Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXLXVI)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer, todo un clásico donde encontraréis los artículos más relevantes de los últimos siete días a un solo clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos ánimo con la semana.

Explicamos la arquitectura híbrida de AMD basada en Zen 4, todo lo que debes saber. AMD se prepara para dar el salto a una arquitectura híbrida, con semejanzas a la empleada por Intel desde Alder Lake. Sin embargo, AMD ha optado por un enfoque diferente al empleado por Intel y por el común de los fabricantes de chips basados en la arquitectura ARM. Si quieres conocer todos los detalles, los encontrarás aquí.

Cinco maneras de hacer que Windows luzca como macOS. Incluso los más detractores de Apple deben admitir que la compañía tiene un toque especial a la hora de diseñar sus interfaces de usuario. Microsoft lo intenta con Windows, y en ocasiones sus propuestas no están nada mal, pero si pese a usar Windows (por elección o por necesidad) te gustaría disfrutar de una experiencia «más Mac», te contamos cómo lograrlo.

Análisis FiiO FH9: auriculares in-ear para audiófilos. Titanio, filtros físicos intercambiables para realzar determinados tonos, siete drivers en cada auricular… Si pensabas que los auriculares in-ear no podían estar a la altura de lo que exigen los más sibaritas del sonido, el análisis de estos FiiO FH9 probablemente te hará cambiar de opinión, y que además quieras probarlos por ti mismo.

Ley de Moore: qué es, cómo ha influido en la computación mundial y su futuro. La semana pasada despedíamos a Gordon Moore, una figura imprescindible en el nacimiento y la evolución de la informática moderna. Hace ya más de cincuenta años hizo una afirmación, basada en la experiencia, que ha perdurado desde entonces, marcando el ritmo de desarrollo de la tecnología. ¿No conoces su historia? Aquí la encontrarás.

Diablo IV: cinco cosas que debes saber de este esperado juego. La esperada primera beta pública de Diablo IV tuvo lugar el fin de semana pasado y, además de disfrutarla, también aprovechamos la oportunidad para extraer unas primeras impresiones de carácter general (gráficos, jugabilidad, requisitos, etcétera), con los que podrás hacerte una idea muy clara de lo que está por venir.

Apple Music Classical: primeras impresiones. Con algo de retraso sobre los planes iniciales, pero la app de música clásica de Apple ya está aquí. Exploramos todas sus opciones y comprobamos sus múltiples diferencias con la app de Apple Music, para contarte si realmente era necesaria una app específica para la clásica o si, por el contrario, la app general ya era suficiente.

Fiat 500e RED, remansos. El Fiat 500, también conocido como Cinquecento, es uno de los coches más polivalentes, queridos y carismáticos de la mítica marca italiana. Corren nuevos tiempos, así que ahora se ha electrificado, pero fiel a su tradición, al igual que ya hiciera su ancestro el Topolino, este nuevo 500e viene para democratizar el acceso a los eléctricos.

Lenovo Yoga, renovación a lo grande. La línea de portátiles más flexibles de Lenovo alcanza, para buena parte de sus modelos, la octava generación, y lo hace manteniendo la versatilidad en el epicentro de sus variados diseños. Desde el máximo rendimiento hasta autonomías llevadas al extremo, entre tanta oferta resultará difícil no encontrar una propuesta que se ajuste a tus necesidades.

The Last of Us Part I es un enorme desastre en PC, y una falta de respeto hacia los jugadores. Sony podría haberse anotado, con este más que fallido lanzamiento, el dudoso honor de haber creado el peor port de la historia del videojuego. Sea por falta de interés, por incapacidad, por malas decisiones o por malas intenciones, es sencillamente inaceptable, y te contamos las razones de ello.

Cinco trucos para aprovechar a tope las pestañas en Google Chrome. Las pestañas son, al tiempo, un componente básico e imprescindible de los navegadores web. Ahora bien, ¿sabes que puedes hacer mucho más que simplemente ir haciendo click en ellas para acceder a las páginas web que albergan? Con estos cinco trucos aprenderás a sacarles mucho más partido.

La Inteligencia Artificial a debate: ¿se debe pausar el desarrollo de los grandes proyectos? Los avances de la inteligencia artificial parecen haber crecido exponencialmente estos últimos tiempos, y apuntan a seguir así en el futuro. Sin embargo, las consecuencias de esto todavía no están claras, y quizá sea necesario hacer un alto en el camino, tomar aire y valorar si es necesario tomar cierto tipo de medidas.

Estas han sido las peores versiones de Windows que ha lanzado Microsoft. ¿Has escuchado alguna vez eso de que las versiones de Windows siempre son «una buena y después una mala»? Pues no es así… al menos no exactamente así. Damos un repaso por la historia del sistema operativo de Microsoft para recuperar, de manera razonada, las que se han ganado el suspenso.

Próximos lanzamientos: juegos abril 2023. Desde la nueva propuesta del universo de Minecraft hasta un trepidante título de carreras protagonizadas por los personajes de Disney y Pixar, la esperada extensión de Horizon: Forbidden West, varias propuesta de inspiración lovecraftiana y el retorno de Cal Kestis en los peores tiempos para los Jedi, entre otros muchos, conforman la lista de los lanzamientos más esperados de abril.

El Día Mundial del Backup 2023 nos recuerda la importancia de las copias de seguridad. La copia de seguridad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de muchos usuarios, que tarde o temprano terminan lamentando no haber sido más precavidos. Aprovechamos el día mundial del backup para recordar su importancia y cómo llevarlos a cabo sencilla y rápidamente.

Novedades VOD 13/23: ‘Tetris’, más que un juego, toda una historia. ¿Cómo un juego llegó a convertirse en un icono? El estreno destacado de esta semana nos cuenta su historia, pero hay mucho más para elegir entre series y películas. Repasamos, una semana más, todas las novedades que nos ofrecen las principales plataformas de streaming.

Juegos gratis y ofertas: The Murder of Sonic the Hedgehog, Tunche, The Silent Age… Nada menos que cinco juegos gratis esta semana pero, como siempre, recuerda que debes ser rápido, pues estas ofertas son siempre por tiempo limitado. Te decimos dónde encontrarlas y, además, seleccionamos las mejores ofertas para hacerte con los juegos que estabas buscando.

Memoria gráfica y juegos: resuelve tus dudas con estas cinco claves. ¿Qué función cumple exactamente? ¿Qué cantidad debería tener la próxima tarjeta que compre? ¿En qué repercute la velocidad? Son muchas las preguntas alrededor de este componente básico de la GPU, pero con lo que te contamos en este artículo, tus dudas se disiparán por completo.

