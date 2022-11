Primeros artes de Splinter Cell Remake

Splinter Cell Remake es, sin duda, una de esos rediseños que llenan de ilusión a la la comunidad que jugó a los originales en su momento. Y es que pese a que fue anunciado a finales del año pasado, lo cierto es que ya existían rumores anteriormente y, sobre todo, una demanda histórica de esta nueva edición por parte de sus seguidores desde hace bastantes años. Y es comprensible, claro, pues no solo fue un éxito en su momento, sigue siendo un título muy recordado tantos años después.

Desde el anuncio de Splinter Cell Remake no se ha producido más información al respecto. Seguramente recordarás que en aquel momento se publicó un vídeo con el anuncio, pero que no contenía ni una sola imagen del remake. Y es que como se aclaró entonces, aún se encontraba en una fase muy inicial, lo que ya nos invitaba a pensar a largo plazo, pero es cierto que en lo que casi ha sido un año, Ubisoft podía haber hecho algún adelanto o, al menos, confirmar si se ha producido algún avance en su desarrollo.

Pero bueno, más vale tarde que nunca y, en un encuentro organizado por la desarrolladora francesa con motivo de los veinte años del lanzamiento de Tom Clancy’s Splinter Cell, que llegó al mercado tal día como hoy pero de 2002, ha mostrado finalmente las primeras imágenes conceptuales de Splinter Cell Remake que, aunque no nos muestran exactamente cómo se verá el juego en pantalla, sí que ilustran las líneas de diseño en las que se están basando los diseñadores y desarrolladores para llevar a cabo este remake.

Basadas en el universo creativo de Tom Clancy (fallecido en 2013), son varias las franquicias que han logrado hacerse con el reconocimiento del público. Destacan, por prolíficas, Ghost Recon y Rainbow Six, pero también la más reciente The Division. Sin embargo, en todo este ecosistema, Splinter Cell había quedado relegada al olvido, pues no se ha publicado ningún título de la misma desde 2013, año en que vio la luz su último juego hasta el momento, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist. Ahora parece que con el lanzamiento de Splinter Cell Remake, Ubisoft pretende retomar la franquicia, con nuevos títulos en el futuro.

Como decía antes, no es mucho lo que se sabe del Splinter Cell Remake, salvo que está siendo desarrollado con Snowdrop, el mismo motor empleado por la desarrolladora francesa para otro de sus títulos más esperados, Avatar: Frontiers of Pandora. Probablemente todavía tendremos que esperar bastante tiempo, por lo tanto, para volver a ponernos a los mandos de Sam Fisher, tal y como empezamos a hacer hace hoy veinte años.

Imágenes: Ubisoft vía DSOG