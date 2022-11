El invento se desarrolla bastante más despacio de lo que se dio a entender en un primer momento, pero se desarrolla y casi un año después de su anuncio, Google Play Games para PC da un nuevo paso en la dirección esperada, la de estar más pronto que tarde disponible para todo aquel que le quiera echar el guante, que a buen seguro que serán muchos usuarios.

Por si no te acuerdas, un refresco: Google Play Games para PC es un proyecto del gigante de Internet cuyo nombre lo dice todo, si bien vale la pena darle aunque sea una somera descripción y matizar: sí, esto va de llevar el ingente catálogo de juegos de Android a PC, a pesar de que PC significa, al menos por ahora, solo Windows.

Quizás el elemento más particular de este Google Play Games para PC sea la tecnología subyacente, pues el invento no trata de hacer uso del subsistema de Android para Windows, el cual es exclusivo de Windows 11, ya que también se lanzará para Windows 10. Así que no está claro cómo lo está haciendo Google para llevar los juegos de Android a Windows, pero lo cierto es que lo está haciendo.

De hecho, no tendría haber problema en que Google Play Games para PC se extendiese más adelante su soporte a macOS y Linux, donde a falta de API y controladores, todos los juegos de Android deberían poder ejecutarse de manera nativa. Es decir, podría costar menos ese futuro viaje que el presente, pero en PC Windows es el sistema que manda y el que amortice el esfuerzo.

Sea como fuere, si apenas un mes después de su anuncio oficial se lanzaba la primera beta de Google Play Games para PC, pero beta cerrada y con acceso limitado y restringido a determinados usuarios en determinados mercados de Asia, no fue hasta el pasado agosto cuando el servicio se extendía a nuevos territorios, y no ha sido hasta ahora cuando parece concretar su expansión internacional, aunque de manera limitada igualmente.

Si estás leyendo esta noticia porque te interesa el tema, que sepas que Google Play Games para PC ya se puede probar en Estados Unidos y México, además de en Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Taiwan. Estos son todos los países en los que está presente el servicio y no, no hay novedades ni fechas aproximadas para Europa.

Por lo demás, cuenta quien ha podido probarlo que Google Play Games para PC está muy verde todavía: la sincronización entre dispositivos de los avances de juego funcionaría más o menos bien, pero apenas cuenta con soporte para ejecutar unos 40 juegos. En cuanto a los requisitos para ejecutar la aplicación, no habrían cambiado desde las primeras informaciones

¿Te interesa la propuesta de Google Play Games para PC? De no ser que te encuentres en uno de los países señalados, te va a tocar esperar… Y no, no vas a poder engañar a Google con una VPN, porque tendrás que usar tu cuenta de Google para descargar el cliente y te va a pillar. Pero puedes indicar que te avise cuando esté listo, que a saber cuándo será. Para este 2022 seguro que no.

No parece a priori nada del otro mundo esto de Google Play Games para PC, si de comparar los juegos que hay en una (Android) y otra (PC) plataforma hay, además cuando son muchos los que están en ambas. Pero también son muchos los que no, el ecosistema de juegos para Android ha evolucionado de manera contundente en los últimos años y nos ha dejado con experiencias exclusivas que arrastran a millones de personas.

Por otro lado, Google Play Games para PC, que no para Chromebook o Chrome OS, donde en el medio plazo el soporte para ejecutar aplicaciones y juegos de Android será el estándar, puede servirle al gigante de Internet parea quitarse la espina que les debe haber dejado el fracaso de Google Stadia. Menos da una piedra.