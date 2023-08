Disney+ subirá de precio y bloqueará las cuentas compartidas

Disney+ subirá el precio de la suscripción y pondrá en marcha ‘medidas enérgicas’ contra el uso de cuentas compartidas siguiendo la medida impopular de Netflix. Lo ha anunciado el CEO de Walt Disney, Bob Iger, en la presentación de resultados trimestrales donde ha intentado tranquilizar a los inversores aún reconociendo que su compañía (y el resto de la industria) se enfrenta a un «entorno desafiante».

Los resultados financieros son mixtos. Por un lado la compañía registró ingresos trimestrales por debajo de lo previsto por los inversores, pero por otro lado los beneficios estuvieron por encima y Bob Iger pronosticó avances para próximos trimestres, una mejora de los ingresos operativos de mil millones de dólares en el negocio de streaming para cerrar el año y alcanzar la rentabilidad en 2024.

Aumento de precios en Disney+

Para ello, Disney+ aumentará precio de sus servicios por segunda vez en 12 meses. Los nuevos precios son para Estados Unidos, pero es seguro que terminarán afectando a todos los mercados. Las nuevas tarifas se aplicarán desde el 12 de octubre y serán las siguientes:

Disney+ (sin publicidad): de 10,99 dólares a 13,99 dólares al mes.

Hulu (sin publicidad): de 14,99 dólares a 17,99 dólares al mes.

ESPN+ (con anuncios): de 9,99 dólares a 10,99 dólares mensuales.

Disney+, Hulu y ESPN+ (con publicidad): de 12,99 dólares a 14,99 dólares.

La compañía también ha presentado un nuevo paquete sin publicidad que sumará Disney+ y Hulu por 19,99 por mes.

En cuanto a los servicios con publicidad, hay mejores noticias para los consumidores ya que ambos servicios (Disney o Hulu) se mantendrán en 7,99 dólares mensuales. Además, expandiendo el servicio, se lanzará en Canadá y en países europeos seleccionados a partir del 1 de noviembre.

Cuentas compartidas. Bob Iger reveló que Disney está «explorando activamente formas de abordar el intercambio de cuentas», señalando que es «un problema real» para seguir creciendo. El ejecutivo aseguró que «una cantidad significativa» de titulares de cuentas comparte sus contraseñas y por ello tomarán medidas que incluirán soluciones técnicas junto con una actualización de los términos y condiciones de Disney+.

¿Colapsarán los servicios en streaming? La medida de Disney+ sigue los pasos de otros como Netflix. El problema es conocido: los consumidores no tienen presupuesto para pagar tantos servicios de suscripción y es que no solo hablamos de entretenimiento multimedia. Hay que pagar todos los que llegan de videojuegos, los de productividad tipo Microsoft 365, los de edición tipo Adobe, los de servicios de almacenamiento en la nube y un largo etc. Tendremos que seleccionar muy mucho.