarle una confesión.» Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy . «Ser víctima de un chantaje. Ofender a un boxeador. Pasar Halloween con su hijo. Gabriel repasa los altibajos de su vida en este monólogo grabado en un lugar emblemático.»

. «Ser víctima de un chantaje. Ofender a un boxeador. Pasar Halloween con su hijo. Gabriel repasa los altibajos de su vida en este monólogo grabado en un lugar emblemático.» La banda del guante verde (T1). «Después de un atraco fallido, tres ladronas veteranas se esconden en una residencia de ancianos para eludir a la policía… y descubren un siniestro secreto.»

(T1). «Después de un atraco fallido, tres ladronas veteranas se esconden en una residencia de ancianos para eludir a la policía… y descubren un siniestro secreto.» La chica del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi (T1). «Roma, 1983. Tras salir de una clase de música, la quinceañera Emanuela Orlandi desaparece… un suceso que envuelve al Vaticano en un misterio que dura varias décadas.»

(T1). «Roma, 1983. Tras salir de una clase de música, la quinceañera Emanuela Orlandi desaparece… un suceso que envuelve al Vaticano en un misterio que dura varias décadas.» LiSA Another Great Day . «Una mirada al mundo de la cantante conocida como la «heroína del rock», que reflexiona sobre la primera década de su carrera y sobre el futuro.»

. «Una mirada al mundo de la cantante conocida como la «heroína del rock», que reflexiona sobre la primera década de su carrera y sobre el futuro.» Love Is Blind (T3). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!»

(T3). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!» Misterios sin resolver (T3). «Esta absorbente versión de la mítica serie documental presenta casos reales de desapariciones inexplicables, espantosos asesinatos y encuentros paranormales.»

(T3). «Esta absorbente versión de la mítica serie documental presenta casos reales de desapariciones inexplicables, espantosos asesinatos y encuentros paranormales.» Notre-Dame (T1). «Inspirada en historias reales de bomberos franceses, esta serie dramática explora el impacto del incendio de Notre-Dame de 2019 en un variopinto grupo de parisinos.»

(T1). «Inspirada en historias reales de bomberos franceses, esta serie dramática explora el impacto del incendio de Notre-Dame de 2019 en un variopinto grupo de parisinos.» Oni: La leyenda del dios del trueno (T1). «En un mundo místico de dioses y espíritus japoneses, una valiente niña se esfuerza por seguir los pasos de su misterioso padre y encontrar sus verdaderos poderes.»

(T1). «En un mundo místico de dioses y espíritus japoneses, una valiente niña se esfuerza por seguir los pasos de su misterioso padre y encontrar sus verdaderos poderes.» Una bocanada de aire . «Salvo quiere rescatar su arruinada pizzería. Lillo quiere salvar la granja familiar. Los dos hermanos distanciados deben reunirse cuando su padre muere.»

. «Salvo quiere rescatar su arruinada pizzería. Lillo quiere salvar la granja familiar. Los dos hermanos distanciados deben reunirse cuando su padre muere.» Una chica del siglo XX . «En 1999, una adolescente indaga en la vida de un compañero de clase, del que su mejor amiga está enamorada. Pero entonces se ve envuelta en su propia historia de amor.»

. «En 1999, una adolescente indaga en la vida de un compañero de clase, del que su mejor amiga está enamorada. Pero entonces se ve envuelta en su propia historia de amor.» Érase un amor rural (T1). «Un veterinario de ciudad se ve obligado a mudarse al campo. Allí, conoce a una policía de pueblo que guarda un secreto relacionado con un antiguo pacto de amistad.»

Apple TV+

Apple TV+ asoma la patita con hasta tres lanzamientos, aunque solo uno es estreno contante y sonante, que decíamos al principio.

Raymond & Ray, de hecho, llama la atención desde el primer instante. Estamos ante lo nuevo de Rodrigo garcía (Santa Evita, En terapia) con un reparto de primera encabezado por el dúo Ethan Hawke (El hombre del norte, Gattaca) y Ewan McGregor (**Obi-Wan Kenobi, Moulin Rouge!). Desafortunadamente, no parece haberle salido bien la jugada esta vez el realizador argentino, según recogen una críticas que en términos generales van de lo tibio a lo negativo.

