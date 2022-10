Nuestra sección de juegos gratis y ofertas se asienta y, un sábado más, te traemos lo mejor de lo que hemos rastreado en las grandes plataformas en línea, léase tiendas, principalmente para PC, pero no solo. Y es que con Halloween a la vuelta de la esquina, las celebraciones en torno a esta festividad que tan bien casa con el mundo de los videojuegos, comienzan a darse.

Juegos gratis

Comenzamos por los juegos que te puedes llevar sin echarta la mano al bolsillo y lo hacemos con los regalos semanales de Epic Games Store, sí, pero…

Fallout 3: Edición Juego del Año

Para empezar, un juegazo como es Fallout 3: Edición Juego del Año, el gran clásico del rol postapocalíptico en su edición más redonda. Que sí, que tiene unos añitos, pero si no llegaste a catarlo, ahora tienes la oportunidad de hacerlo by the face. Puedes reclamarlo en este enlace y ahorrarte los 20 euros que cuesta de normal.

Evoland Legendary Edition

El segundo juego que te puedes llevar gratis en Epic Games Store esta semana es a su manera otro clásico, pero renovado y también en su mejor edición como es Evoland Legendary Edition, en la que se reúnen los dos títulos de esta franquicia indie de RPG. Y otros 20 euros que te puedes ahorrar si te das prisa en reclamar el juego en este enlace.

Juegos gratis de octubre en Prime Gaming

Si tienes una suscripción de Amazon Prime cada mes te aguardan multitud de regalitos en Prime Gaming. Entre otros, varios juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. Los juegos gratis de octubre son:

Fallout 76 en Amazon Games.

en Amazon Games. Middle-Earth: Shadow of War en GOG.

en GOG. Total War: WARHAMMER II en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Glass Masquerade: Origins en Legacy Games.

en Legacy Games. Hero’s Hour en Amazon Games.

en Amazon Games. Loom en Amazon Games.

en Amazon Games. Horace en Amazon Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamarlo todo en Prime Gaming.

Ofertas

Vamos ya con las ofertas, que las hay de toda clase y condición, aunque acercándonos a Halloween cada vez más, las calabazas y las criaturas de la noche comienzan a hacerse un hueco destacado en el panorama.

Ofertas en Humble Store

Comenzamos el repaso por la Humble Store porque así lo dicta el interés propio y ajeno, aunque como de costumbre, las ofertas que trae son compartidas por otros sitios.

Dishonored décimo aniversario . Sí señor: ya ha pasado una década desde que apareciese en escena esta franquicia y toca celebrarlo con descuentos del 75 y el 80% en sus juegos, DLC… e incluyendo a Prey, también de Arkane Studios.

. Sí señor: ya ha pasado una década desde que apareciese en escena esta franquicia y toca celebrarlo con descuentos del 75 y el 80% en sus juegos, DLC… e incluyendo a Prey, también de Arkane Studios. 11bit Studios . Promoción dedicada de esta conocida desarrolladora y distribuidora que quizás te sepas de memoria, pero que en caso contrario no puedes dejar escapar por títulos como Anomaly, This War of Mine, Moonlighter…

. Promoción dedicada de esta conocida desarrolladora y distribuidora que quizás te sepas de memoria, pero que en caso contrario no puedes dejar escapar por títulos como Anomaly, This War of Mine, Moonlighter… Classic Games Sale. promoción para los amantes de lo añejo con descuentos de hasta el 80% en títulos como S.T.A.L.K.E.R., Turok, Tom Clancy’s Rainbow Six o varios de los clásicos de lucha de SNK.

Ofertas en Steam

Y seguimos con las ofertas de Steam, que también son cuantiosas.

Resident Evil. Al calor del anuncio de Resident Evil 4 Remake encontrarás la gran mayoría de títulos de la franquicia con descuentos de hasta el 87%.

Otras ofertas que te pueden interesar de Steam son:

Ofertas para consolas

Halloween is coming también a las plataformas digitales de las tres principales consolas de mercado, por lo que la recomendación hoy va por ahí.

En PlayStation Store están celebrando ya sus rebajas de Halloween, donde encontrarás cientos de títulos con descuentos de hasta el 80%.

En Microsoft Store, por su parte, andan celebrando la Shocktober, otras rebajas similares con multitud de descuentos en títulos de todo tipo.

En Nintendo eShop hay igualmente centenares de ofertas, pero hay que seleccionarlas a mano y, ya que estamos en las previas de Halloween allá donde se mire, ahí van tres ofertas para Nintendo Switch que no desentonan (la última es novedad):