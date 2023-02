OnePlus 11 Concept aparece antes del MWC

OnePlus 11 Concept es una versión especial de la última serie de smartphones del fabricante. Antes de su presentación oficial en el Mobile World Congress 2023, nos llega un adelanto de lo que podemos esperar.

Cuando OnePlus presentó su nueva serie 11 a comienzos de mes avanzó que «había una cosa más» en camino. Y sería una variante de la línea principal. La marca no es ajena al desarrollo de móviles conceptuales y algo de ello vimos en el OnePlus 8T Concept, a modo de patrón de vidrio que cambiaba de color en la parte posterior. La fina película debajo del vidrio que cambiaba de color reaccionaba, por ejemplo, a los cambios de voltaje. Antes de ese modelo, había presentado un material de vidrio electrocrómico que hacía que las lentes de la cámara fueran invisibles.

Este tipo de ‘conceptos’ se desarrollan como innovación de diseño y muestra de ingeniería, pero no siempre terminan llegando al mercado. Esperemos que el modelo que nos ocupa sí lo haga, pero aportando algo distinto que, de momento, desconocemos más allá de los cambios estéticos propuestos que parecen seguir el camino del Nothing Phone. Causalmente, el fundador de Nothing Phone también lo fue de OnePlus.

El OnePlus 11 Concept muestra unas «tuberías azules heladas que recorren toda la parte posterior del teléfono, casi como si tuviera su propia serie de vasos sanguíneos», explica la compañía. Desconocemos para qué se usará eso…

Esta iluminación LED azul que ves en las imágenes como patrón en forma de onda, también se extiende al marco del sistema de cámaras principal. Tampoco sabemos si es meramente un cambio estático, aunque suponemos que la luz y el color podría ser controlado por el usuario.

Y poco más… Por lo que vemos, las cámaras son las mismas del OnePlus 11 estándar con una configuración triple (50MP + 32MP + 48MP), al igual que la pantalla, una AMOLED de alta resolución con 6,7 pulgadas del OnePlus 11. No se conoce si hay cambios debajo del capó, pero será difícil mejorar teniendo en cuenta que el terminal es ya de por sí impresionante y monta lo máximo que puede equipar, el SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm en configuraciones que pueden escalar hasta los 16 Gbytes de memoria RAM.

El lunes 27 se presentará oficialmente en el MWC 2023 y ya te comentaremos. Realizaremos un gran despliegue de la feria de Barcelona. ¡No te lo pierdas!