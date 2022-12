Elon Musk busca inversores para Twitter

La historia de Elon Musk con Twitter nos sigue regalando situaciones razonablemente sencillas de explicar pero singularmente difíciles de entender. Que todo empezó como una bravata que al final se le fue de las manos es algo que, a estas alturas, ya parece poco o nada discutible. Y que muchos de los pasos que ha dado desde entonces hasta ahora responden más a la visceralidad que a la lógica es algo que va en el mismo pack, que es indivisible, como los yogures en el supermercado.

Seguramenre recordarás que, tras firmar el compromiso de compra, prácticamente de inmediato empezó a atacar al que era entonces el equipo directivo. ¿Su objetivo? Él mismo lo desveló poco tiempo después: forzar una bajada en el precio de compra. En ese momento terminó de quedar claro que Elon Musk era plenamente consciente de que el precio de 54,20 dólares por acción estaba muy por encima del valor óptimo de los títulos. Dicho de otra manera, no solo se había metido en una compra que no quería hacer, además estaba pagando un precio muy por encima del adecuado.

De nada le sirvieron aspavientos y pataletas, Twitter decidió demandar y, ante las más que malas perspectivas en lo judicial, a Elon Musk no le quedó más remedio que dar marcha atrás y completar la compra en los términos acordados inicialmente, unos términos bastante lesivos para sus intereses económicos. Desde entonces, tras su llegada a la dirección de Twitter, el caos se ha apoderado de la gestión de la red social, como te hemos ido contando puntualmente. Desde despidos masivos hasta censura (sí, de la mano del que se erigió como sursum corda de la libertad de expresión) a periodistas que publicaron textos críticos con él. Hipocresía en estado puro, nada nuevo bajo el sol.

Sea como fuere, lo que verdaderamente preocupa a Elon Musk son sus cuentas y, como podemos leer en The Verge, ahora está buscando a inversores interesados en comprar parte de sus acciones de Twitter. ¿Y a qué precio está ofreciendo los títulos a los potenciales interesados? Sí, efectivamente, a los 54,20 dólares a los que él los adquirió. Algo que podría tener sentido, de no ser porque él mismo lleva meses dejando claro que compró muy por encima del precio óptimo, lo que no parece una buena estrategia comercial.

Y es que imagina un vendedor de coches de segunda mano que compra (para revender) un coche de determinada marca. Paga, pongamos 15.000 euros, bastante más de lo que debería y, durante meses, publica varios vídeos en su canal de YouTube explicando todas las razones por las que es un coche horrible, que está en un estado horrible y que le ha provocado una sensación horrible. Y un día lo lleva a un taller para cambiar su pintura y, tras ello, intenta venderlo por 18.000 euros. ¿A que algo no encaja?

Si hay alguien que se ha esforzado, durante los últimos meses, en dejar claro que el valor de Twitter está muy por debajo del precio pagado por Elon Musk para hacerse con la red social, sin duda esa persona ha sido el propio Musk. Y quizá, precisamente por eso, ahora lo vaya a tener un tanto complicado para encontrar esos potenciales inversores que alivien su situación económica. Una muestra más, y ya van unas cuantas, de que las decisiones en Twitter se están tomando visceralmente, lo que en estos casos siempre es un error.