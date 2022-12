Ubisoft transfiere juegos de Stadia a Ubisoft+

El reloj sigue corriendo. Como ya te contamos en septiembre, Google Stadia cerrará sus puertas el próximo 18 de enero, dentro de menos de un mes. En ese momento Google «apagará» los servidores (lo entrecomillo porque, en realidad, y con toda probabilidad, será reasignar esas máquinas a otras funciones) y, eso sí, todo su contenido se perderá… sí, como lágrimas en la lluvia. No vamos a volver a entrar en el análisis de lo ocurrido, pues ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, ahora (desde septiembre, en verdad) es el tiempo de intentar reducir el impacto de este cierre entre los usuarios del servicio.

A este respecto, y desde el primer momento, Google se comprometió a una política de reembolsos realmente generosa, pues no solo se devuelven los importes pagados por los juegos, también se compensa por las compras de hardware relacionado con el servicio y que no se tendrá que devolver, como el controlador de Stadia y los Chromecast que se incluían en algunos packs especiales, como el que ofreció la compañía en el lanzamiento de Cyberpunk 2077.

Hace ya unas semanas que Google inició los reembolsos, e incluso llegó a devolver, en este caso por error, algunas cuotas pagadas por Stadia Pro, la modalidad de suscripción del servicio. Y también sabemos que están trabajando para hacer que la conectividad Bluetooth de los mandos se pueda emplear con otras aplicaciones y servicios. Algo que deseamos fervientemente todos los usuarios que tenemos uno, ya que realmente es un muy buen mando, que no merece acabar convertido en un pisapapeles.

Ahora bien, parece que no todas las desarrolladoras y distribuidoras están actuando de igual modo. Según podemos leer en The Verge, Ubisosft, sin aviso previo, ha empezado a transferir títulos de Google Stadia a Ubisoft+, el servicio de suscripción de la desarrolladora y distribuidora francesa. Lo que no se ha aclarado, al menos de momento, es si solo se ha transferido la «titularidad» de los juegos, o si también ha sido posible trasladar todo el contenido asociado a los mismos, principalmente las partidas guardadas.

Esta migración tampoco ha sido masiva, al menos de momento, algo que podemos asociar a que los usuarios tuvieran conectadas, o no, sus cuentas en Stadia y en Ubisoft+, y parece que tampoco afecta a todos los títulos de Ubisoft que estaban presentes en el catálogo de Stadia. Así, a falta de una comunicación al respecto por parte de Google, Ubisoft o de ambas, da la sensación de que este sistema de transferencia debe encontrarse en fase de pruebas. Ahora bien, y dado que los usuarios que han visto aparecer los títulos en sus cuentas de Ubisoft+ no han recibido reembolsos por sus compras, parece probable que en este caso Ubisoft haya optado por proporcionar acceso al juego, evitando que Google tenga que transferir el importe de sus compras a los jugadores.