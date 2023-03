Windows 11 pierde un 10% de rendimiento en juegos con VBS activado

La tecnología VBS es una función de seguridad que ayuda a proteger el sistema operativo frente al malware, pero como ya os hemos contado en ocasiones anteriores puede hacer que Windows 11 pierda rendimiento, y de forma bastante notable, sobre todo en juegos. Por ello, en nuestra guía dedicada a cómo mejorar el rendimiento de Windows 11 os recomendamos desactivar dicha tecnología.

Obviamente al desactivar la tecnología VBS estamos sacrificando una capa de seguridad para mejorar el rendimiento, ¿pero realmente vale la pena? Si hablamos de una empresa o de un profesional que trabaja con datos sensibles desde luego que merece la pena tenerla activada, pero en el caso de un usuario particular no es así, porque al final no marca una diferencia importante ni resulta indispensable, y eliminaremos un lastre importante.

Llegados a este punto es probable que te estés preguntando hasta qué punto marca una diferencia desactivar el VBS en Windows 11, y gracias a un análisis muy completo que ha realizado Tom´s Hardware te podemos dar una respuesta clara y directa. La diferencia de rendimiento en juegos entre activar y desactivar dicha tecnología puede ser de hasta un 11,2% en la tasa media, y de hasta un 37,7% en la tasa mínima.

Fijaos bien en la imagen adjunta, en ella podéis ver los datos de rendimiento en 15 juegos diferentes utilizando una GeForce RTX 4090 con diferentes configuraciones gráficas y resoluciones. Con VBS desactivado Microsoft Flight Simulator obtuvo 168,8 FPS en 1080p y calidad alta, y 151,9 FPS con esa misma configuración y VBS activado. La caída de rendimiento es de un 11,2%.

Total War Warhammer 3, bajo DirectX 11, registró una tasa mínima de 113,4 FPS en 1080p con calidad máxima manteniendo VBS desactivado. Al activar VBS el mínimo de FPS pasó a ser de 82,3 FPS, lo que representa una caída del 37,7%. En otros juegos las caídas son menos marcadas, pero al final podemos apreciar claramente que el impacto de esta tecnología es mayor en las tasas mínimas de FPS que en las tasas medias.

No obstante, es importante que tengáis en cuenta que el equipo que han utilizado en estas pruebas era tenía una configuración tope de gama, y es que esa GeForce RTX 4090 estuvo acompañada de un Intel Core i9-13900K, lo que significa que va sobrado en juegos. Si se hubiesen hecho esas mismas pruebas con un PC más modesto, y más limitado a nivel de CPU, los resultados habrían sido distintos, y estoy convencido de que el impacto de tener activado VBS habría acabado siendo mayor.

La conclusión que debemos sacar de esto es más sencilla y simple de lo que parece. Si vamos a utilizar nuestro PC para jugar, es recomendable desactivar VBS, ya que disfrutaremos de un mayor rendimiento y no estaremos haciendo un sacrificio importante. Si nuestro objetivo principal no va a ser jugar, y si vamos a dar un uso de tipo profesional al PC o portátil, sí que sería recomendable mantener activado VBS, como os hemos comentado al principio de este artículo. Podéis dejar cualquier duda que tengáis en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.