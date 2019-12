GOG Galaxy 2.0 entra en fase de beta abierta para unir Steam, Epic Games, Origin y GOG

El grupo CD Project, encargado de la plataforma de videojuegos sin DRM Good Old Games (GOG), ha anunciado la beta abierta de la que será la próxima versión de su lanzador para Windows y Mac: GOG Galaxy 2.0.

GOG Galaxy 2.0 lleva tiempo en desarrollo, ya que CD Project anunció sus planes el pasado mes de mayo e inició la beta cerrada tan solo un mes después, requiriendo para participar de la recepción de una invitación. Con el reciente anuncio de la beta pública, se puede deducir que su lanzamiento podría estar cercano.

GOG Galaxy 2.0 no solo quiere ser el lanzador oficial de Good Old Games, sino algo más ambicioso. La compañía responsable quiere integrar al menos todas las plataformas digitales populares que hay actualmente en el mercado de los videojuegos, y esto quiere decir soportar Steam, Epic Games Store e incluso Origin, abarcando, además del catálogo de juegos, las listas de contactos con la posibilidad de mantener conversaciones. También pretende abarcar los títulos de consola, pero obviamente aquí se presentan ciertas limitaciones. No, no se permitirá jugar a títulos de consola desde el PC, salvo que se implemente alguna función de streaming.

El lanzador que nos ocupa ha ido recibiendo a través de las distintas versiones de desarrollo características como las de personalización expansivas para la biblioteca, atajos del ratón para Windows, apilamiento de juegos duplicados, búsqueda para integraciones en la comunidad, acceso a contenidos extra para los juegos procedentes de GOG, posibilidad de ver la actividad de los amigos en las plataformas conectadas a través de una barra lateral y compartición de estadísticas.

El mercado de la distribución digital de videojuegos está en la actualidad más fragmentado que nunca. Tras estar durante muchos años en una posición cómoda, Steam tiene ahora en la Epic Games Store a una dura competidora, que se ha sumado a otras veteranas jugadoras como GOG y Origin. Muchas personas cuentan con títulos obtenidos desde las cuatro plataformas, lo que supone tener que instalar cuatro lanzadores (si bien en GOG su uso es opcional). La jugada de CD Project resulta inteligente, porque además de ofrecer un único frontend para manejar las principales plataformas, ayuda a darle más difusión a GOG.

¿Estás interesado en probar la beta abierta de GOG Galaxy 2.0? Puedes descargarla desde este enlace.