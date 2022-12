NVIDIA anuncia nuevos juegos compatibles con DLSS y GeForce Now

NVIDIA ha hecho diversos anuncios en torno a sus productos, más concretamente DLSS y GeForce Now. Lo nuevo son principalmente títulos que han incorporado soporte para la tecnología de supersampling o que han empezado a ser soportados a través del servicio de videojuegos vía streaming del gigante verde.

Para empezar, tenemos la adopción de DLSS 3 por parte de algunos títulos destacados, entre ellos Need for Speed Unbound, Warhammer 40,000 Darktide, Portal with RTX (este es un DLC creado para exprimir las capacidades de las tecnologías de NVIDIA), Jurassic World Evolution 2 y el todavía popular The Witcher 3: Wild Hunt, que implementará el soporte de DLSS 3 y trazado de rayos el 14 de diciembre de 2022.

Por otro lado, DLSS 2 llegará con el lanzamiento de Firefighting Simulator, a Marvel’s Midnight Suns junto con el trazado de rayos el 2 de diciembre, a Choo-Choo Charles el 9 de diciembre y a Blacktail el 15 de diciembre. Recordamos que DLSS 3 solo está disponible para la última generación de gráficas de NVIDIA, Ada Lovelace o RTX 4000, así que los poseedores de una RTX 3000 (Ampere) o RTX 2000 (Turing) solo pueden habilitar hasta la versión 2 de la tecnología de supersampling.

La biblioteca de videojuegos compatibles con GeForce Now ha sido ampliada con los siguientes títulos: The Knight Witch (Steam), Warhammer 40,000: Darktide (Steam), Fort Triumph (Gratis en Epic Games Store del 1 al 8 de diciembre), Battlefield 2042 (Steam y Origin), Alien Swarm: Reactive Drop (Steam) y Stormworks: Build and Rescue (Steam). Durante el transcurso del mes de diciembre de 2022 se sumarán los siguientes:

Marvel’s Midnight Suns (Steam)

Art of the Rail (Steam)

Swordship (Steam)

Knights of Honor II: Sovereign (Steam)

Chained Echoes (Steam)IXION (Steam)

Togges (Steam)

SAMURAI MAIDEN (Steam)

Wavetale (Steam)

Master of Magic (Steam)

BRAWLHALLA (Ubisoft Connect)

Carrier Command 2 (Steam)

Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam)

Dakar Desert Rally (Epic Game Store)

Dinkum (Steam)

Floodland (Steam)

Project Hospital (Steam)

Los usuarios pueden sacar el máximo partido a títulos como Marvel’s Midnight Suns y Need For Speed Unbound con la última versión del controlador Game Ready, el cual se encarga de proporcionar optimizaciones para una gran cantidad de juegos con el objetivo de mejorar la experiencia.