The Callisto Protocol es cancelado en Japón por exceso de violencia

A ojos occidentales, Japón es un tanto particular cuando se trata de censura. En el país del sol naciente uno puede encontrar manga y animé ultracargado de violencia, pero cuando se trata de videojuegos, el panorama cambia bastante hacia uno mucho más restrictivo. Debido a esa paradójica situación, Striking Distance Studio ha tomado la decisión de cancelar la versión japonesa de The Callisto Protocol, uno de los survival horror que más expectación está despertando.

A estas alturas no hace falta decir que The Callisto Protocol es un videojuego de survival horror y acción procedente de al menos parte del equipo que en su momento trabajó en el Dead Space original. De hecho, las similitudes entre ambos títulos son tan evidentes que muchos perciben a The Callisto Protocol como un Dead Space sin la marca, aunque el primero parece profundizar en aspectos como el horror a la vez que añade algunos elementos de sigilo y otros detalles tomados del primer The Evil Within, cuya influencia es muy palpable en los tráilers y gameplays que se han publicado hasta ahora.

Si The Callisto Protocol profundiza en el horror y ha tomado como base un título que de por sí destaca mucho por el gore, el resultado es que la Computer Entertainment Rating Organization (CERO), organización que regula y clasifica los contenidos dirigidos al entretenimiento en Japón, ha decidido que el juego de Striking Distance Studios no pasa el corte debido a que no cumple con sus normas en cuanto a aspectos como la sangre y el horror corporal. Dicho de forma más simple, The Callisto Protocol es tan violento para la autoridad de clasificación por edades de Japón que no puede ser comercializado en su estado actual (al menos para el público en general).

Striking Distance Studios podría censurar el juego para que se ajustara a las exigencias de CERO, pero la desarrolladora ha argumentado que eso estropearía la experiencia y lo que quiere transmitir, así que ha decidido ser más drástica y cancelar directamente la versión japonesa de The Callisto Protocol. Eso sí, los jugadores japoneses pueden tirar de las versiones internacionales y las de PlayStation 5 y Xbox Series no están bloqueadas por región.

Es curioso ver que Japón, país que hizo despegar de forma definitiva al survival horror en los años 90 del siglo pasado, tenga unas normas tan estrictas a la hora de censurar videojuegos, pero así son las cosas. De hecho, en su momento se lanzaron allí dos versiones de Resident Evil 2 remake, una con bastante censura y otra con aparentemente menos censura orientada al público +18. Otras sagas como Call of Duty también han sido censuradas para ser comercializadas con normalidad en Japón.