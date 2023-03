Feliz día del padre, Babbage, Turning, Von Neumann...

El 19 de marzo, día de San José, es el dedicado en España (desconozco si también en otras geografías) a celebrar el día del padre, una jornada dedicada a honrar a nuestros progenitores y, si tenemos descendencia, también ha recibir dichas loas por parte de nuestros vástagos. Regalar (y/o recibir) una camisa, una colonia o, con un poco de suerte, alguno de los múltiples regalos que, desde aquí, te hemos ido recomendando estos últimos días y disfrutar de una comida familiar es la parte más visible de la fiesta, pero en vedad lo más importante del día del padre es (o al menos deberías ser) hacer un ejercicio de memoria, de recordar todo lo bueno y de darles las gracias, si todavía están aquí, o de recordarlos con todo el cariño del que se hicieron acreedores en vida.

Así pues, lo suyo es empezar felicitando a todos los padres por su día. Eso incluye, por supuesto, a todos los que nos leéis. Lo siguiente es recordaros que no olvidéis felicitar a los vuestros a lo largo del día. Y una vez que ya hemos cumplido con los lazos más cercanos, llega el momento de recordar a otros padres que, además de haberlo sido (en algunos casos) de descendencia humana, también lo son de creaciones que nos han acompañado, desde entonces, en nuestras vidas.

Estamos en MuyComputer, así que hablando de estos últimos, creo que tiene todo el sentido aprovechar el día del padre para recordar a todos aquellos que, de una u otra manera, contribuyeron de manera decisiva a la creación y evolución de la informática. Personas que, probablemente, no podían imaginar hasta dónde llegaría la evolución de su obra, y que hoy merecen ser recordados como los padres de la informática.

No se me escapa, por supuesto, que la historia de la informática la han escrito hombres y mujeres, pero dado que hoy es el día del padre, nos centraremos en los varones, y recordaremos a las madres de la informática el día de la madre, el domingo 9 de mayo, así que no te pierdas tampoco sus historias, pues seguro que te gustarán.

Así pues, vamos con una selección de los padres de la informática. Es posible, especialmente si eres conocedor de la misma, que eches de menos algún nombre. He tenido que hacer una selección para que la lista no fuera interminable, pero si quieres destacar a alguien que no está en la lista, te invito a hacerlo en los comentarios, me encantará leerlo.

Charles Babbage

No podíamos empezar con otra persona, pues Babbage (1791-1871) sentó las bases de la computación tal y como la conocemos hoy en día… ¡y lo hizo durante la primera mitad del siglo XIX! Matemático, inventor y científico británico nacido en 1791, Babbage es conocido por su trabajo en la invención de las máquinas analíticas y diferenciales, que fueron los primeros intentos de crear una computadora mecánica programable. Su trabajo en la creación de la máquina analítica, que utilizaba tarjetas perforadas para almacenar información y controlar el flujo de operaciones, estableció los fundamentos de la informática moderna. Aunque Babbage nunca logró construir completamente ninguna de sus máquinas, sus ideas y diseños sentaron las bases para el desarrollo de la tecnología que hoy en día utilizamos en la informática.

Joseph Marie Jacquard

No es un nombre tan recordado como otros que encontramos en esta lista, pero su trabajo fue una de las primeras implementaciones prácticas del uso de soporte de memoria para la automatización de procesos. Jaquard (1752-1834) fue un inventor francés que desarrolló el telar mecánico programable, también conocido como el telar de Jacquard. Esta máquina utilizaba tarjetas perforadas para controlar los patrones de tejido, lo que permitía la producción en masa de telas con diseños complejos y detallados. La invención de Jacquard fue un gran avance en la tecnología textil, ya que antes de su telar, los patrones debían ser tejidos manualmente, lo que era un proceso lento y costoso. El telar de Jacquard tuvo un gran impacto en la industria textil y sentó las bases para la automatización en la producción de telas y en el desarrollo de la informática.