Más contenidos exclusivos:

Acapulco (T2). «En 1984, Máximo Gallardo cumple el sueño de su vida cuando empieza a trabajar en Las Colinas, el mejor resort de Acapulco. Pronto descubrirá que las cosas van a ser mucho más complicadas de lo que imaginaba.»

(T2). «En 1984, Máximo Gallardo cumple el sueño de su vida cuando empieza a trabajar en Las Colinas, el mejor resort de Acapulco. Pronto descubrirá que las cosas van a ser mucho más complicadas de lo que imaginaba.» El escritor fantasma (T3). «Cuando un fantasma acecha una librería local y empieza a liberar a personajes de ficción en el mundo real, cuatro niños tendrán que trabajar juntos para resolver un emocionante misterio relacionado con los asuntos pendientes del fantasma.»

Disney+

Disney+ es otra que viene bien nutrida de lanzamientos exclusivos esta semana, aunque ninguno de especial relevancia. Lo más destacado, el anime Black Rock Shooter Dawn Fall, un contenido no muy habitual en la plataforma.

Más contenidos exclusivos:

Black Rock Shooter Dawn Fall (T1). «Año 2062. La Tierra ha quedado destrozada tras el fracaso de un proyecto de automatización del trabajo en el que una IA llamada Artemis le declaró la guerra a la humanidad. Una joven, Empress, se despierta en un laboratorio de investigación.»

(T1). «Año 2062. La Tierra ha quedado destrozada tras el fracaso de un proyecto de automatización del trabajo en el que una IA llamada Artemis le declaró la guerra a la humanidad. Una joven, Empress, se despierta en un laboratorio de investigación.» In the Soop (T1). «Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik y V son un famoso grupo de amigos de la industria del entretenimiento. En esta historia de amistad, veremos cómo un viaje nos muestra a cinco amigos cuyo vínculo es mayor que el de la familia.»

(T1). «Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik y V son un famoso grupo de amigos de la industria del entretenimiento. En esta historia de amistad, veremos cómo un viaje nos muestra a cinco amigos cuyo vínculo es mayor que el de la familia.» Los amateurs (T1). «La monótona existencia de Vincent Piquet y Alban Bourne, dos panolis de la vida, da un vuelco una mañana cuando, tras un malentendido, descubren una conspiración y se dan de bruces con el mundo del crimen organizado.»

(T1). «La monótona existencia de Vincent Piquet y Alban Bourne, dos panolis de la vida, da un vuelco una mañana cuando, tras un malentendido, descubren una conspiración y se dan de bruces con el mundo del crimen organizado.» Soundtrack (T1). «A Eunsoo le piden que escriba la letra para una canción de un compositor famoso. Se la rechazan, porque es una letra sin el sentimiento de haber amado sin ser correspondido.»

HBO Max

Y algo parecido se puede decir de HBO Max, que estrena varios documentales originales que tampoco van muy allá. Aunque para gustos, colores.

Contenidos exclusivos:

El juramento (T2). «Una docuserie que sigue a un grupo de personas que se unieron al grupo de superación personal NXIVM. La organización está bajo asedio, y sus miembros más importantes reciben numerosas denuncias entre las que se incluye tráfico sexual.»

(T2). «Una docuserie que sigue a un grupo de personas que se unieron al grupo de superación personal NXIVM. La organización está bajo asedio, y sus miembros más importantes reciben numerosas denuncias entre las que se incluye tráfico sexual.» El niño de mamá . «Documental sobre Dustin Lance Black, el oscarizado guionista de Mi nombre es Harvey Milk. Black analiza sus raíces, su homosexualidad y la estrecha relación con su madre volviendo a los lugares donde se crio.»

. «Documental sobre Dustin Lance Black, el oscarizado guionista de Mi nombre es Harvey Milk. Black analiza sus raíces, su homosexualidad y la estrecha relación con su madre volviendo a los lugares donde se crio.» La mujer más rápida del mundo . «Este documental, tan inspirador como trágico, muestra la intensa lucha de la piloto profesional y presentadora de televisión Jessi Combs por batir los récords de velocidad en un escenario dominado por los hombres.»

. «Este documental, tan inspirador como trágico, muestra la intensa lucha de la piloto profesional y presentadora de televisión Jessi Combs por batir los récords de velocidad en un escenario dominado por los hombres.» Year One: A Political Odyssey. «Narra el turbulento primer año del Presidente Biden en el cargo, marcado por una pandemia y por las amenazas a la seguridad dentro y fuera del país.»

Entra en catálogo: