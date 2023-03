Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXLXIV)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer, todo un clásico donde encontraréis los artículos más relevantes de los últimos siete días a un solo clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos ánimo con la semana.

GIGABYTE AORUS 17X (2023) análisis: potencia extrema. Analizamos el nuevo portátil tope de gama de GIGABYTE, un equipo muy potente que cuenta con una configuración de hardware impresionante, y que es capaz de ofrecer un rendimiento que hasta hace poco habría sido impensable en un ordenador portátil. No te pierdas esta prueba completa con datos de rendimiento, temperatura y autonomía.

Ofertas especiales para el Día del Padre en PcComponentes: hazle un regalo especial y ahorra. Si lo has dejado para última hora no te preocupes, todavía estás a tiempo de aprovechar las ofertas especiales que PcComponentes ofrece para celebrar el día del padre. Eso sí, no te duermas en los laureles que ya vas tarde, ¡aprovecha! Recuerda que los pedidos superiores a 50 euros tienen envío gratis.

Premios Oscar 2023: todos los ganadores y lo mejor de la gala. En este artículo te contamos lo más importante de la ceremonia de los premios Oscar 2023, y también te dejamos con un listado donde encontrarás a los ganadores del evento en las diferentes categorías de este año, así como a los candidatos que al final no consiguieron hacerse con la preciada estatuilla dorada.

Cómo instalar Windows y Linux en el mismo PC. Es posible tener lo mejor de ambos mundos en un único PC, y si sabes cómo hacerlo no es para nada complicado. Te contamos todo lo que debes saber en este artículo, y te explicamos cómo hacerlo paso a paso, para que no te pierdas en ningún momento y para que puedas completar el proceso con todas las garantías. No te lo pierdas.

GPU integrada: cómo sacarle el máximo rendimiento posible. La GPU integrada ha experimentado una evolución muy importante en la última década, tanto a nivel de rendimiento como de soporte de tecnologías clave, pero para sacarle el máximo partido todavía es necesario seguir una serie de pautas que te vamos a explicar con todo lujo de detalle en este artículo.

Particiones de disco: qué son, para qué se usan y cómo se gestionan. Las particiones de disco son el nombre que reciben las partes en las que se pueden dividir las unidades de almacenamiento de un PC. Para entendernos, esta acción consiste en «trocear» una SSD o un disco duro en varias divisiones de «discos lógicos» con el fin de organizarlas mejor. En este artículo te explicamos cómo utilizarlas.

Comprar una PS5 en 2023, ¿es un buen momento o es mejor esperar? Es una decisión más complicada de lo que parece, y en este artículo te vamos a explicar por qué. Analizamos los pros y los contras de comprar ahora, y valoramos la cercanía de una hipotética PS5 Slim, y de la esperada y rumoreada PS5 Pro, cuyo lanzamiento podría tener lugar en 2024.

Mitos sobre los procesadores AMD que son un estigma y que debemos olvidar. Llevo muchos años escuchando, y leyendo, numerosos mitos sobre los procesadores AMD y no solo por parte de usuarios particulares, sino también en medios «profesionales». Es verdad que algunos de esos mitos tuvieron sentido en su momento, pero hoy han quedado totalmente superados y ya no tienen razón de ser.

iPhone 15: posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos. El iPhone 15 será el próximo smartphone estrella de Apple. Su lanzamiento todavía está a unos cuantos meses de distancia, pero el goteo de información es constante, y por eso hemos decidido agrupar las filtraciones más importantes, y más creíbles, en este artículo, donde encontraréis muchas de sus claves.

OpenAI presenta GPT-4… y Bing lo incorpora. Lo esperábamos desde hace unos días y finalmente se ha confirmado. OpenAI acaba de anunciar GPT-4, la nueva versión de su inteligencia artificial generativa de texto, con la que la compañía lleva ya unos años labrándose una gran imagen en el ámbito profesional. En este artículo os contamos todas las novedades que incluye esta nueva versión.

Microsoft 365 Copilot ya es oficial, y muy prometedor. El modo en el que empleamos las aplicaciones de productividad (Word, Excel, PowerPoint, etcétera) esta a punto de cambiar, gracias a la integración de la inteligencia artificial en las mismas. Microsoft ya ha mostrado sus planes de futuro (que ya es presente) y parece que se avecina una verdadera revolución.

MSI lanza sus nuevos portátiles. Tras varios meses de trabajo y noticias sobre ello, MSI ha completado una de las renovaciones más ambiciosas de su catálogo de portátiles, con novedades que van más allá de la fuerza bruta, pues también nos traen mejoras en todos los elementos de estos equipos, como sus teclados, pantallas, etcétera. En este artículo encontrarás todas las novedades.

Qué es Google Play Protect, el servicio que intenta mantener seguro a Android. El ecosistema de Android está considerado por muchos como descontrolado debido a las grandes libertades concedidas por Google, algo que acarrea serios inconvenientes. Google Play Protect es la respuesta de la compañía del buscador a este problema, y aquí te explicamos en qué consiste.

Novedades VOD 11/23: ‘El estrangulador de Boston’, tras la huella del crimen. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, sí, otra semana flojilla en lo referente a estrenos en primicia, así que volvemos a hacer un de oca a oca y… El estrangulador de Boston la lleva, aunque como solemos decir por aquí, para gustos, colores.

Juegos gratis y ofertas: Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Chenso Club, Tina Chiquitina… Una nueva semana, un nuevo repaso en profundidad a las principales tiendas de videojuegos, en busca y captura tanto de los títulos que se pueden obtener gratuitamente por tiempo limitado, como de las mejores ofertas para todas las plataformas.

Cinco mentiras sobre las consolas que ya es hora de olvidar. Hay algunos mantras que se suelen repetir habitualmente, al hablar de las consolas, y que o bien son verdades a medias, o bien eran ciertos solo en el pasado, o bien directamente son mentira. Aquí damos un buen repaso a cinco de ellas, y te explicamos en detalle las razones por las que no debes tenerlos en cuenta.

Feliz día del padre, Babbage, Turning, Von Neumann… ¿Qué mejor día que el día del padre para recordar a los padres de la informática? Felicitamos y recordamos algunos de los nombres de personas que, ya desde el siglo XIX, empezaron a escribir la historia de estos dispositivos sin los que, hoy en día, nuestras vidas serían muy distintas.