Alan Turing

Sin duda, el de Turing es uno de los nombres más conocidos de esta lista, y uno de los que todo el mundo coincide en que deben ser felicitados el día del padre. Turing (1912-1954) fue un matemático británico que es considerado uno de los padres de la computación moderna. En 1936, publicó un artículo que sentó las bases teóricas de la computación, estableciendo el concepto de la máquina de Turing, un dispositivo hipotético que se convertiría en el modelo para la computadora digital moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó para el gobierno británico en Bletchley Park como criptógrafo y desempeñó un papel crucial en la decodificación de los códigos nazis. Su trabajo en la creación de una máquina para descifrar códigos, conocida como la máquina de Turing-Bombe, permitió a los Aliados obtener información vital para la guerra.

A pesar de sus importantes contribuciones a la informática y la criptografía, Turing fue perseguido y condenado por su homosexualidad, que en esa época era ilegal en el Reino Unido. En 1952, fue procesado y sentenciado a castración química. Turing se quitó la vida en 1954 tras comer una manzana que previamente había rociado con cianuro, y no fue hasta 2009 que el primer ministro británico Gordon Brown se disculpó públicamente en nombre del gobierno por la manera en que fue tratado Turing. En 2013, la Reina Isabel II lo indultó póstumamente por su condena por homosexualidad.

John von Neumann

Su nombre aparece ligado al pasado de la informática, pero también a su presente. John von Neumann (1903-1957) fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó importantes contribuciones en diversos campos, incluyendo la física, la informática y la economía. Von Neumann es conocido por su trabajo en la creación de la arquitectura de los sistemas modernos, ya que propuso el concepto de un programa almacenado, lo que permitía que las instrucciones de la computadora se almacenaran en memoria junto con los datos. Von Neumann fue un prolífico escritor y recibió numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la ciencia y la tecnología.

Claude Shannon

Quizá te sorprenda pero, ¿sabes que estamos hablando del padre del bit? Shannon (1916-2001) fue un matemático y ingeniero eléctrico estadounidense que realizó importantes contribuciones en el campo de la teoría de la información y la comunicación. En 1948, publicó un artículo que estableció las bases de la teoría de la información, en el que introdujo la idea del bit como la unidad básica de información. También desarrolló la teoría matemática de la comunicación, que permitió cuantificar la capacidad de un canal de comunicación para transmitir información sin errores. Shannon también hizo importantes contribuciones en el campo de la criptografía y la teoría del control. Dime si no se merece ser felicitado el día del padre de la informática.

Konrad Zuse

Antes de la llegada de la electrónica, la electromecánica también jugó un papel clave en la escritura de los primeros días de la informática. Zuse (1910-1995) fue un ingeniero alemán que construyó la primera computadora programable completamente automática, conocida como la Z3, en 1941. La Z3 utilizaba un sistema binario de numeración y estaba construida utilizando relés eléctricos. La máquina permitía realizar cálculos complejos y programar tareas específicas, sentando las bases para el desarrollo de la informática moderna. Zuse también desarrolló el primer lenguaje de programación de alto nivel, el Plankalkül, en 1945. Zuse recibió numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la informática y la tecnología.

John Atanasoff

¿Sabes que el primer ordenador digital se empezó a construir en 1937? Atanasoff (1903-1995) fue un físico y matemático estadounidense de origen búlgaro que desarrolló, junto a Clifford Berry, la primera computadora electrónica digital, conocida como el Atanasoff-Berry Computer (ABC). En 1937, comenzaron a trabajar en el diseño del ABC, que utilizaba un sistema binario de numeración y circuitos electrónicos para realizar cálculos matemáticos. El ABC se convirtió en el primer sistema de computadora electrónico digital en utilizar circuitos electrónicos en lugar de ruedas dentadas y engranajes para realizar cálculos. Aunque el ABC nunca se construyó completamente, sentó las bases para el desarrollo de la computación electrónica moderna. Atanasoff recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en informática y física.

