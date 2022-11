Pixar nos muestra un primer avance de Elemental

Con su estreno previsto, al menos en Estados Unidos, para el 16 de junio de 2023, Elemental pretende ser el próximo gran taquillazo de Pixar, un estudio que ya suma varias décadas proponiéndonos una aproximación muy personal a las emociones, y que recupera la senda de otras producciones del estudio de Disney, como Inside Out, WALL-E, Cars, Bichos o la saga que lo inició todo, Toy Story. Me refiero, por supuesto, a llevar las emociones allí donde no las habrímos imaginado: juguetes, coches, insectos… caray, incluso lleva las emociones a las propias emociones, como ocurre en Inside Out.

En este caso, Elemental nos lleva a Ciudad Elemento, una urbe muy poblada, activa y actual pero con una singular diferencia, que probablemente hayas podido deducir a partir de su título. Y es que, efectivamente, sus habitantes no son de carne y hueso. De nuevo Pixar hace un ejercicio de imaginación creativa y, gracias al mismo, nos lleva a un mundo de criaturas formadas por uno de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.

Pero que su composición básica no te haga pensar en llamas y gotas de agua sin más. Como podemos ver en el primer avance de Elemental publicado por Pixar-Disney hace solo unas horas en su canal de YouTube, cada uno de los cuatro elementos permite perfilar criaturas de lo más particulares y complejas que, seguramente, darán lugar a un buen puñado de chistes, juegos y enredos a lo largo de la película. Y es que lo recuerdo de nuevo, hablamos de Pixar, uno de los estudios más creativos en la actualidad.

Las interacciones entre los personajes y, por lo tanto, de sus elementos, jugarán un papel clave en la cinta. Más concretamente su al menos aparente incompatibilidad. Y es que tras mostrarnos el interior de un tren poblado de criaturas que se dirigen a Ciudad Elemento, el tráiler nos muestra a Candela y Nilo, Ember y Wade en su versión original. Como puedes deducir por sus nombre, Candela es una criatura de fuego, mientras que Nilo está compuesto por agua. Y pese a que parece que el interés mutuo surge desde el primer momento, la naturaleza propia de cada uno de ellos actuará como bache en su relación.

Dirigida por Peter Sohn, un veterano de Pixar que ya ha participado, en diferentes roles, en múltiples títulos y otros proyectos del estudio, contará con las voces de Leah Lewis (The Half of It) como Candela, y Mamoudou Athie (Archive 81, Black Box) como Nilo. Dos actores bastante jóvenes (como los personajes que interpretan en Elemental) pero con bastante potencial y que, gracias a su participación en lo último de Pixar, pueden ver como sus carreras experimentan un gran impulso.

A la vista del tráiler, el estudio parece haber vuelto a tocar la tecla correcta, si bien todavía tendremos que esperar algunos meses para confirmarlo. Eso sí, y lo siento pero tengo que decirlo, si al llegar al final de la cinta (acepto que suceda en las escenas intra o post créditos) no se ha hecho ni una sola vez un juego de palabras con el título de la película, y el necesario «querido Watson», me sentiré realmente decepcionado. Pixar, espero que hayas tomado nota.