Larian Studios ha celebrado un evento State of Play para presentar las últimas novedades de Baldur’s Gate 3, uno de los videojuegos más esperados para 2023. El anuncio más importante ha sido (por fin, porque llega bastante retrasado sobre lo previsto) el de la fecha de lanzamiento, 31 de agosto, aunque también hemos podido conocer un nuevo tráiler de gameplay, detalles de las ediciones del juego, el modo cooperativo a pantalla completa y la compatibilidad con mandos de juego.

Baldur’s Gate 3 supondrá el regreso de una saga que recordarán bien los más viejos del lugar, porque el original desarrollado por Bioware a finales del siglo XX revitalizó el género de los juegos de rol por ordenador como ningún otro, estableció nuevos estándares para los RPG fantásticos y permitió la llegada de otros títulos de gran calidad como Planescape: Torment, Icewind Dale o la segunda parte, Baldur’s Gate II, que usaban su mismo motor Infinity Engine.

Después de meses de rumores, fue confirmado por Google para su hoy desaparecido servicio Stadia y estrenado a lo grande en el PAX East de 2020. En ese momento conocimos que el desarrollador elegido para resucitar el juego era Larian Studios, un estudio independientes especializado en RPG, que había dejado muy buenas sensaciones con los Divinity Original Sin.

¿Cómo es Baldur’s Gate 3?

El juego se ha retrasado bastante sobre lo previsto, aunque hemos podido seguir su desarrollo gracias al «acceso anticipado» que se publicó en Steam. En este artículo especial te ofrecimos un primer vistazo del juego y todo lo que dijimos entonces se mantiene.

Baldur’s Gate 3 está basado en las reglas de la Quinta Edición de Dungeons & Dragons, por lo que sus opciones de clase y raza (así como sus habilidades únicas) se copian casi directamente del material de origen. Se puede personalizar casi todo lo relativo a la clase y para los que no disfrutan con ello se podrá seleccionar directamente un personaje preestablecido para comenzar el juego más rápidamente.

A diferencia de Divinity: Original Sin 2, no habrá marcha atrás en esta elección y el personaje estará fuertemente influenciado por su elección, si bien su personalidad podrá concretarse con su comportamiento en el juego, opciones de diálogo y toma de decisiones.

Un gran cambio lo vemos en el modo de combate ya que está basado en turnos, en contraste con los Baldur’s Gate 1 y 2 que lo desarrollaban en tiempo real con pausa. No sabemos si (como se había rumoreado) en la versión final habrá la opción de elegir varios modos de combate, en tiempo real o por turnos, pero parece que la decisión está tomada. Lo que sí hemos visto es que podremos escabullirnos de los enemigos si contamos con habilidades de sigilo, nos movemos a sitios específicos o la zona es lo suficientemente oscura, apagando antorchas o candelabros.

Otra característica interesante de Baldur’s Gate 3 es su cámara de diálogo única, similar a la usada por Bioware. En lugar de ver a tus personajes ponerse rígidos durante el diálogo como en los juegos de Divinity, Baldur’s Gate 3 acerca la cámara, permitiendo que los NPC muestren un rango completo de movimiento. Pueden interactuar con su entorno durante los diálogos y mostrar animaciones faciales complejas (incluida la sincronización completa de los labios).

Es otro cambio con respecto a lo que Larian ha producido en el pasado, pero que hace que el juego se sienta más dinámico e inmersivo. Ello es especialmente impresionante debido a la gran cantidad de opciones de diálogo disponibles. Durante cualquier conversación, el jugador tendrá entre cuatro y seis opciones. la mayoría estarán influenciadas por el propio personaje que seleccionamos al comienzo, pero también habrá opciones «genéricas» y basadas en clases.

En resumen. El juego tiene un aspecto magnífico, con gráficos, iluminación y animaciones muy mejoradas respecto a Original Sin 2 y no digamos ya frente a un juego original de 1998. Se nota que Larian está haciendo todo lo posible para mantenerse fiel al material fuente de D&D, si bien las animaciones, el movimiento y los sistemas de orientación en el mapa son casi un calco de su último Divinity.

Ello es así porque el estudio ha hecho suya la saga (no podía ser de otra manera) y como ya se anunció el juego no es un mero «Baldurs Gate en 4K». Quizá algunos puristas pueden considerar que algunas decisiones de diseño, combate e interfaz están más cerca de Original Sin que del propio Baldurs Gate. Yo soy uno de ellos y personalmente me gusta. Veremos la versión final.