Maurice Wilkes

¿te imaginas un PC, o cualquier otro dispositivo electrónico sin sistema operativo? Maurice Wilkes (1913-2010) fue un científico británico que realizó contribuciones clave al desarrollo de la informática. En 1949, dirigió el equipo que construyó la EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), la primera computadora electrónica de uso general en Gran Bretaña. Wilkes también fue pionero en el uso de tubos de vacío y transistores para la construcción de computadoras y desarrolló el primer sistema operativo, el EDSAC Operating System (EOS), en 1951. En 1967, fundó el Computer Laboratory de la Universidad de Cambridge, que se convirtió en un centro de investigación líder en el campo de la informática y la computación. Wilkes recibió numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la informática.

Edsger Dijkstra

La programación es un elemento clave de la historia de la informática. Dijkstra (1930-2002) fue un científico holandés que realizó importantes contribuciones a la teoría y práctica de la programación y la informática. En 1959, propuso el algoritmo de Dijkstra, una técnica para encontrar el camino más corto entre dos nodos en un grafo, que ha sido ampliamente utilizado en la planificación de rutas en redes de transporte y comunicaciones. Dijkstra también fue un defensor de la programación estructurada y desarrolló el concepto de semáforos, un mecanismo de sincronización para la gestión de procesos en sistemas operativos. En 1972, recibió el Premio Turing, el más prestigioso en el campo de la informática, por sus contribuciones a la teoría de la programación y la computación.

Dennis Ritchie

Aquí nos encontramos con otro de los nombres más populares y reconocidos de esta lista del día del padre. Ritchie (1941-2011) es reconocido como un padre de la informática por su trabajo en el desarrollo del sistema operativo Unix y el lenguaje de programación C. En la década de 1960, Ritchie formó parte de un equipo de investigación en Bell Labs que creó el sistema operativo Multics. Posteriormente, trabajó en el desarrollo de Unix, un sistema operativo multiusuario (algo visionario, en aquel momento) que se convirtió en un estándar de facto en el mundo de la informática. En la década de los 70 Ritchie creó el lenguaje de programación C, que se convirtió en uno de los lenguajes de programación más populares de la historia. En 1983, Ritchie recibió el Premio Turing, junto con Ken Thompson.

Douglas Engelbart

Cada vez que empleas el ratón, que se muestra una ventana en pantalla, que envías o recibes un email, que haces click en un enlace y mucho más, estás empleando tecnologías que ya fueron planteadas en un evento histórico de la historia de la informática: la madre de todas las demos. A finales de 2020, se subastó uno de los objetos que formaron parte de la misma, y este genio fue el responsable de dicho evento. Douglas Engelbart (1925-2013) fue un científico estadounidense conocido por sus importantes contribuciones al desarrollo de la informática y las interfaces de usuario. Engelbart recibió numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la informática, incluyendo la Medalla Nacional de Tecnología y el Premio Turing.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

Sí, hasta ahora hemos hablado de personas, pero sin duda el ENIAC es merecedor de una felicitación por el día del padre, pues podemos verlo como el predecesor de todos los ordenadores modernos. Fue el primer ordenador digital electrónico de propósito general. Fue diseñado y construido en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, para ser utilizado por el ejército estadounidense en el cálculo de trayectorias de proyectiles. El ENIAC se construyó utilizando más de 17.000 tubos de vacío y ocupaba una habitación completa, con un peso de más de 27 toneladas. Fue capaz de realizar cálculos a una velocidad de 5000 sumas y restas por segundo, lo que lo convirtió en una herramienta imponente, en su momento, para la realización de cálculos científicos y matemáticos.

El ENIAC marcó un hito en la historia de la informática, y sentó las bases para el desarrollo de la computación electrónica moderna. A pesar de sus limitaciones en términos de tamaño y capacidad, el ENIAC se utilizó durante muchos años para realizar cálculos científicos y matemáticos complejos, y contribuyó significativamente al avance de la ciencia y la tecnología en los años posteriores a su creación.

Imagen de apertura: United States Army