Juegos gratis y ofertas: The Murder of Sonic the Hedgehog

Primero de abril y nueva edición de nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que ya se respira un ambiente plenamente primaveral. Pasen y vean.

Juegos gratis

Claro que si la primavera, la sangre altera, más la alteran las ofertas que se agolpan estos días en las principales tiendas de juegos de Internet. Si no la sangre, la cartera, así que comencemos por lo que se puede llevar uno sin rascarse el bolsillo, que no es poco, aunque tiene un peque gran truco en esta ocasión.

The Murder of Sonic the Hedgehog

El pequeño gran truco es que con The Murder of Sonic the Hedgehog, una aventura gráfica y tono de novela visual casual sobre el más famoso erizo del mundo de los juegos, hacemos algo que no habríamos hecho hasta ahora: incluir un juego gratis, pero de los que siempre lo son. ¿Por qué? Porque se trata de una broma del April Fools Day que se celebra hoy, pero porque a pesar de todo Sega no engaña a nadie, ya que se trata de un -humilde y muy sencillo, eso sí- juego. Y porque es Sonic, of course; aunque correr, poco corre el pobre esta vez. Descarga el juego en Steam.

Tunche

Estaba hasta hace unos días gratis en Prime Gaming, pero si no llegaste a cazarlo, ahora tienes otra oportunidad de hacerlo en la Epic Games Store. Hablamos de Tunche, un título de acción con elementos de roguelike y un puntito de RPG al que podrás jugar solo, o acompañado, todo con el objetivo de poner paz -a base de dar leña- en la selva amazónica. Lo puedes reclamar en este enlace.

The Silent Age

Otro título que puedes llevarte gratis esta semana en Epic Games Store es The Silent Age, una peculiar aventura gráfica del tipo point and click, pero de desplazamiento lateral, en la que tendrás que enfrentarte a un misterio muy misterioso. Puede reclamar el juego en este enlace y además de para Windows, está para Mac.

Deep Sky Derelicts

Como ya sabrás si estás al día, por tu cuenta o siguiendo esta sección, en GOG están de rebajas de primavera y cada pocos días regalan un juego. El que puedes pillar ahora es Deep Sky Derelicts, un título de cartas con elementos de estrategia y RPG que puedes reclamar en este enlace para Linux, mac y Windows.

Juegos gratis en Prime Gaming

Vamos ahora con los juegos gratis que te esperan en Prime Gaming, siempre y cuando seas suscriptor de Amazon Prime. Juegos gratis repartidos en paquetes semanales, mensuales e incluso anuales de una manera un tanto irregular, pero corriente. ¿Se entiende? No te preocupes, porque con pasarte regularmente por allí -o por aquí- no te perderás nada. Y como estrenamos mes…

Los juegos nuevos de esta semana son… solo uno:

City Legends: Trapped in Mirror Collector’s Edition

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Peaky Blinders: Mastermind

Book of Demons

Adios

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Faraway: Arctic Escape

I am Fish

Un vistazo a lo que traerá Prime Gaming este abril:

Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Metal Slug

The Last Blade 2

The King of Fighters 2003

Metal Slug X

The Last Blade

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 3

Twinkle Star Sprites

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Ofertas

Ya hora, las ofertas, que hay a mansalva, aunque hay que apuntar bien para no volverse loco.

Ofertas para PC

Y quien dice ofertas para PC, dice una pequeña selección de títulos que encontrarás rebajados en Steam, en esta ocasión, para amantes de los deportes, los tiros… y los dinosaurios, todo de franquicias bien conocidas.

Ofertas para consolas

Y como comienza a ser habitual, terminamos con algunas «buenas ofertas» para las tres grandes consolas del mercado.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.