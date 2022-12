Seguimos los hilos y si hoy mismo recogíamos la noticia del lanzamiento de Chrome 108 como el primero de los derivados de Chromium en publicar su actualización mensual, Brave 1.46 va a ser el segundo, aunque el foco de sus novedades está puesto en otro sitio: Brave News.

¿Y qué es Brave News, te preguntas? Se trata de la sección de noticias que incorpora el navegador en su página de nueva pestaña, una al estilo de Google Discover, pero con fuentes escogidas por el usuario y respetuosa con la privacidad de este. De hecho, Brave insiste en ello: el algoritmo de recomendación de noticias es de código abierto y se ejecuta localmente en el dispositivo, ningún dato sale fuera del navegador en ningún momento.

Esta nueva versión de Brave gira en torno a Brave News, sí, incluyendo la ampliación de las opciones de personalización de esta característica, así como la amplicación en el soporte de localización. Dicho con otras palabras, Brave News ya está adaptado a España, además de a otros países como México, Canadá, Brasil o Reino Unido, lo cual significa que se han añadido un montón de sitios para seguir con apenas un clic.

No obstante, la preselección de sitios o fuentes destacadas es mediocre, muy mainstream en torno a los grandes medios digitales y en ese aspecto deja un poco que desear, aunque por ahí está MuyComputer, que nunca está de más (!) y siempre queda la posibilidad, preferible se mire como se mire, de añadir fuentes propias por dominio o mediante RSS, si bien Brave no reemplaza la funcionalidad de un cliente de RSS.

Brave News, su motor de búsqueda, al menos, está ahora potenciado por Brave Search, el servicio de la casa y del que ayer mismo nos hacíamos eco a razón de la introducción de anuncios y un plan premium.

Hablando de anuncios, quizás lo peor de Brave News es que incluye sus propios anuncios, una molestia no deseada de la que te puedes librar eliminando todas las fuentes desatacas. Luego ya vas añadiendo una a una las que desees y no parece que vuelva a aparecer la publicidad, aunque no podemos garantizar si así se soluciona del todo o no. Por el momento, no hay una opción clara con la que desactivarlo.

Asimismo ,Brave permitirá añadir fuentes a Brave News a través de un indicador RSS en la barra de direcciones al visitar un sitio con soporte. Sin embargo, está función todavía no se ha extendido al grueso de los usuarios del navegador, llegará próximamente.