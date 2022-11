Sony lanzará PlayStation 2 VR2 el 22 de febrero de 2023 al precio de referencia de 599,99 euros para la Eurozona. Como bien indica su nombre, se trata de la segunda generación del casco de realidad virtual de la compañía japonesa, que en esta ocasión va dirigida a su consola de última generación: PlayStation 5.

Eso sí, si bien PlayStation VR2 será lanzado al mercado el 22 de febrero de 2023, las reservas de abrirán el día 15 de noviembre de 2022 desde la tienda online de PlayStation en mercados como Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Entre el catálogo que aprovechará el casco de realidad virtual está Horizon Call of the Mountain, un título ambientado en el mismo universo de la saga Horizon que podrá reservarse a partir de finales de este mes (al menos en Estados Unidos), además del modo de realidad virtual de Resident Evil Village, Resident Evil 4 y No Man’s Sky, que suman a versiones para realidad virtual de títulos de Star Wars y The Walking Dead.

PlayStation VR2 promete ser una mejora importante con respecto al modelo anterior, ya que incorporará una pantalla OLED, un campo de visión de 110 grados, soporte de 4K en HDR y una tasa de refresco de 120Hz. El casco contará con cuatro cámaras integradas en la parte frontal de la pantalla para así evitar la configuración de cámaras externas para el seguimiento del movimiento. También será capaz de seguir el movimiento de los ojos, o al menos eso se espera que sea capaz de hacer.



Junto al caso vendrán los controles Sense, que incluyen gatillos adaptativos, retroalimentación háptica y pueden detectar los toques con los dedos. Los controles vienen incluidos en el mismo embalaje que el casco, pero el cargador para sus baterías se venderá aparte y tendrá un precio de referencia de 49,99 euros en la Eurozona.

Sony quiere que PlayStation VR2 tenga un buen catálogo que justifique su adquisición, así que ha anunciado otros 11 nuevos juegos que se suman a los ya mencionados: The Dark Pictures: Switchback VR, Cities VR – Enhanced Edition, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall y Tentacular.

Como vemos, Sony parece tenerlo todo preparado para impulsar la realidad virtual para PlayStation 5, sin embargo, veremos si al final los precios que ven muchos consumidores son realmente los anunciados, ya que vivimos en un contexto bastante convulso en el que los especuladores aprovechan la más mínima oportunidad para intentar hacer su agosto.