Nuevo tráiler y detalle de las ediciones

Larian ha publicado un nuevo tráiler gameplay que nos muestra a uno de los principales antagonistas. Es el General Ketheric Thorm, un «invencible» nigromante que comanda un ejército de muertos con destino a la ciudad de Baldur’s Gate y que para la ocasión está interpretado por el actor J.K. Simmons. Hay que decir que las voces del juego solo estarán disponibles en inglés, mientras que interfaz y subtítulos sí estarán disponibkes en varios idiomas incluyendo español. En los próximos meses conoceremos otros dos de los antagonistas con los que tendremos que lidiar.

El último tráiler de Baldur’s Gate 3 también incluye varias revelaciones en cuanto a jugabilidad:

Modo cooperativo a pantalla compartida : ¡juega con hasta dos personas en una PS5 usando el modo cooperativo a pantalla partida, o juega con hasta cuatro personas en línea!

: ¡juega con hasta dos personas en una PS5 usando el modo cooperativo a pantalla partida, o juega con hasta cuatro personas en línea! Compatibilidad con mando: Baldur’s Gate 3 solo ha tenido soporte para la jugabilidad con ratón y teclado durante su fase Early Access en Steam, pero el nuevo tráiler ofrece un primer vistazo a qué esperar de la compatibilidad total con mando cuando el juego se lance.

Ediciones del juego

El desarrollador ha aprovechado para detallar el contenido de las ediciones del juego, que estarán disponibles para PC Windows, macOS y PS5.

La Edición Deluxe de Baldur’s Gate 3, enteramente digital, contiene:

Pack de canciones de bardo reproducibles que incluyen temas de Divinity: Original Sin 2.

Apariencia de dado exclusiva dentro del juego.

Un saco de aventurero/a que contiene suministros para ayudarte a empezar el viaje con buen pie.

Descargas digitales de la banda sonora original de Baldur’s Gate 3, libro de arte y hojas de personajes.

72 horas de acceso anticipado al Acto I de Baldur’s Gate 3, que empieza el 28 de agosto de 2023 (PS5).

Pack de objetos inspirados en Divinity: Original Sin II: Máscara del Cambiaformas; Capa del Príncipe Rojo; Laúd del Bardo ‘Merryweather’; Aguja del Pícaro Forajido; Bicornio de la Bestia Marina y Pinturas de Rivellon.

La Edición Coleccionista de Baldur’s Gate 3 incluye:

Una copia digital de la Edición Deluxe de Baldur’s Gate 3.

Hoja de stickers personalizados.

Figura de escena de batalla: ‘Azotamentes VS Drow’ de 25cm.

Libro de arte de tapa dura de 160 páginas.

Mapa de tela de Faerûn.

Un set de hojas de personaje de origen inspirado en D&D.

Llavero de metal de parásito.

Pack de sobres sellados de Magic: The Gathering.

Dado de 20 con inscripciones metálicas de Baldur’s Gate 3, ¡además de una versión idéntica dentro del juego!

Certificado de autenticidad.

Tiene muy buena pinta esta edición para coleccionistas, pero debes saber que tiene un precio de 259,99 euros para PC y PS5. A través de la pre-compra, quien la adquiera también recibirá los contenidos de la Edición Deluxe, que para PlayStation 5 también incluye 72 horas de acceso anticipado al Acto I antes del lanzamiento. Todas las pre-compras se enviarán a tiempo para el lanzamiento.

El juego está disponible en fase de «acceso anticipado» en su versión para PC. Se puede comprar en Steam por 59,99 euros. Todas las personas que participen en la versión Early Access en PC (incluyendo a cualquiera que compre el juego desde ahora hasta el lanzamiento) verán su juego automáticamente mejorado a la Edición Deluxe.

Baldur’s Gate 3: requisitos de hardware

Steam ha actualizado la página del juego para incluir los requisitos de hardware oficiales. Larian dijo que intentaría reducirlos con el tiempo a medida que optimizaba el juego, pero ha sido todo lo contrario, han aumentado, especialmente en espacio en disco.

Mínimos:

SO: Windows 10 64-bit – macOS 10 o superior

Procesador: Intel i5-4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTX 970 / AMD RX 480 GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

Recomendados:

SO: Windows 10 64-bit – macOS 10 o superior

Procesador: i7 8700K / AMD r5 3600

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

Hay que decir, después de haber jugado la versión anticipada, que los requisitos mínimos son demasiado justos y no te van a permitir disfrutar de una buena experiencia con el juego. No es un shooter, pero necesita un buen nivel de hardware, especialmente en gráfica y almacenamiento.

Baldur’s Gate 3 estará disponible a partir del 31 de agosto de 2023 para Windows, macOS y PS5. Muy esperado como digno sucesor de una serie mítica que revitalizó en su momento los juegos de rol por ordenador.